Giro 2023: Remco Evenepoel zorgt voor eerste Belgische roze trui in 22 jaar

Een nieuwe mijlpaal voor Remco Evenepoel. De renner van Soudal Quick-Step veroverde zaterdag – voor het eerst in zijn nog jonge carrière – de roze trui. In de bijna twintig kilometer lange openingstijdrit was hij veel sneller dan zijn naaste belagers en zo wist Evenepoel ook de Belgische droogte te doorbreken.

Wielerland België moest meer dan twintig jaar wachten op een nieuwe rozetruidrager. Rik Verbrugghe was lange tijd de laatste Belgische drager van La Maglia Rosa. De inmiddels 48-jarige Verbrugghe, die tegenwoordig als sportief coördinator en ploegleider werkzaam is bij Israel-Premier Tech, veroverde de roze trui in de Giro van 2001. Dit deed hij door een 7,6 kilometer lange proloog met aankomst in Pescara – toevallig ook de laatste keer dat de Grande Partenza in de Abruzzen werd gehouden – te winnen.

Na 22 jaar heeft Verbrugghe dan eindelijk een opvolger met Remco Evenepoel. De regerende wereldkampioen op de weg is de zeventiende Belg in de geschiedenis die op het podium de roze trui in ontvangst mocht nemen.

Zeventiende Belgische rozetruidrager

Evenepoel mag zich nu in één adem noemen met Verbrugghe, Eddy Merckx, Johan De Muynck, Jef Demuysere, Armand Desmet, Roger De Vlaeminck, Jos Hoevenaars, Freddy Maertens, Michel Pollentier, Patrick Sercu, Wilfried Reybrouck, Rik Van Linden, Rik Van Looy, Willy Vannitsen, Rik Van Steenbergen en Guillaume Van Tongerloo.

Overzicht van de Belgische rozetruidragers 1. Eddy Merckx – 78 dagen in het roze (13x 1968, 5x 1969, 14x 1970, 16x 1972, 21x 1973, 9x 1974) 2. Johan De Muynck – 22 dagen in het roze (4x 1976, 18x 1978) 3. Jos Hoevenaars – 1o dagen in het roze (10x 1960) 4. Rik Van Steenbergen – 8 dagen in het roze (7x 1951, 1x 1957) 5. Armand Desmet – 7 dagen in het roze (7x 1962) 6. Michel Pollentier – 6 dagen in het roze (6x 1977) 7. Freddy Maertens – 6 dagen in het roze (6x 1977) 8. Rik Verbrugghe – 4 dagen in het roze (4x 2001) 9. Jef Demuysere – 3 dagen in het roze (3x 1933) 10. Roger De Vlaeminck – 3 dagen in het roze (3x 1976) 11. Patrick Sercu – 3 dagen in het roze (3x 1976) 12. Guillaume Van Tongerloo – 2 dagen in het roze (2x 1961) 13. Wilfried Reybrouck – 2 dagen in het roze (2x 1974) 14. Rik Van Linden – 2 dagen in het roze (2x 1978) 15. Willy Vannitsen – 1 dag in het roze (1958) 16. Rik Van Looy – 1 dag in het roze (1959) 17. Remco Evenepoel – 1 dag in het roze (2023) Aantal renners: 17

Aantal roze truien: 159