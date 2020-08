Gorka Izagirre: “Ik wist dat ze mij in de afdaling niet meer terug konden pakken” maandag 3 augustus 2020 om 19:50

Na een snikhete Strade Bianche, kreeg het peloton in Italië vandaag tijdens de Gran Trittico Lombardo de nodige regen te verduren. Tussen de buien door reed Gorka Izagirre in de slotfase weg uit een elitegroepje om vervolgens zijn eerste seizoensoverwinning te boeken.

“Het was een natte en zware wedstrijd. Zeker niet makkelijk”, reageerde hij na afloop. “In de slotfase maakten Alex Aranburu en ik deel uit van een kleine kopgroep”, kijkt de Bask terug “Ik maakte gebruik van de gelegenheid gebruik om aan te vallen, omdat ik weet dat Alex een sterke renner is. Ik koos voor de aanval en ik wist dat ze mij in de afdaling niet meer terug konden pakken. De laatste helling was de laatste kans geweest om het gat dicht te rijden”,

Astana realiseerde een een-tweetje. “Vervolgens kwam ik alleen aan en pakte Alex de tweede plek”, stelt de Bask tevreden vast. “Iedereen is blij dat we weer wedstrijden kunnen rijden. De ploeg gaf mij vandaag de kans om iets te proberen. Dat is gelukt. Dat doet mij veel plezier.”