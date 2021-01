Bauke Mollema naar zowel Giro als Tour de France

Trek-Segafredo heeft de plannen van zijn kopmannen ontvouwd voor komend wielerjaar. Bauke Mollema staat in de Giro d’Italia zijn kopman Vincenzo Nibali bij, waarna hij in de Tour de France voor zijn eigen kansen mag rijden.

Voor Mollema kwam afgelopen seizoen vroegtijdig ten einde door een val in de dertiende etappe van de Tour de France. Daarbij liep de klassementsrenner meerdere breuken op. Komend seizoen staat hij eerst in de Giro d’Italia kopman Vincenzo Nibali bij, die een derde eindoverwinning in zijn vaderland nastreeft. Daarna mag de Nederlander in de Tour voor zijn eigen kansen rijden.

Behalve Mollema en Nibali maakt ook Giulio Ciccone zijn opwachting in de Giro. Voor de Italiaan wordt het de zesde keer dat hij van start gaat in de ‘corsa rosa’. Eerder wist hij er al twee etappes te winnen en in 2019 trok hij het bergklassement naar zich toe. Ciccone is daarnaast de kopman van Trek-Segafredo in de Vuelta a España.

Ook de Tourploeg van Trek-Segafredo heeft al vorm gekregen. Naast Mollema gaat ook Nibali er van start en Jasper Stuyven en Mads Pedersen, die de klassieke kern vormen in de ploeg, staan er eveneens aan het vertrek. Zij moeten hun kopmannen bijstaan en krijgen daarnaast de vrijheid om op etappezeges te jagen.