woensdag 31 januari 2024 om 17:14

Aangereden Eddy Finé voegt zich met gebroken schouder in volle ziekenboeg Cofidis

De ziekenboeg van Team Cofidis zit vroeg in het seizoen al goed vol. Het Franse WorldTeam kan zeker zes renners niet gebruiken om uiteenlopende redenen. Eddy Finé is een van de geblesseerden, nadat hij op een training in Australië werd aangereden door een automobilist en daarbij zijn linkerschouder brak.

De 26-jarige Finé had de Tour Down Under en de Surf Coast Classic al achter de rug, maar stond niet aan de start van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Nu blijkt dat de Fransman is aangereden tijdens een trainingtocht. Voorlopig staat Finé aan de kant met die schouderbreuk.

Stefano Oldani wacht een operatie, nadat hij bij een valpartij in de GP La Marseillaise zijn middenhandsbeentje brak. Axel Zingle staat vooralsnog aan de kant met een flinke bloeduitstorting in zijn elleboog. Even werd er gevreesd voor een breuk, maar bij onderzoek in het ziekenhuis werd dat uitgesloten.

Ook Simon Geschke (positief getest op coronavirus) en Stanislaw Aniolkowski (knieblessure) kunnen voorlopig niet koersen voor Cofidis. De verwachting is dat Geschke eind februari zal terugkeren en Aniolkowski begin maart pas kan koersen. Gorka Izagirre kampt met een serieuze vermoeidheid, waar nog veel onderzoek naar gedaan zal worden om de reden te achterhalen.