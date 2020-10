Giro 2020: Liveblog – Rit ingekort tot 180 km door protest, Wilco Kelderman in het roze vrijdag 23 oktober 2020 om 09:35

Midden in een extreem zware slotweek van de Giro d’Italia is nog een rit voor de sprinters gepland. Het is alleen geen korte, vlakke sprintersrit, maar de langste etappe van deze ronde. Aanvankelijk stond 253 kilometer op het programma, maar door wegwerkzaamheden is dat veranderd naar… 258 kilometer. Gaan we Arnaud Démare voor een vijfde keer zien juichen? Mis niets in ons liveblog.

De renners beginnen vrijdag in Morbegno aan de langste etappe van deze Giro. De etappe gaat eerst langs de oevers van het Comomeer en dan door de Povlakte. Je hoeft weinig moeite te doen om hier in de regio Lombardije een uitdagend parcours met de nodige beklimmingen uit te tekenen, maar RCS Sport is erin geslaagd om de vlakke wegen aan te houden richting de finish in Asti.

In de laatste kilometers naar Asti worden de renners ‘getrakteerd’ op meerdere rotondes, gevolgd door een wegversmalling. In de laatste kilometer moeten de sprinttreintjes nog rekening houden met eerst een linker- en dan een rechterbocht. De laatste 550 meter zijn rechttoe-rechtaan.

Start: 10.00 uur in Morbegno

Finish: tussen 16.10 en 16.47 uur in Asti

Afstand: 258 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 19

Deelnemerslijst Giro d’Italia 2020