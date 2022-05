Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 9 met aankomst op Blockhaus

Op zondag staat er een nieuwe grote test op het programma voor de klassementsrenners. Na de individuele tijdrit op dag twee en de etappe naar de Etna na de eerste rustdag, wordt er in de negende etappe gefinisht op de Blockhaus. De mythische berg is goed voor bijna 14 kilometer klimmen aan gemiddeld 8,5%, spektakel gegarandeerd! WielerFlits werpt een blik op het parcours en de favorieten.

Parcours

De rit voor de tweede rustdag gaat door de bergen en heeft een lengte van 191 kilometer met aankomst bergop op Blockhaus. In 2017 kwam de negende etappe ook aan op Blockhaus en werd deze gewonnen door Nairo Quintana, voor Thibaut Pinot en Tom Dumoulin.

Vanaf de start in Isernia trekt het peloton dwars door de Apennijnen en is het direct klimmen geblazen. Het is voor de renners aan te raden vooraf warm te rijden, want na 40 kilometer koers hebben ze al drie bergen achter de rug.

De eerste klim is de Vallico Del Macerone (3,1 km aan 5,7 %) die meteen wordt opgevolgd door de langere Riomero Sannitico (9 km aan 6,7 %). Hierna volgt een korte afdaling, maar al snel begint de voet van Roccaraso (7,3 km aan 6,1%) die de renners op 1.236 meter boven zeeniveau brengt.

Op de top van de Roccaraso begint een lange afdaling, gevolgd door een tussenstuk van vijftig kilometer over glooiende wegen tot aan de voet van de Passo Lanciano. De Passo Lanciano is het eerste gedeelte van de slotklim naar Blockhaus. De cijfers? 10,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%. Hierna volgt de afdaling en beginnen de renners aan de San Valentino in Abruzzo Citeriore (6,2 km aan 4,9%), al is die niet gecategoriseerd. Wel ligt hier op de top de tweede tussensprint.

De Abruzzo Citeriore is het opwarmertje voordat de renners aan de slotklim naar Blockhaus beginnen. Een korte afdaling volgt nog, maar vrijwel direct doemt de klim naar Blockhaus (13,7 km aan 8,5%) op. De klim bevat richting de top stroken van meer dan 10% en gaat naar dezelfde aankomst als de gewonnen rit van Nairo Quintana in 2017. Het steilste stuk ligt ruim vier kilometer voor de top, als het wegdek tot 14% stijgt.

Het was op de Blockhaus waar Eddy Merckx in 1967 zijn eerste etappezege binnen de drie grote rondes won. Als debutant in een grote ronde kwam hij als eerste over de finish, terwijl hij door anderen nog gezien werd als sprinter. De Belg werd uiteindelijk negende in het algemeen klassement, die hij het jaar erop zou winnen. Na de Blockhaus won De Kannibaal nog vierenzestig etappes in de drie grote rondes.

Officieuze start: 11.35 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.35 uur

Afstand: 191 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Vallico Del Macerone: tussen 11.55 en 12.00 uur

Passage Riomero Sannitico: tussen 12.20 en 12.30 uur

Passage Roccaraso: tussen 13.00 en 13.10 uur

Tussensprint Filetto: tussen 14.20 en 14.40 uur

Passage Passo Lanciano: tussen 15.30 en 16.00 uur

Tussensprint Roccamorice: tussen 16.15 en 16.50 uur

Favorieten

Een scenario zoals dat in de Giro van 2017, toen er ook in de negende etappe gefinisht werd op de Blockhaus, is zeker mogelijk. De zege ging toen naar Nairo Quintana, die er op een kleine zeven kilometer van de streep aanviel. De vroege vluchters werden al snel tijdens de beklimming van de Blockhaus gegrepen. Sterke ploegen in deze Ronde van Italië, zoals bijvoorbeeld INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious, zouden weleens voor datzelfde koersverloop kunnen gaan. Bovendien hebben de vluchters al meerdere keren voor de overwinning kunnen strijden, het lijkt ons dan ook niet onwaarschijnlijk dat de klassementsrenners graag voor de overwinning zouden gaan op de Blockhaus.

Met dat in ons achterhoofd komen we bij de grote favoriet voor de zege in de negende etappe van de Giro, Richard Carapaz. De oud-winnaar van de Giro d’Italia verloor in de individuele tijdrit op dag twee nog een kleine halve minuut op concurrent Simon Yates. In de eerste bergrit, die naar de Etna, kwam hij als zevende en als eerste klassementsman over de streep. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers probeerde met een sprintje nog wat seconden te sprokkelen, maar dat lukte niet. Op de Blockhaus verwachten we dan ook een nieuwe poging van Carapaz om tijd te winnen ten opzichte van zijn naaste belagers.

Bij INEOS Grenadiers hebben ze een zeer sterke ploeg om hard naar boven te rijden op de zware Blockhaus. Met luxeknechten als Richie Porte en Pavel Sivakov en onder meer Jonathan Castroviejo en Ben Tulett hebben ze bij de Britse ploeg meerdere renners die aan de boom kunnen schudden. Een andere ploeg die hen daarbij zou kunnen helpen is Bahrain Victorious. Mikel Landa en Pello Bilbao zijn binnen dat team de kopmannen, het tweetal bewees ook op de Etna mee te kunnen met de beste klimmers.

Landa kan met een verschroeiende aanval zijn tegenstanders uitschakelen, Bilbao heeft dan weer een zeer explosief eindschot. Bahrain Victorious kan dus op meerdere scenario’s mikken op de Blockhaus, een troef. Met Santiago Buitrago en Wout Poels hebben ze ook twee renners die in principe tot diep in de finale hun kopmannen kunnen bijstaan, al heeft Poels net een lange dag in de aanval achter de rug.

Een andere favoriet is natuurlijk Simon Yates. De 29-jarige Brit verraste enigszins op de tweede dag van de Giro door de tijdrit in Boedapest te winnen. In de rit naar de Etna kwakte hij echter tegen het canvas, waarna hij lang te zien was bij de koersdokter. De renner van BikeExchange-Jayco kon ondanks zijn valpartij in de groep van de favorieten finishen, maar echt van harte liep die etappe toch niet. De Brit bewees echter al eerder dat hij op de meest onlogische momenten kan opstaan, bovendien is hij ook nog eens zeer gevaarlijk in de laatste kilometer. Met andere woorden, een van de topfavorieten.

João Almeida is ook zo’n renner die de duidelijke en uitgesproken leider is binnen zijn team. De renner van UAE Emirates was een van de favorieten voor de tijdrit, maar kon die verwachtingen toch niet echt waarmaken. De jonge Portugees van UAE Emirates eindigde nog steeds als elfde in die tijdrit, waardoor hij dus ook vooraan in het algemeen klassement staat. Op de Etna kwam hij ook in de favorietengroep over de streep.

Bij Team DSM rekenen ze op het sterke duo Romain Bardet – Thymen Arensman voor de etappe naar de Blockhaus. Het tweetal reed ook vlotjes de Etna omhoog in de groep met de beste klassementsrenners. Beide renners reden daarbovenop ook een goede tijdrit, zeker Fransman Bardet, die normaal veel tijd verliest als er kilometers tegen de klok op het programma staan. In de Tour of the Alps, zijn voorbereidingskoers op de Giro, was hij samen met Arensman nog de beste klimmer. Voor wie het vergeten is, Bardet won die zware etappekoers.

Renners zoals Iván Sosa en Giulio Ciccone zijn ook zeker gevaarlijk op dergelijke aankomsten. De twee eindigden in de rit naar de Etna nog vlotjes in de favorietengroep, ze beschikken bovendien over een sterk eindschot. Colombiaan Sosa won nog nooit een rit in een Grote Ronde, al reed de renner van Movistar er ook nog maar twee in zijn carrière. Ervaring in een Grote Ronde, dat heeft Ciccone wel. De 27-jarige renner van Trek-Segafredo won zelfs al twee etappes in de Giro d’Italie, telkens in een rit met een aankomst bergop. Opschrijven dus!

En wat met Bala op deze aankomst? De 42-jarige Alejandro Valverde is bezig aan een prima Giro d’Italia, op de Etna kwam ook hij met de klassementsmannen over de finish. Op aankomsten als deze is de ervaren renner altijd een geduchte tegenstander. De groterondewinnaar bewees deze Ronde van Italië, en zeker ook in de rest van het seizoen, dat hij zijn klimmersbenen nog steeds heeft. Mocht er gesprint worden om de zege met een select groepje, dan is de renner van Movistar een van de te kloppen mannen.

Als we gaan kijken naar een renner die kan zorgen voor een Nederlandse ritzege op de Blockhaus, komen we al snel uit bij Wilco Kelderman. De renner van BORA-hansgrohe is bezig aan een sterke Giro, ondanks zijn slechte voorbereiding. Kelderman toonde zich bedrijvig in de eerste etappe, reed een goede tijdrit en ook op de Etna was hij op de afspraak. De 31-jarige coureur uit Amersfoort heeft bovendien een prima eindschot.

Verder zijn we ook benieuwd naar Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg kreeg een flinke klap in de rit naar de Etna, maar kon dat al enigszins doen vergeten in de rit naar Potenza. Al waren het vooral Koen Bouwman en Tom Dumoulin die zich toonden. De ‘overgebleven’ klassementsrenners van Jumbo-Visma, Tobias Foss en Sam Oomen, willen misschien wel iets rechtzetten op de flanken van de Blockhaus.

Een aantal klassementsmannen die we nog niet benoemd hebben zijn Jai Hindley, Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) en Guillaume Martin (Cofidis) – al heeft die laatste in de etappe rond Napels de hele dag in de aanval gereden. Indien er toch een vluchter van de dag met de overwinning gaat lopen, kijken we naar Lennard Kämna (GC? – BORA-hansgrohe), Mauri Vansevenant (GC? – Quick-Step-Alpha Vinyl), Koen Bouwman, Gijs Leemreize (GC? – Jumbo-Visma), Sylvain Moniquet (GC? – Lotto Soudal), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), David De la Cruz (Astana Qazaqstan), Rein Taaramäe, Domenico Pozzovivo, Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Attila Valter (Groupama-FDJ), Felix Gall (AG2R Citroën), Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Richard Carapaz

*** Simon Yates, João Almeida

** Romain Bardet, Mikel Landa, Alejandro Valverde

* Pello Bilbao, Iván Sosa, Wilco Kelderman, Giulio Ciccone

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zondag gaat de negende etappe verder met de rit van Isernia naar Blockhaus. Ook tijdens deze etappe blijft het droog en schijnt de zon flink. Met temperaturen rond 24 graden blijft het zeer aangenaam voor renners en publiek. Daarnaast vertelt Weeronline ons dat er een lichte wind uit het noordoosten staan.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.