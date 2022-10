Gravelspecialisten schrikken door komst Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is zondag misschien wel dé blikvanger op het WK Gravel in Veneto. De gravelspecialisten zien naast Van der Poel nog veel andere toppers uit de weg afzakken naar Italië. “Dat is natuurlijk schrikken”, vertelde Jasper Ockeloen aan de NOS.

Naast MVDP staan ook renners als Peter Sagan, Miguel Angel López, Greg Van Avermaet en Alexey Lutsenko aan de start van het wereldkampioenschap. “Niet normaal. Er staan wel twintig serieus goede profs op de lijst. En ook niet de minsten”, vertelde Ockeloen.

De Nederlander kan echter ook relativeren en plaatst een kanttekening: “Bij de wegprofs is het wel de vraag hoe serieus ze het nemen. Ze hebben sowieso minder ervaring en zijn misschien ook wel wat minder gemotiveerd dan wij. Voor ons is dit WK gewoon een hoofddoel.”

“De laatste week is het WK Gravel, dat voor het eerst wordt georganiseerd, echt ontploft qua publiciteit en deelnemers. Dat hebben sommige gasten (renners als Laurens Ten Dam, die niet meedoet aan het WK Gravel, red.) waarschijnlijk onderschat. Ik denk dat er volgend jaar nog meer renners zullen deelnemen.”

