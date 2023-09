woensdag 6 september 2023 om 17:26

Vuelta 2023: Jesús Herrada beste vluchter op La Laguna Negra, favorieten houden zich koest

Jesús Herrada is de winnaar geworden van de elfde etappe in de Vuelta a España 2023. De Spanjaard van Cofidis bleek op La Laguna Negra de beste klimmer van een kopgroep van 26 renners, die van het peloton om de ritzege mocht strijden na een razendsnelle etappe. Hij bleef Romain Grégoire (Groupama-FDJ) en Andreas Kron (Lotto Dstny) voor. Bij de favorieten gebeurde niets bijzonders op de slotklim, zij finishten allemaal in dezelfde tijd.

Daags na de individuele tijdrit, waarin Sepp Kuss zijn leiderstrui wist te behouden en Remco Evenepoel een slag sloeg in het algemeen klassement, stond een etappe met aankomst op La Laguna Negra (6,5 km aan 6,8%) gepland. Een klim met de eerste kilometers aan gemiddeld 7%, gevolgd door een vlakker middenstuk en een slotkilometer van dik 10%.

Het parcours van de eerste uren leek vlak, maar ging nog vies op en af. Omdat tot de voet van de slotklim geen echte beklimmingen lagen, zagen veel renners hun kans schoon om in de vlucht van de dag te gaan. De jacht om een plek in de ontsnapping duurde dan ook lang. Juan Ayuso maakte dat allemaal mee vanuit het peloton, nadat hij in de neutralisatie toch wel stevig ten val was gekomen.

Onder meer Sean Quinn, Rune Herregodts, Jason Osborne, Kenny Elissonde en Jonathan Caicedo probeerden weg te rijden, maar zij kwamen niet weg. Na 60 kilometer geraakte dan toch een kopgroep van liefst 26 renners weg, zonder veel grote namen. Geraint Thomas was de best geplaatste renner op 13.05 minuut van rode trui Kuss en hij had ploeggenoot en tijdritwinnaar Filippo Ganna met zich mee.

Andere opvallende namen waren Rudy Molard, Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Jan Maas (Jayco AlUla), Otto Vergaerde (Lidl-Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny), Andrea Piccolo, Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Jesús Herrada (Cofidis) en Luis Léon Sánchez (Astana Qazaqstsan). De 26 koplopers reden vier minuten weg, waarna Jumbo-Visma de controle in handen nam. Lange tijd was het verschil tussen de vier en vijf minuten.

Strijd om de ritzege

Naarmate de slotklim naar La Laguna Negra (6,5 km aan 6,8%) naderde, lieten de geel-zwarte troepen de voorsprong van de kopgroep oplopen tot zes minuten. We kregen dus een strijd op twee fronten op de slotklim van eerste categorie. Alhoewel, nog voor de voet van de klim reed Paul Ourselin weg. Met 20 seconden voorsprong passeerde hij het bordje van de start van de beklimming.

Het was Ganna die flink aan de boom schudde om zo de kopgroep uit te dunnen en Ourselin in te rekenen. Slechts acht renners konden het tempo van Ganna volgen bergop. Dat ging zo door tot op 1,5 kilometer, toen Caicedo met de eerste versnelling kwam en Thomas counterde. Hij nam de rest met zich mee. Caicedo ging onder de vod opnieuw in de aanval, dit keer met meer succes.

De klimmer uit Ecuador sloeg een gat en dwong Molard in de achtervolging. De volgende overname kwam van Thomas, die zo dicht bij Caicedo kwam. Het gaatje werd in de laatste 300 meter gedicht door Herrada, die op en over Caicedo ging en met een lange spurt Grégoire en Kron van zich afhield. Caicedo werd nog vierde, een moegestreden Thomas vijfde.

‘Strijd’ bij de favorieten

Een compleet peloton kwam aan de voet van de finaleklim, met de treintjes van de topfavorieten aan kop. De groep dunde wel wat uit, maar een slijtageslag werd het allerminst op het eerste deel van de beklimming. Soudal Quick-Step leek zelfs het ‘blok’ erop te zetten. Cian Uijtdebroeks profiteerde daarvan door in zijn eentje weg te rijden en bijna 40 seconden te pakken, maar hij verloor al zijn voorsprong in de steile slotkilometer.

In die slotkilometer mocht ook Hugh Carthy nog wegrijden, maar hij kreeg Wilco Kelderman met zich mee. Daarachter probeerde Remco Evenepoel in de laatste 150 meter nog te sprinten voor wat secondes, maar alle favorieten waren attent en finishten in zijn zog. Zo waren er geen aannemelijk verschillen te melden bij de favorieten.