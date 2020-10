Giro-baas bezorgd na afgelasten Parijs-Roubaix: “Wij hebben nog twee weken te gaan” zaterdag 10 oktober 2020 om 14:37

Mauro Vegni, wedstrijddirecteur van de Giro d’Italia, maakt zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus op zijn ronde na de afgelasting van Parijs-Roubaix. “Ik ben bezorgd, want we hebben nog twee weken van de Giro voor de boeg.”

Van ‘Super Sunday’ 25 oktober is niet langer sprake nu Parijs-Roubaix is afgelast. De klassieker zou tegelijk met het sluitstuk van de Giro d’Italia en de Vuelta-etappe naar de Tourmalet worden gehouden, maar is afgelast wegens de Franse coronacijfers. In gesprek met de Rai gaf Vegni toe dat er bezorgdheid is over de Giro vanwege het toenemende aantal coronagevallen in Italië. “Ik denk dat als we zelf in zo’n situatie terecht zouden komen, we weinig zouden kunnen doen.

“Als de nationale autoriteiten iets besluiten, zouden we ons aan haar besluit moeten houden”, zei de koersdirecteur. “De afgelasting van Parijs-Roubaix vind ik erg jammer, want daarmee verliezen we een van de belangrijkste klassiekers in het wielrennen.” De situatie baart hem zorgen. “Omdat het betekent dat de besmettingsgraad aan het toenemen is en we nog twee weken van de Giro te gaan hebben.”

Noodtoestand in Madrid

In de regio Madrid is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen, terwijl normaal gesproken in tien dagen de Vuelta a España van start gaat. Vegni wil zich liever op zijn eigen event concentreren. “Wielrennen leeft van het publiek dat het trekt, maar helaas verhoogt de drukte ook het risico op besmettingen. Ik ken de omstandigheden in Spanje niet, maar van wat ik heb gehoord zijn ze de laatste dagen waakzaam, iets wat gelukkig nog niet het geval is in Italië.”

Hij bevestigde dat de renners en stafleden van de Giro hun volgende ronde van coronatests op zondag en maandag ondergaan, terwijl de wedstrijdorganisatie woensdag wordt doorgelicht. Tijdens het interview was nog niet bekend dat Simon Yates positief had getest op het virus. “We proberen zo veel mogelijk een bubbel rond de renners in stand te houden. Laten we afstand houden, mondkapjes blijven dragen en deze crisis overwinnen.”

Zorgen over de derde week

Behalve het coronavirus heeft Vegni nog een zorg, namelijk de derde week waarin de ronde de bergen ingaat. “Wat betreft het eerste kunnen we niets anders doen dan waakzaam blijven en alle protocollen respecteren. De derde week is een probleem, dat op dit moment geen probleem is. We hebben namelijk alle oplossingen al bestudeerd die nodig zijn om de Giro tot een goed einde te brengen zonder het karakter van de wedstrijd te verstoren.”