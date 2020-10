Giro-baas Vegni haalt uit na protest renners: “Iemand zal hiervoor moeten opdraaien”

Mauro Vegni, de grote baas van de Giro d’Italia, is niet te spreken over de gang van zaken rondom de ingekorte etappe naar Asti. Vlak voor de herstart van de rit haalt hij bij RAI Sport uit naar een deel van de renners.

“We hebben geen enkel voorstel van de renners geaccepteerd. Dit is ons overkomen”, vertelt Vegni. “Dit is wat er gebeurt als renners niet komen opdagen aan de start. Hier zal iemand voor moeten opdraaien. Wat zich vanmorgen afgespeeld heeft, zet alles wat we hebben gedaan om deze ronde te organiseren in de een slecht daglicht. Iedereen wist dat deze Giro in oktober verreden zou worden, en vandaag was het 13 graden…”

#Giro – Vegni: "We didn't accepted riders proposal, we have suffered it. This is what happened when riders doesn't show up at start. Someone will pay for it" — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 23, 2020

Daaruit blijkt dat Vegni het niet eens is met de redenering van de renners dat het te koud en te nat was om in de slotweek een vlakke etappe van bijna 260 kilometer te rijden. “Ik heb met een paar renners gesproken, maar veel waren het niet eens met de inkorting. Dan weet je hoe dat gaat. Een paar willen niet koersen en de rest volgt”, bromt de RCS-voorzitter.

Vegni: “Dit verhaal is nog niet klaar”

“We hebben gisteren geen enkel verzoek gehad om deze rit in te korten. Ja, we zijn vanmorgen benaderd door een paar renners van Lotto Soudal. Maar ik wees ze erop dat de ploegbussen al weg waren en dat de renners in de kou zouden blijven staan. Toen we van start wilden gaan in Morbegno waren de renners van Lotto Soudal er niet”, legt Vegni uit.

Volgens hem is het laatste nog niet gezegd over deze situatie. “Dit verhaal is nog niet klaar. Laten we deze etappe uitrijden en Milaan bereiken. Dan zal iemand hiervoor moeten boeten.”

De start van de negentiende etappe is door het rennersprotest verplaatst naar Abbiategrasso. De finish blijft in Asti. Mis niets van de sprintersrit in ons liveblog.

Mauro Vegni (baas Giro) zeer kwaad op de 'staking' van de renners. "Iemand zal hiervoor boeten, we hebben alles gedaan om deze Giro in oktober zo goed mogelijk te organiseren. Het weer hoort er bij" #giro2020 pic.twitter.com/hLnloi75Hq — Jeroen Vanbelleghem (@JeroenVanbelle) October 23, 2020