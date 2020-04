Greg Van Avermaet zegeviert in virtuele Ronde van Vlaanderen zondag 5 april 2020 om 16:24

Greg Van Avermaet heeft vanuit huis ‘De Ronde van Vlaanderen 2020: Lockdown Edition’ weten te winnen. De olympisch kampioen van CCC was na een klein uur koers de beste van de virtuele uitgave van Vlaanderens Mooiste, op de dag dat de eigenlijke Ronde van Vlaanderen verreden zou worden.

Evenepoel opent de debatten

Het was vanuit de start even wennen, maar al snel trokken de dertien deelnemers zich in gang voor de laatste 32 kilometer van de finale van de Ronde. Remco Evenepoel was de eerste renner die ten aanval trok, waarna hij aansluiting kreeg van de winnaar van vorig jaar, Alberto Bettiol. Ook Thomas De Gendt en Nicolas Roche sloten aan bij de koplopers.

Voor Wout van Aert was een bijrol weggelegd, hij kon het tempo van de koplopers niet volgen. Ondertussen hadden, vlak voor de Oude Kwaremont, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet de oversteek gemaakt naar de koplopers. Evenepoel en De Gendt leken weg te rijden op de Kwaremont, maar konden het verschil niet maken.

Ook een tweede versnelling van Evenepoel had geen resultaat, want de andere vier (Bettiol had zichzelf opgeblazen) konden terug aansluiten. Ondertussen was ook Michael Matthews uitgevallen met een technisch mankement.

Van Avermaet rijdt weg van de rest

De laatste beklimming van de koers was de Paterberg op twaalf kilometer van de finish. Greg Van Avermaet wist hier weg te rijden van de rest, hij kwam solo boven en begon aan een solotocht richting de finish. Evenepoel moest ondertussen lossen bij Roche, De Gendt en Naesen, de drie achtervolgers. Dat drietal volgde op tien seconden van Van Avermaet en had alle moeite om dat gat te dichten.

Sterker nog, de kopman van CCC breidde zijn voorsprong in de laatste kilometers uit naar 21 seconden en won solo, met een gemiddelde van 435 watts tijdens zijn inspanning van 43 minuten en 17 seconden. Een late aanval van Naesen leek hem de tweede plaats te bezorgen, maar Roche liet dat niet zomaar toe. In de sprint om de tweede plek ging Naesen alsnog met de tweede plaats aan de haal.

Uitslag De Ronde 2020: Lockdown Edition

1. Greg Van Avermaet (CCC) in 43m17s

2. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) op 20s

3. Nicolas Roche (Team Sunweb) op 21s

4. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) op 50s

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) op 1m33s

6. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) 1m42s

7. Tim Wellens (Lotto Soudal) 2m08s

8. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 2m21s

9. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) 2m38s

10. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick-Step) 3m29s

11. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) 3m29s

12. Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) 3m39s

DNF. Michael Matthews (Team Sunweb)