Giro 2020: Simon Yates niet meer van start na positieve coronatest zaterdag 10 oktober 2020 om 09:05

Simon Yates heeft zich noodgedwongen teruggetrokken uit de Giro d’Italia. De nummer 21 uit het klassement heeft positief getest op het coronavirus, meldt zijn ploeg Mitchelton-Scott. Hij gaat niet meer van start in de achtste etappe.

Yates ontwikkelde vrijdagavond zeer milde symptomen van het virus, na de zevende etappe naar Brindisi. Tijdens de routinematige temperatuurcontroles, die tijdens de Giro d’Italia drie keer per dag worden uitgevoerd, had hij lichte verhoging. Volgens de heersende protocollen werd de Britse ronderenner meteen geïsoleerd in zijn kamer.

Vervolgens vroeg het medische team van Mitchelton-Scott om een sneltest, die een positief resultaat gaf. Een tweede, real-time PCR-test werd later afgenomen, die het positieve resultaat bevestigde. Gedurende de quarantaineperiode wordt de renner, die na zeven dagen op de 21e plaats in het klassement staat, vervoerd door een speciaal geregelde ambulance.

Overige renners

Omdat de gezondheid van het personeel en de renners de hoogste prioriteit hebben, hebben de overige renners en de stafleden van de Australische ploeg ook een sneltest ondergaan. Die gaven elk een negatief resultaat. De overgebleven renners hebben van de Giro-organisatie toestemming gekregen om verder de koersen en worden de komende dagen, uit voorzorg, verder getest.

“Simons gezondheid blijft onze voornaamste zorg en gelukkig blijven zijn symptomen erg mild en verkeert hij verder in goede gezondheid”, laat ploegarts Matteo Beltemacchi weten via het team. “We willen organisator RCS bedanken voor alle steun bij het regelen van de sneltesten en het gepaste vervoer.”

Met Yates ziet Mitchelton-Scott al zijn derde renner wegvallen in de Giro. Brent Bookwalter moest de ronde na vijf dagen al verlaten door een breukje in een wervel. Edoardo Affini hield aan een val in de zevende etappe een gebroken middenhandsbeentje over.