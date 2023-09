vrijdag 22 september 2023 om 11:46

Gorka Izagirre na twee jaar weer herenigd met broer Ion

Gorka Izagirre wordt in 2024 herenigd met zijn broer Ion Izagirre. Cofidis neemt de 35-jarige Bask over van Movistar, waardoor de broers volgend jaar weer samen koersen. Bij het Franse team gaat Gorka Izagirre zich in dienst stellen van kopman Guillaume Martin.

Gorka is de oudste Izagirre en is vooral aangetrokken om zijn ervaring te delen binnen de ploeg, laat Cofidis weten. “Hij gaat een onmiskenbare meerwaarde zijn voor de ploeg en onze jonge renners”, zegt manager Cédric Vasseur. “Gorka en Ion hebben altijd geschitterd als ze de kans kregen om in hetzelfde team te rijden. […] Gorka gaat waardevol zijn voor Guillaume Martin in etappekoersen en eendagswedstrijden. Hij is professioneel en altijd gemotiveerd.”

Voor Izagirre zelf is het een uitdaging, zegt hij. “Het voel bij de ploeg en de medewerkers is heel goed. Voor mij is het wel een nieuwe ploeg, een nieuw land en een nieuwe taal, maar ik ga er alles aan doen om mij aan te passen. Ion heeft alleen maar goede dingen verteld. Mijn doel zal zijn om de kopmannen te helpen en er alles aan te doen om zoveel mogelijk overwinningen te behalen.”

Het is zeker niet het eerste jaar dat Gorka en Ion Izagirre in dezelfde ploeg koersen. Eerder gebeurde dat al bij Euskatel-Euskadi (2010-2013), Movistar (2014-2017, 2022-2023), Bahrain Merida (2018) en Astana (2019-2021).