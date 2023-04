Giro 2023: Coronabesmetting houdt Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) uit ronde

Een bittere pil voor Trek-Segafredo: de Amerikaanse formatie moet het in de komende Giro d’Italia doen zonder zijn beoogde kopman Giulio Ciccone. De Italiaanse klimmer testte in aanloop naar de Italiaanse ronde positief op het coronavirus en raakt niet op tijd wedstrijdfit.

Een week geleden kwam Trek-Segafredo met het nieuws naar buiten dat Giulio Ciccone positief heeft getest op corona, daags na Luik-Bastenaken-Luik. De Italiaan hoopte nog op tijd fit te geraken voor de eerste grote ronde van het seizoen, maar de 28-jarige renner kon de afgelopen dagen niet trainen en dus heeft zijn werkgever de knoop doorgehakt: de ploeg zal Ciccone niet meenemen naar Fossacesia Marina voor de start van de 106e Giro d’Italia.

Ciccone is vanzelfsprekend erg ontgoocheld nu hij moet passen voor een Giro die nota bene van start zal gaan in de Abruzzen, zijn thuisregio. “Het breekt mijn hart. Ik kan geen andere woorden vinden om mijn gevoelens te beschrijven. Ik keek er echt naar uit om mijn favoriete wedstrijd te rijden, na de beste seizoensstart uit mijn carrière. Starten in ‘mijn’ Abruzzen, het was echt iets historisch en unieks. Dit is een bittere pil.”

Luisteren naar lichaam

“Aan de andere kant moet ik naar mijn lichaam luisteren. Het is nu zaak om zo goed mogelijk te herstellen. Het seizoen is namelijk nog lang en het risico om mijn gezondheid in gevaar te brengen, zou te groot zijn geweest. Het is een moeilijke beslissing, maar wel eentje die ik moet accepteren. Ik moet nu verder kijken. Ik weet dat ik dit kan gebruiken als een soort extra motivatie, zodra ik weer kan koersen”, laat Ciccone weten via zijn ploeg Trek-Segafredo.

Gregory Rast, een van de ploegleiders van Trek-Segafredo in de komende Giro, spreekt van een gevoelig verlies. “Met zijn aangeboren talent en datgene wat hij dit seizoen al heeft laten zien, had Giulio kunnen uitgroeien tot een van de hoofdrolspelers. Het is ontzettend jammer dat we onze sterkste klimmer niet kunnen opstellen. We moeten nu een vervanger oproepen. We hebben wel enkele renners op het oog, al zal dat wel voor een andere rol zijn.” De ploeg zal dinsdag de definitieve selectie bekendmaken.

Ciccone was de beoogde kopman van Trek-Segafredo in de komende Ronde van Italië. De klimmer won in de edities van 2016, 2019 en 2022 al eens een etappe. Ciccone was dit voorjaar uitstekend op dreef, met ritwinst in de Ronde van Valencia en die van Catalonië. Ook werd hij vijfde in het eindklassement van Tirreno-Adriatico en vijfde in de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik, zijn voorlopig laatste koers, kwam hij nog als dertiende over de meet.