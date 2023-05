Jay Vine vertelt over Giro-plannen: “Top-tien zou ongelofelijk zijn”

Door knieproblemen kwam Jay Vine de afgelopen maanden niet in actie, maar in de Giro d’Italia zal hij zijn rentree maken. Met welke verwachtingen en ambities gaat de Australiër van start in de drieweekse ronde? “Na deze blessure zou het ongelofelijk zijn als ik met een top-tienplaats uit de Giro zou kunnen kunnen”, zegt hij tegen Cyclingnews.

“Maar naast een bepaalde klassering, kijk ik er vooral naar uit om een Giro uit te rijden met een klassementsploeg”, vervolgt Vine, die bij UAE Emirates aan de zijde zal starten van onder meer João Almeida. “Dat is volledig nieuw voor mij. Het is ook een manier om meer te ontdekken over mezelf. Over hoe ik mijn gewicht, voeding en energieniveau – al die dingen – veel nauwkeuriger kan sturen. In de twee Vuelta’s die ik reed, schommelde mijn gewicht bijvoorbeeld vaak.”

In de voorbije Vuelta wist Vine twee bergetappes te winnen, maar een klassement rijden in een grote ronde deed hij nog nooit. Gaat dat nu wel gebeuren? “Ik denk dat het plan is om de opties van het team gedurende de drie weken open te houden. Maar de vorm waarmee ik terugkom van de hoogtestage, zal uiteindelijk bepalen waar de ploeg me voor gebruikt – of ze me agressief of defensief inzetten, of dat ik vanaf dag één een ondersteunende rol heb.”

Vine ziet wel een voordeel in de opbouw van de Giro. “De derde week gaat de sleutel vormen. Dat in tegenstelling tot de Vuelta van vorig jaar, waar de eerste week in principe de doorslag gaf. Voor mij is dit waarschijnlijk goed, want als je niet in de beste vorm begint, kun je de schade beperken en met een goede vorm uit deze openingsfase komen.”

