Giro 2023: EF Education-EasyPost staart zich niet blind op algemeen klassement

EF Education-EasyPost heeft – naar goede gewoonte – als laatste ploeg zijn selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. De formatie hoopt met Hugh Carthy een goed klassement te rijden, maar de Amerikaanse ploeg gaat de komende weken ook op jacht naar ritoverwinningen.

Ploegleider Matti Breschel blikt in een perscommuniqué vooruit op de komende weken in Italië. “Hugh Carthy is erg sterk en kan rekenen op de aanwezigheid van Rigoberto Urán. Het zal met een dergelijk parcours alleszins een eerlijke strijd worden. We verwachten dat er ook kansen komen voor onze ontsnappingskoningen Ben Healy en Magnus Cort, die hun dagen zullen aanstippen in het routeboek.”

“Cort kan op een goede dag iedereen verslaan in de spurt”, spreekt Breschel vol lof over zijn jongere landgenoot. Verder is het uitkijken naar de immer onvoorspelbare Alberto Bettiol, die in het verleden al succesvol was in de Ronde van Italië. “Alberto zoekt in eigen land naar verlossing en een nieuwe ritzege. Stefan de Bod, Jonathan Caicedo en Alexander Cepeda zijn als helpers klaar om op kop te rijden”, schrijft de ploeg op zijn website.

Carthy gaat zaterdag met veel vertrouwen van start in de Giro d’Italia, liet hij eerder al weten aan WielerFlits. “Ik start met de ambitie om een algemeen klassement te rijden. De eerste weken kan je wel redelijk in de luwte blijven, dus ik ga eerst zien hoe dat gaat. Maar ik voel geen stress en geen druk. Dat is voor mij het vertrekpunt. Alles is volgens plan verlopen. Ik heb daarvoor ook een goede winter gedraaid, dus ik ben blij hoe dat is gegaan.”

Kleurrijk tenue

De vraag is alleen of Carthy in de eerste twee weken in de luwte kan blijven koersen: de renners van EF Education-EasyPost zijn de komende weken namelijk te herkennen aan een wel zeer kleurrijk tenue. De ploeg moet de Giro d’Italia in een ander, tijdelijk tenue rijden, omdat het standaard roze truitje te veel lijkt op de roze leiderstrui van de Giro. Het kiest voor een shirt met roze, gele, oranje, groene en witte accenten.

