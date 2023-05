Roglic gelooft vol in eindzege Giro: “Zonder dat geloof zou ik niet meer starten”

Primoz Roglic kon in de slotmeters van de 19de etappe Geraint Thomas toch nog een beetje kraken. De Sloveen pakte in totaal drie tellen terug op de Brit. Niet veel, maar genoeg om met vol vertrouwen de klimtijdrit aan te vangen.

“Ik voel me goed, huh”, zegt hij weer in typische Roglic-stijl na afloop. “De benen zijn weer terug. Morgen gaan we vol.”

“Natuurlijk heb ik vertrouwen in een goede afloop. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik hier niet starten. De beste zal winnen op het einde.”

In het algemeen klassement staat Roglic nu 26 seconden achter op Thomas.

Lees ook: Giro 2023: Buitrago klopt Gee in koninginnenrit, Roglic pakt paar tellen op Thomas