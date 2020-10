Giro 2020: Giulio Ciccone trekt zich terug wegens acute bronchitis

Voor Giulio Ciccone is de Giro d’Italia vroegtijdig ten einde gekomen. In de individuele tijdrit naar Valdobbiadene gaat de Italiaan wegens acute bronchitis niet meer van start.

Het was zijn ploeg Trek-Segafredo die het nieuws zaterdagmiddag bekendmaakte. De afgelopen dagen vertoonde Ciccone al symptomen van acute bronchitis en zaterdagochtend werd hij in het ziekenhuis van Conegliano, de startplaats van de tijdrit, onderzocht. Daar werd de diagnose, die was gesteld door de teamarts, bevestigd. Het onderzoek bracht geen andere ziekteverschijnselen aan het licht.

Ter bescherming van zijn gezondheid wordt de Italiaan uit de koers gehaald. “Zoals bekend, had Ciccone begin september last van het coronavirus. Hoewel hij fit genoeg was om aan de start van de Giro te staan, was zijn fysieke conditie niet optimaal”, laat ploegarts Emilio Magni weten via het team. “De afgelopen dagen, met regen en kou, hebben zijn conditie beïnvloed. Om zijn vermoeide lichaam niet verder te belasten, hebben we besloten hem te laten stoppen.”

Trek-Segafredo laat nog weten dat alle coronatests die Ciccone aflegde, negatief waren. Eerder zag de ploeg Pieter Weening al opgeven.