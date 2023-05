Giro 2023: Dit was de slotrit in Rome – Emotionele zege Cavendish, Roglic stelt roze veilig

Op zondag 28 mei vond de laatste etappe in de Giro d’Italia plaats. Op het programma stond een vlakke etappe met een omloop in de Italiaanse hoofdstad Rome. WielerFlits praat je helemaal bij.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De 135 kilometer lange slotrit met start en finish in Rome was nagenoeg volledig vlak. Het startpunt was bij het Palazzo della Civiltà Italiana, vanwaar de renners vervolgens naar het centrum van Rome reden. Daar stonden hen vijf rondes van 17,6 kilometer te wachten. Het peloton kon zijn ogen uitkijken, want het zou genoeg toeristische trekpleisters gaan passeren.

Zoals verwacht, eindigde de etappe in een massasprint. Er werden nog wel verscheidene aanvalspogingen gedaan vanuit het peloton., maar er waren voldoende ploegen die een sprint wilden. Aldus kregen de aanvallers weinig ruimte. Rasaanvaller Derek Gee deed samen met Mirco Maestri nog een poging in de laatste twee kilometer, maar ook dit bleek tevergeefs.

Zo mocht het peloton zich op gaan maken voor de sprint. Mark Cavendish leek aanvankelijk wat ver te zitten, maar de Brit kreeg hulp van zijn ploeggenoot Luis Léon Sánchez en, enigzins verrassend, van zijn oud-ploeggenoot en landgenoot Geraint Thomas. Door deze inspanningen kon Cavendish toch nog meedingen om de zege, en hoe: de 38-jarige veteraan sprintte naar zijn zeventiende en laatste ritzege in de Giro.

Lees ook: Giro 2023: Cavendish schrijft sprookje met sprintzege in Rome, Roglic eindwinnaar

Reacties

Mark Cavendish (ritwinnaar): “Ik ben heel blij, het was heel moeilijk deze Giro te finishen. We waren al eerder dichtbij. Mijn ploeg en mijn vrienden hebben het goed gedaan. Ik had hele goede oude vrienden vandaag, het is heel emotioneel. Vijftien jaar geleden pakte ik mijn eerste zege in een grote ronde. Het is prachtig om hier nu weer te kunnen winnen. Het was echt een sprint op mijn bucketlist. Ik ben hier echt heel blij mee.” (Flashinterview)

“Ik ben heel blij, het was heel moeilijk deze Giro te finishen. We waren al eerder dichtbij. Mijn ploeg en mijn vrienden hebben het goed gedaan. Ik had hele goede oude vrienden vandaag, het is heel emotioneel. Vijftien jaar geleden pakte ik mijn eerste zege in een grote ronde. Het is prachtig om hier nu weer te kunnen winnen. Het was echt een sprint op mijn bucketlist. Ik ben hier echt heel blij mee.” (Flashinterview) Primoz Roglic (eindwinnaar): “Ik geniet ervan, van alle emoties na alles wat er gisteren is gebeurd. Het is altijd leuk om te winnen, maar de energie van gisteren en om vandaag rond te rijden in Rome met alle ploegen is ook heel mooi. Elke overwinning is speciaal. Ik ben heel dankbaar om hier te winnen. Ik ga me dit echt heel lang herinneren” (Flashinterview)

“Ik geniet ervan, van alle emoties na alles wat er gisteren is gebeurd. Het is altijd leuk om te winnen, maar de energie van gisteren en om vandaag rond te rijden in Rome met alle ploegen is ook heel mooi. Elke overwinning is speciaal. Ik ben heel dankbaar om hier te winnen. Ik ga me dit echt heel lang herinneren” (Flashinterview) Geraint Thomas (tweede in giro, hielp Cavendish aan zege): “Ik zat daar en zag dat Cavendish alleen Luis Léon (Sánchez, red.) bij zich had. Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand. Het was mooi. Het is emotioneel geweest. Ik ben niet gestopt met berichtjes lezen na gisteren, maar het is een prachtige wedstrijd geweest. We hadden met de jongens een geweldig team. Ik heb er echt van genoten. Misschien ben ik 37, maar ik voel me hoogstens 27.” (Eurosport)

“Ik zat daar en zag dat Cavendish alleen Luis Léon (Sánchez, red.) bij zich had. Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand. Het was mooi. Het is emotioneel geweest. Ik ben niet gestopt met berichtjes lezen na gisteren, maar het is een prachtige wedstrijd geweest. We hadden met de jongens een geweldig team. Ik heb er echt van genoten. Misschien ben ik 37, maar ik voel me hoogstens 27.” (Eurosport) Alex Kirsch (tweede in etappe): “Het was heel zwaar. Het was behoorlijk heuvelachtig en er waren veel versnellingen. Dit is een geweldig resultaat voor het team en voor mijzelf. Ik weet dat ik heel snel ben, anders zou ik geen lead-out zijn. Maar er zit nog een groot verschil tussen de laatste kilometer doen of wachten op de laatste tweehonderd meter. De laatste sprints waren een leerproces, nu heb ik laten zien dat ik al leer. Ik ben blij.” (Eurosport)

Lees ook: Plugge zag ‘veerkracht’ bij Jumbo-Visma in Giro: “Primoz is daar de personificatie van”

Bijzonderheden

De Giro d’Italia van 2023 zit erop. Tijd om, naast het eindklassement, ook de stand van zaken op te maken in de andere klassementen. Thibaut Pinot pakte in zijn laatste Giro de bergtrui. Een knappe prestatie, hoewel hij ongetwijfeld zal balen van het ontbreken van een ritzege. Jonathan Milan legt beslag op de puntentrui. De Italiaan kwam er in de sprint in Rome niet aan te pas, maar de paarse trui wist hij wel veilig te stellen. João Almeida, derde in het eindklassement, is de winnaar van het jongerenklassement. De 24-jarige Portugees reed sinds etappe tien al in het wit.