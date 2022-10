“Mathieu van der Poel ook wereldtop in gravel”

Podcast

In het Italiaanse Veneto staat dit weekend het allereerste WK Gravel op het programma en dus hebben Maxim en Youri een speciale gast uitgenodigd; beroepsgravelracer Ivar Slik vertelt hoe hij naar deze nu al historische wedstrijd heeft toegeleefd.

De 29-jarige Noord-Hollander is sinds dit jaar voltijds gravelracer. In juni zegevierde hij in Unbound Gravel, de moeder der gravelraces. Het leverde hem de nodige interesse op uit het profpeloton en in de kleine en hechte gravelscene draagt Unbound Gravel de titel van het officieuze WK Gravel. Zondag hoopt Slik ook een gooi te doen naar het officiële kampioenschap, maar dan moet hij wel afrekenen met grote namen uit de WorldTour, zoals Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet en Peter Sagan. Ondanks zijn beperkte ervaring op de gravelfiets is Van der Poel volgens Slik meteen een van de topfavorieten. “Op papier is hij ook hier wereldtop”.

De aflevering van deze week is de meest internationale podcastaflevering tot nu toe: Maxim zit in Waterloo (VS), Youri en Ivar verblijven in het zonnige Italië en producer Sam luistert mee vanuit het altijd gezellige Noord-Brabant.

De podcast snijdt dan ook veel verschillende onderwerpen aan. Zo legt Slik het verschil tussen de Amerikaanse en Europese gravelcultuur uit, heeft Maxim zich verdiept in de eerste wereldbekercross en vertelt Youri wie Tadej Pogacar moet verslaan in de Ronde van Lombardije. Luisteren dus!

