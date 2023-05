Giro 2023: Cavendish schrijft sprookje met sprintzege in Rome, Roglic eindwinnaar

Mark Cavendish heeft de slotrit van de Giro d’Italia gewonnen. De Brit van Astana Qazaqstan was in de massasprint veruit de snelste. Alex Kirsch werd tweede, Filippo Fiorelli derde. De eindzege van Primoz Roglic kwam op de slotdag niet meer in gevaar.

De slotrit van de Giro d’Italia – met start en finish in Rome – was 135 kilometer lang. De renners vertrokken bij het Palazzo della Civiltà Italiana, van waar ze koers zetten naar het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Daar wachtten vijf nagenoeg vlakke rondes van 17,6 kilometer. Het peloton passeerde toeristische trekpleisters als het Colosseum, de keizerlijke fora, Lungotevere, Ara Pacis, het Villa Borghese, het Circus Maximus, de Thermen van Caracalla en de Engelenburcht.

Zoals gebruikelijk, gebeurde er niet veel in de openingsfase van de slotrit. Veel renners kwamen even buurten bij Primoz Roglic om de Sloveen alvast te feliciteren met de eindzege. Daarbij ook Geraint Thomas, die zaterdag het roze kwijtraakte aan de kopman van Jumbo-Visma. Dat Jumbo-Visma nestelde zich al vrij snel op kop van het peloton om het tempo wat op te voeren.

Drie man op kop

Op een kleine zeventig kilometer van het einde begon de rit dan echt. Maxime Bouet van Arkéa-Samsic stak de lont aan het kruitvat. Hij plaatste een aanval en kreeg Cesare Benedetti en Toms Skujins mee. Die laatste stond tweede in het tussensprintklassement, achter Derek Gee. De Let pakte uiteindelijk genoeg punten om de Canadees voorbij te gaan in dit nevenklassement. Gee werd zodoende – alweer – tweede.

De ritzege zat er niet in voor een van de koplopers. Team DSM, Bahrain Victorious, Cofidis en EOLO-Kometa werkten eendrachtig samen vooraan het peloton, waardoor het verschil maximaal zo’n halve minuut werd. om het verschil niet op te laten lopen boven de halve minuut en uiteindelijk het gat te dichten. Dat lukte met nog veertien kilometer te gaan, net na het ingaan van de laatste ronde. Magnus Cort, die even daarvoor de sprong naar het trio had gemaakt, werd zo ook weer onderdeel van het pak.

Ondertussen kreeg Eddie Dunbar, de nummer zeven van het klassement, af te rekenen met materiaalpech. De Ier kon echter snel weer terugkeren in het peloton, dat zich opmaakte voor een massasprint. Twee renners hadden echter andere plannen: Mirco Maestri en, hoe kon het ook anders, Derek Gee. De twee vielen op twee kilometer van het einde aan, maar anderhalve kilometer later werden ze alweer ingerekend. Het tempo lag simpelweg te hoog.

Thomas helpt Cavendish

Mark Cavendish zat op dat moment wat ver van achteren, maar Luis León Sánchez bracht hem naar voren. Daar kreeg de Brits kampioen uit onverwachte hoek. Cavendish’ voormalig ploeggenoot Geraint Thomas, tweede in het algemeen klassement, nam hem op sleeptouw. De ervaren rot van Astana Qazaqstan verloor daarna weer wat plaatsen, maar zat alsnog in vierde positie toen de sprint werd ingezet.

Dat gebeurde door Fernando Gaviria, die weer op de verrassing wilde spelen. Cavendish kwam echter al snel voorbij de renner van Movistar en sprintte met een straatlengte voorsprong naar de zege. Alex Kirsch werd tweede, Filippo Fiorelli derde. Achter deze renners was nog een valpartij, waarbij vooral Pascal Ackermann hard onderuit ging.