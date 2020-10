Kogel door de kerk: Parijs-Roubaix geannuleerd vrijdag 9 oktober 2020 om 11:08

Het was al een poos twijfelachtig en deze ochtend is de definitieve beslissing gevallen. Parijs-Roubaix 2020 wordt geannuleerd. Dat maakte organisator ASO zonet bekend via een officieel persbericht. De Helleklassieker zou op zondag 25 oktober worden verreden. “Afspraak op 11 april 2021”, klinkt het.

Covid-19 blijft ook de sportwereld domineren. De huidige corona-cijfers in Frankrijk zijn nog desastreuzer dan in België en Nederland. En daarbij wordt ook het departement Le Nord niet gespaard. De afgelasting komt dan ook niet als een verrassing.

“Op verzoek van de Préfet du Nord, Préfet des Hauts de France en naar aanleiding van de aankondiging van minister van Volksgezondheid Olivier Véran gisteren, die de regio Rijsel op maximale alertheid plaatste, is beslist dat de 118e editie van Parijs-Roubaix niet door zal gaan”, meldt het persbericht. “We zien jullie terug op 11 april 2021 op de kasseien van één van de grootste wielermonumenten ter wereld.”

Na de Amstel Gold Race is het de tweede eendagsklassieker die de reeds hervormde kalender niet overleeft. Voor het eerst in de geschiedenis kreeg Parijs-Roubaix dit jaar een damesversie. Ook de vrouwen zullen dus nog een half jaartje geduld moeten hebben. Het is overigens de eerste keer sinds de tweede Wereldoorlog dat een monument niet doorgaat.

Official Communication: see you on the 11th April 2021 Communiqué officiel : rendez-vous le 11 avril 2021 !#ParisRoubaix pic.twitter.com/g1ao7F9ZG3 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 9, 2020