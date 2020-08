Gorka Izagirre zegeviert in regenachtige Gran Trittico Lombardo maandag 3 augustus 2020 om 16:46

Gorka Izagirre heeft in Noord-Italië Gran Trittico Lombardo op zijn naam geschreven. De renner van Astana kwam na een in Varese na een wedstrijd van net geen tweehonderd kilometer als eerste over de finish.

De Gran Trittico Lombardo staat dit jaar voor het eerst op de kalender. De eerste editie is ontstaan als samenvoeging van de Italiaanse eendagswedstrijden Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni. De renners kregen vijftien rondes van 15,5 kilometer voorgeschoteld.

Na enkele inleidende beschietingen, slaagden tien kilometer na de start in Legnano zes renners erin om zich los te maken van het peloton. Quinten Hermans (Circus – Wanty Gobert), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Anton Kuzmin (Gazprom-RusVelo), Raffaele Radice (Sangemini Trevigiani), Matúš Štoček (Beltrami), Davide Baldaccini (Team Colpack Ballan) ontvingen een vrijgeleide en slaagden erin om een grote voorsprong op te bouwen. Štoček raakte onderweg de aansluiting met zijn medevluchters kwijt, waardoor de leiders met vijf verder gingen.

In het peloton bleef het tijdens de snelle en regenachtige openingsfase onrustig. In een door valpartijen ontsierde wedstrijd, was Astana-kopman Alexey Lusetsenko een van de renners die tegen de grond ging.

Nadat de voorsprong meer dan tien minuten bedroeg, vond CCC het genoeg. Aan kop van het peloton voerde de oranje brigade in dienst van kopman Greg Van Avermaet het tempo op. Later nam Trek-Segafredo het initiatief over. Het zorgde ervoor dat de voorsprong van de vijf leiders gestaag afnam.

In de finale ontstond er een nieuwe kopgroep 14 renners. Naast Riesebeek en Hermans uit de vroege vlucht, waren ook Greg Van Avermaet (CCC), Michal Kwiatkowski (Team Ineos) en Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) vertegenwoordigd. Gorka Izagirre (Astana) koos in de slotfase voor de aanval en meer dan een halve minuut voorsprong te veroveren.

Aan de finish had de Bask ruim de tijd om zijn overwinning te vieren. Alex Aranburu maakte het feest compleet door de sprint om de tweede plek te winnen, voor Greg Van Avermaet.