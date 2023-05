Opmerkelijke uitspraken van Jay Vine over tactiek UAE Emirates: “Het boeit me niet”

Jay Vine heeft een opmerkelijk interview gegeven voor de start van etappe dertien in de Giro d’Italia. De Australische klimmer moet van zijn ploeg UAE Emirates bij kopman João Almeida blijven en zal dus niet voor ritzeges gaan. “Wat het team ook beslist, ik ben er blij mee”, zei hij niet al te serieus.

Vine verloor enkele etappes zeer veel tijd door een ongelukkige valpartij. Een dichte notering in het algemeen klassement zit er dan ook niet meer in. In plaats van voor etappewinst gaan, wat Vine zelf graag zou willen, heeft hij een andere opdracht gekregen: “Ik ga bij Almeida blijven. Ik ben hier voor de ploeg nu.”

“Het is niet duidelijk of de ploeg dat volgende week ook gaat willen”, aldus Vine bij Eurosport. “Ze zeggen me dat ik waarschijnlijk nog altijd top-10 kan rijden, maar persoonlijk interesseert me dat niet. In een ideale wereld verlies ik nog 45 minuten en kan ik daarna voor ritzeges gaan. Maar ik ga bij Almeida blijven en hem proberen op het podium te krijgen.”

Vine: “Het boeit me niet”

De openhartige Vine gaf daarna meer uitleg over zijn uitspraak dat een notering in de top-10 hem niet interesseert: “Dat is niks waard voor mij. Ik heb getekend voor vier jaar bij dit team en een deel van de voorwaarden was dat ik een aantal keer in de top-10 eindigde. Misschien is dat goed voor de ploeg en de sociale media, maar persoonlijk boeit me het niet.”