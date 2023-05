Plugge zag ‘veerkracht’ bij Jumbo-Visma in Giro: “Primoz is daar de personificatie van”

Primoz Roglic bezorgde Jumbo-Visma zondag de eindzege in de Giro d’Italia. Ploegmanager Richard Plugge reisde naar Rome om het feestje samen met de ploeg te vieren. “Het is een grootse dag”, zei hij na afloop van de laatste etappe tegen Eurosport.

“Het komt allemaal samen”, aldus Plugge. “We hebben zoveel veerkracht getoond. Vanaf het begin, vanaf voor de ronde al. We startten met een half nieuw team door corona en al die dingen vooraf. Als je ziet wat er onderweg ook nog gebeurt… Roglic is het toonbeeld van onze ploeg: veerkracht, een harde kop en door blijven gaan. Dat past bij mij, dat past bij het team en dat past bij Primoz. Hij is daar de personificatie van.”

De allesbeslissende klimtijdrit naar de Monte Lussari zag Plugge thuis, in Nederland. “Ik heb eerst een salontafel in tweeën geslagen”, verwijst hij lachend naar het moment waarop Roglic zijn ketting eraf reed. “Daarna was ik toch weer heel blij. Het is wat ik zeg: hij blijft doorgaan, wij blijven doorgaan. Het is fantastisch dat het allemaal zo samenkomt.”

