Giro 2023: Trek-Segafredo met (filmsterren) Pedersen, Mollema en Hoole

Trek-Segafredo heeft de selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Mads Pedersen is de grote blikvanger bij de Amerikaanse selectie. Met Bauke Mollema en Daan Hoole brengt de ploeg ook twee Nederlanders aan het vertrek.

Mads Pedersen is het speerpunt van Trek-Segafredo. De Deen 27-jarige Deen heeft een uitstekend voorjaar achter de rug en mikt nu op dagzeges in de Giro d’Italia. Hij is ook een van de topfavoriet voor de puntentrui. Vorig jaar wist Pedersen dat tricot al te winnen in de Vuelta a España.

Voor Bauke Mollema wordt het zijn zesde Giro, terwijl Daan Hoole zijn debuut maakt in de Italiaanse rittenkoers. Laatstgenoemde reed één keer eerder in zijn carrière een grote ronde: de Vuelta a España van vorig jaar. Giulio Ciccone zal, zoals bekend, niet starten in de Ronde van Italië. De Italiaanse klimmer gaf vorige week verstek vanwege een coronabesmetting.

Trek-Segafredo presenteerde de selectie, zoals wel vaker, op ludieke wijze. Op sociale media werden filmscènes die op een of andere manier gelinkt zijn aan Italië gedeeld. De gezichten van de filmsterren waren daarbij vervangen door die van de geselecteerde renners. Zo zien we Mads Pedersen als James Bond door Venetië varen.

