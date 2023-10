maandag 9 oktober 2023 om 12:44

Organisatie onthult profielen openingsritten Giro 2024: passage over Superga, vroege aankomst op Oropa

De Giro d’Italia begint volgend jaar met een etappe van Venaria Reale naar Turijn, over Superga. Rit twee zal finishen in Oropa, op de beklimming waar al veel Giro-geschiedenis is geschreven. Organisator RCS Sport heeft vandaag de profielen van de eerste drie etappes onthuld.

De openingsrit gaat dus van start in Veneria Reale, in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. De etappe gaat over drie gecategoriseerde beklimmingen, waaronder de klim naar Superga (4,9 kilometer aan 9,1%). Deze helling zat in het verleden regelmatig in Milaan-Turijn. Ook de eerste etappe van de Giro 2024 finisht in Turijn, waar de renners eerst nog een lokale ronde met de Colle della Maddalena (6,1 km aan 7,4%) wacht.

Voor de laatste Giro-passage in Turijn hoeven we maar één jaar terug in de tijd. De hoofdstad van de Noord-Italiaanse regio Piëmont, de afgelopen eeuw groot geworden door de autofabrikant FIAT, was in de Giro van 2022 eindpunt van een spectaculaire heuveletappe, die werd gewonnen door Simon Yates. De laatste keer dat de Giro van start ging in Turijn was in 2021 met een individuele tijdrit van 8,6 kilometer. Filippo Ganna wist toen de Italiaanse wielerfans in extase te brengen door de snelste tijd neer te zetten, goed voor de eerste roze trui.

Oropa: klim van Pantani en Dumoulin

Op dag twee finishen de renners op Oropa, ook in Piëmont. De klim van 11,8 kilometer aan 6% vormt het sluitstuk van een 150 kilometer lange etappe. Voorafgaande aan de slotklim van de eerste categorie zitten ook al twee hellingen van de derde categorie.

De klim naar Oropa werd al zes keer eerder opgenomen in het Giro-parcours. In 1999 was de wielerwereld er getuige van een ongeziene klimdemonstratie van Marco Pantani, in 2017 zegevierde Tom Dumoulin er na een een ijzersterke sprint. Een week later won de Nederlander tevens de Giro d’Italia. Nu zit de beklimming dus bijzonder vroeg in de ronde. Sterker nog, het is de vroegste aankomst bergop van deze eeuw in de Giro. De laatste keer dat er zo vroeg bergop werd gefinisht in de Italiaanse rittenkoers, was in de editie van 1989 op de flanken van de Etna.

De derde etappe gaat van Novara naar Fossano, over een afstand van 165 kilometer. Het lijkt de eerste kans voor de sprinters te worden, al loopt het in de finale toch nog lichtjes op.

13 oktober

Er zijn al de nodige geruchten over het parcours van de 107e editie van de Giro d’Italia, maar de officiële presentatie zal zijn op vrijdag 13 oktober. Ook wordt op die dag de route van de Giro d’Italia voor vrouwen bekendgemaakt. De presentatie vindt plaats tijdens het Il Festival dello Sport di Trento, in Teatro Sociale.