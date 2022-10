Deze bekende renners doen mee aan allereerste WK Gravel

Overzicht

Dit weekend wordt in de Italiaanse regio Veneto het eerste WK gravel gereden onder de auspiciën van de UCI. Een wedstrijd (de mannen rijden 194 kilometer, de vrouwen 166 kilometer) met bijna 75% aan niet-geasfalteerde wegen. WielerFlits zet de belangrijkste deelnemers bij de vrouwen én mannen op een rij.

De vrouwen staan zaterdag aan de start voor een wedstrijd van 166 kilometer over veelal onverharde wegen. Er doen in totaal 48 rensters mee aan het evenement. Met Sofia Bertizzolo, Sina Frei, Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo Borghini, Tiffany Cromwell en Eva Lecher komen we meerdere bekende namen tegen op de startlijst. Er doen ook drie Nederlandse rensters mee aan het WK: Puck Moonen, Tessa Neefjes en Riejanne Markus. Er staan geen Belgische vrouwen aan de start.

Bij de mannen is het dan weer uitkijken naar de verrichtingen van onder meer Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Alexey Lutsenko, Miguel Ángel López, Zdeněk Štybar, Magnus Cort, Davide Rebellin, Sacha Modolo, ex-renner Daniel Moreno en een gravelspecialist als Ivar Slik. De deelnemers komen op het WK overigens uit voor hun land, en koersen dus in nationale truitjes.

Vincenza is de startplaats van het eerste WK gravel, terwijl de finish in Cittadella ligt. Het parcours bestaat voor zo’n 75 procent uit gravelwegen. In de openingsfase staan er meerdere steile hellingen op het programma, in het tweede gedeelte worden de wat meer vlakkere wegen opgezocht.

Bekende deelnemers aan eerste WK gravel (8-9 oktober)

Elitevrouwen

Riejanne Markus

Puck Moonen

Tessa Neefjes

Pauline Ferrand-Prévot

Elisa Longo Borghini

Sofia Bertizzolo

Letizia Borghesi

Ilaria Sanguineti

Barbara Guarischi

Eva Lechner

Sina Frei

Tiffany Cromwell

Rachel Neylan

Lauren Stephens

Aantal deelnemers: 48

Mannen

Mathieu van der Poel

Ivar Slik

Piotr Havik

Jasper Ockeloen

Gianni Vermeersch

Greg Van Avermaet

Lawrence Naesen

Yevgeniy Fedorov

Alexey Lutsenko

Filippo Zana

Luca Mozzato

Samuele Zoccarato

Filippo Fiorelli

Davide Ballerini

Leonardo Basso

Davide Gabburo

Sacha Modolo

Daniel Oss

Alessandro De Marchi

Davide Rebellin

Sebastian Schönberger

Magnus Cort

Lilian Calmejane

Carlos Verona

Daniel Moreno

Alberto Losada

Lachlan Morton

Peter Sagan

Nathan Haas

Zdeněk Štybar

Nicholas Roche

Miguel Ángel López

Aantal deelnemers: 138

Volledige deelnemerslijst