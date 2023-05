Giro 2023: Buitenlandse pers onder de indruk van Evenepoel: “Vloog als een Wildeman”

Met een gemiddelde van 55,211 kilometer per uur raasde hij over het parcours. Remco Evenepoel deed zaterdag in de openingstijdrit van de Giro d’Italia zijn bijnaam – De Aerokogel van Schepdaal – alle eer aan en schoot als een komeet uit de startblokken. De buitenlandse pers was ook onder de indruk van de Belg, en was na diens tijdritdemonstratie dan ook vol lof.

De gerenommeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport komt superlatieven tekort om de prestatie van Evenepoel te beschrijven. “Elegant, krachtig en meteen op zijn gemak op het schitterende tijdritparcours. Evenepoel rekent niet en pakt meteen de roze trui van de 106de editie van de Giro. De uitslag van de eerste etappe stond al bij het eerste tussenpunt niet meer ter discussie. Achteraf stond hij er glimlachend bij, met het serene en ontspannen gezicht van iemand die weet dat hij een perfecte tijdrit heeft gereden.”

Een andere Italiaanse sportkrant, Corriere dello Sport, denkt dat de tijdrit slechts een voorproefje is van wat nog moet komen. “De klinkende vorm van Luik-Bastenaken-Luik twee weken geleden is intact, bijna als een voorteken voor de volgende twintig hoofdstukken die nog moeten komen.”

“Wie het eerst slaat, slaat ook een tweede keer”

De Spaanse sportkrant AS heeft het dan weer over een “stratosferische tijdrit” van Evenepoel. “Wat een terugkeer van Remco in de Giro. Een zege die van echte barbaarsheid getuigt. In de Grande Partenza liet hij het opnieuw zien, bij zijn terugkeer in La Corsa Rosa waar hij bij zijn debuut in 2021 geen al te beste herinneringen aan had overgehouden. Remco vloog als een Wildeman. Als enige in staat om 55 km/u gemiddeld te halen. De strijd zal nog lang duren, maar Remco heeft de eerste klap uitgedeeld. En wie het eerst slaat, slaat ook een tweede keer.”

De meest toonaangevende sportkrant van Frankrijk, L’Équipe, houdt rekening met een ‘saaie’ Giro. “De wereldkampioen pakte zaterdag uit met een monumentale tijdritprestatie. Hij werd natuurlijk verwacht, Evenepoel, en hij stelde niet teleur. Maar dat de tijdsverschillen al meteen zo hoog zouden oplopen, werkt verbazing. Van enige concurrentie was geen sprake. Het is niet dat Roglic een beschamende tijdrit neerzette, maar op deze Evenepoel staat geen maat.”