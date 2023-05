Giro-baas Mauro Vegni na inkorten bergrit: “Wilden sportieve karakter behouden”

Mauro Vegni heeft uitgebreid gereageerd op het inkorten van de bergetappe in de Giro d’Italia naar Crans Montana. De renners en ploegen wilden het parcours aanpassen vanwege de regen en de kou. De organisatie en de jury pakten het Extreme Weather Protocol erbij en hebben daarop de rit ingekort tot 74 kilometer. “We konden daarmee het sportieve karakter behouden”, aldus Vegni tegen Spaziociclismo.

“Het is duidelijk dat de omstandigheden niet de meest gunstige zijn”, aldus de baas van organisator RCS, die de Col du Grand Saint-Bernard uit het parcours haalde. “Het is niet zozeer de regen, maar eerder wat in de afdalingen kan gebeuren, als de renners bijvoorbeeld koude handen krijgen…”

“Het is een moeilijke zaak en een bijzondere situatie voor de Giro d’Italia dit jaar. We moeten de renners op een manier behouden om naar Rome te geraken”, weet ook Vegni. “Vandaag hadden we het gevoel dat we aan hun eisen konden voldoen, maar ook het volledige sportieve karakter konden behouden met de volledige klim van de Croix de Coeur en op de finish bergop in Crans Montana.”

‘Het heeft al meer dan een jaar niet zo geregend in Italië’

De rit van 74 kilometer doet denken aan enkele Tour de France-etappes, waar ook gekozen werd voor zogenoemde sprintetappes van minder dan 100 kilometer. “Maar de situatie is hier anders. Wij begonnen niet met het idee van een sprintetappe, maar proberen een bergetappe te redden en de omstandigheden veranderen ook veel”, legt hij uit.

Dat het weer al weken slecht is, doet Vegni ook wat. In de regio Emilia Romagna, waar de Giro vorige week nog passeerde, zijn nu grote overstromingen. “Je ziet wat er daar gebeurd is… Laten we hopen dat het niet weer gebeurt. Maar elke dag moet je alert zijn. Elke ochtend open ik het raam en kijk naar buiten. Helaas is dit een lastige Giro. Het heeft al meer dan een jaar niet meer zo geregend in Italië en nu gebeurt het net tijdens de Giro.”

Lees ook: Giro 2023: Etappe ingekort tot 74 kilometer, Croix de Coeur wél in het parcours