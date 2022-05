Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 8 naar Napoli

De loodzware etappe naar Potenza zal erin gehakt hebben bij de renners in het peloton van de Giro d’Italia, maar zaterdag is het opnieuw koers. De achtste etappe kent start en finish in het wereldberoemde Napels, beter bekend als Napoli, en de route ligt bezaaid met kuitenbijters. Onbewust zal deze rit voor veel schade zorgen, iets waar iemand als Mathieu van der Poel van geniet. Pakt hij zijn tweede ritzege in Napels? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De achtste etappe in de Giro zal rondom Napels worden verreden en kent als zwaartepunt een plaatselijke omloop van 19,2 kilometer, die in totaal vijf keer moet worden gereden. In 2013 finishte voor het laatst een rit van de Giro d’Italia in Napels, toen Mark Cavendish in de sprint won.

Vanaf de start in Napels rijdt het peloton naar het noorden in de richting van kustplaats Lago Patria. Hier is na ruim 37 kilometer de eerste tussensprint. Vervolgens buigt het parcours af naar het zuiden en wordt langs de kust in de richting van het westelijke schiereiland van Napels gereden. Hier beginnen de renners aan vijf plaatselijke rondes.

In het dorp Bacoli doemt vijf keer de Monte di Procida (1,5 kilometer aan 6,8%) op. Deze klim is qua lengte relatief kort, maar loopt gemiddeld toch aan een stevig percentage omhoog. De opeenvolging zal na vijf rondjes zeker doorwerken in het peloton. De tweede klim in de plaatselijke omloop is die naar het Meer van Lucrinu (600 meter aan 9,4%) en leent zich erg voor explosieve renners.

Nadat de laatste tussensprint aan de voet van de Monte di Procida – waar op de laatste passage wél bergpunten te verdienen zijn – is geweest, verlaten de renners de plaatselijk omloop en koersen ze in de richting van finishplaats Napels. Vanaf die laatste tussensprint is het nog een kleine 40 kilometer tot aan de finish op de Via Francesco Caraccioli aan de Golf van Napels.

Op 13 kilometer van de finish ligt nog een klim van 3,4 kilometer die erg onregelmatig is. Er zitten stroken bij van meer dan 10%, maar het gemiddelde is slechts 4,7%. Op de top resteren nog tien kilometers tot de finish in Napels en is het direct opletten voor de renners. Het eerste deel van de afdaling is namelijk erg technisch en kent een aantal haarspeldbochten.

Erkende dalers kunnen hier proberen hun concurrenten onder druk te zetten. Het slot van de rit kent desondanks weinig verrassingen. De laatste kilometer in Napels over de Via Francesco Caraccioli begint met een flinke terugdraaier van 180 graden, maar gaat daarna vooral rechtdoor langs de kust. De renners hebben dan 2.130 hoogtemeters achter de rug.

Op voorhand is deze etappe geschikt voor vluchters en is de kans aanwezig dat zij een vrijgeleide krijgen. Een dag later is namelijk de zware bergrit naar Blockhaus, waar de renners in strijd om de roze trui weer aan zet zijn.

Napoli is meer een voetbalstad dan een wielerstad. Het aantal Napolitaanse wielrenners is dan ook niet hoog. Uit het oog springt echter één renner: Salvatore Commesso. Deze Italiaan werd ook wel ‘de snoepdoos van Napels’ genoemd, te danken aan het buikje waarmee hij wel eens aan de start verscheen zodra het naseizoen was afgelopen. Commesso won zowel in de Tour van 1999 als in die van 2000 één etappe, en won twee keer het Italiaans kampioenschap op de weg.

Officieuze start: 13.35 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 153 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Lago Patria: tussen 14.25 en 14.30 uur

Tussensprint Bacoli: tussen 16.15 en 16.30 uur

Passage Monte di Procida: tussen 16.20 en 16.35 uur

Favorieten

This stage has Mathieu van der Poel written all over it. Dat zouden de Engelsen zeggen als ze naar het parcours van deze achtste etappe kijken. Zoveel korte heuveltjes achter elkaar, die niet langer zijn dan 3,5 kilometer. Ideaal voor Mathieu van der Poel. De kopman van Alpecin-Fenix gaf op de Etna de roze trui uit handen en spaarde zich de dagen erna. Vrijdag was hij zeer actief op weg naar Potenza, maar miste hij de vlucht van de dag.

Het toont aan dat Van der Poel echt wel zijn zinnen heeft gezet op een van deze etappes. Met zijn vorm zit het wel goed en van MVDP weten we dat hij op verschillende manieren kan winnen. Op dit terrein kan hij zich met een verschroeiende versnelling ontdoen van alle concurrenten, maar mocht het in de straten van Napels aankomen op een sprint dan kan hij het ook afmaken. Aan de andere kant: alle ogen zullen gericht zijn op Van der Poel.

De etappe lijkt te zwaar voor de goed klimmende sprinters. Caleb Ewan wist in de openingsrit naar Visegrád stand te houden op een klim van vijf kilometer, maar constant op en af lijkt toch echt te lastig voor hem te zijn. Naast Van der Poel is het dus uitkijken naar Biniam Girmay, de nummer twee van die eerste etappe. Het talent uit Eritrea kan de heuvels over. Dat bewees hij dit voorjaar en ook al in deze Giro. Intermarché-Wanty-Gobert zal ook niet schuwen om de koers hard te maken en het aan te laten komen op een sprint met een uitgedunde groep, want ook die situatie is in het voordeel van Girmay.

Magnus Cort is een andere grote kanshebber. De Deen van EF Education-EasyPost is explosief en kan dit soort heuvels zeer goed over. Cort zal durven wachten op de sprint van een flink uitgedund peloton, maar smijt zich ook wel in een ontsnapping. Vaak is hij dan wel de snelste van de groep. Op verschillende manieren wist hij vorig seizoen liefst drie etappes in de Ronde van Spanje te winnen. Een Giro-etappe ontbreekt nog op Corts palmares, nadat hij eerder al in de Tour (1 keer) en de Vuelta (6 keer) zegevierde.

UAE Emirates heeft met João Almeida een kandidaat voor een goed eindklassement, maar dat betekent niet dat het team verdedigend koerst. In de etappe naar Potenza was Davide Formolo mee in de ontsnapping van de dag. Voor de heuveletappe naar Napels schrijven we in ieder geval de naam van Diego Ulissi op. De 32-jarige Italiaan heeft al acht etappes gewonnen in de Giro en zou daar graag een negende aan toevoegen. In Visegrád werd hij nog achtste, dus zijn vorm is goed. En voor etappes als deze mogen we Ulissi wel degelijk een specialist noemen.

Formolo zat mee in de vlucht vrijdag, maar ook Alessandro Covi liet zich in de openingsfase zien op de voorposten. De 23-jarige Covi heeft zich dit voorjaar ontpopt tot puncheur. Zijn eerste twee profzeges behaalde hij dit seizoen namelijk in de Vuelta a Murcia, waar hij na een lastige koers uit handen bleef van een favorietengroep, en de Ruta del Sol. Daar wist de Italiaan op een steile aankomst voor Miguel Ángel López en Iván Ramiro Sosa te eindigen. Niet mis.

Kijken we verder naar potentiële aanvallers, dan is Jhonatan Narvaéz een interessante naam om in gedachten te houden. INEOS Grenadiers rekent op kopman Richard Carapaz, maar durft daarbij ook aanvallend te koersen. Dat liet de ploeg op weg naar Potenza al zien. Narvaéz is een explosieve coureur die in diverse Vlaamse koersen al heeft laten zien te kunnen schitteren. De rit naar Napels is te vergelijken met een stevige klassieker en dus schuiven we de Ecuadoriaan, die elfde werd in de openingsrit, naar voren. Mocht hij winnen, dan wordt het zijn tweede Giro-ritwinst. In 2020 wist Narvaéz ook al eens te winnen. Ben Tulett is een andere kanshebber binnen de Britse miljoenenformatie; de talentvolle Brit is vinnig, snel en zal hopen op een eigen kans.

Enkele outsiders voor de etappeoverwinning zijn Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Mauro Schmid (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). De Eritreeër Natnael Tesfatsion is nog maar 22 jaar oud, maar al bezig aan zijn tweede grote ronde. Hij komt wel een heuveltje over en beschikt over een goede sprint, dat bewees hij door achtste te worden in de massasprint naar Messina. Andrea Vendrame mag een heuvelrenner genoemd worden. Vorig jaar won hij – vanuit de vlucht – een lastige rit met drie serieuze beklimmingen. Met zijn snelle benen kan hij een vlucht ook afronden.

Mauro Schmid krijgt bij Quick-Step-Alpha Vinyl de vrijheid om in etappes als deze aan te vallen. Sprinter Mark Cavendish is kansloos en dus mag de jonge Zwitser, samen met Mauri Vansevenant, Pieter Serry en James Knox, zijn gang gaan. Schmid won afgelopen jaar de Strade Bianche-etappe naar Montalcino. Ook in die rit ging het constant op en af. Harm Vanhoucke heeft zich al meermaals in het offensief laten zien, maar in de juiste vlucht zat hij nog niet. Lotto Soudal heeft ook Sylvain Moniquet en Thomas De Gendt in de gelederen. Alleen lijken de klimmetjes niet lang en lastig genoeg voor Vanhoucke en co om deze etappe te winnen.

Enkele namen die we ook nog willen noemen, zijn die van Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan) en Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco). Rota werd vorig jaar knap vierde in de Clásica San Sebastián en begin dit jaar vierde in de Trofeo Laigueglia, ook koersen met een pittig profiel. Albanese komt op zijn beurt prima een heuvel over en heeft daarnaast een goede sprint in de benen, getuige zijn vele ereplaatsen al dit seizoen. De perfecte combinatie voor de rit naar Napels.

Wat moeten we met Alejandro Valverde? Op papier moet de ervaren Spanjaard van Movistar deze etappe aan kunnen. El Imbatido, ondertussen 42 jaar oud, lijkt echter vooral verwikkeld in de strijd om het algemeen klassement. Maar mocht het uitdraaien op een sprint met een elitegroep vol favorieten voor de eindzege, dan zal Valverde tot de snelsten behoren. Tot die categorie rekenen we ook Pello Bilbao. De vraag is alleen of de schifting zo groot gaat zijn, dat alleen die favorieten overblijven in de finale.

We verwachten echter niet dat de favorieten in Napels gaan strijden om de ritoverwinning, vooral omdat zondag een loodzware etappe op het programma staat met de dubbele beklimming van de Blockhaus, met aankomst boven. Bovendien was de rit van vrijdag naar Potenza behoorlijk zwaar. Een vluchtersgroep lijkt daardoor het meest kansrijk voor de etappezege. Maar mocht een van de favorieten een moeilijke dag kennen, reken maar dat er dan flink doorgetrokken gaat worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Biniam Girmay, Magnus Cort

** Diego Ulissi, Andrea Vendrame, Jhonatan Narvaéz

* Alessandro Covi, Vincenzo Albanese, Mauro Schmid, Natnael Tesfatsion

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zaterdag is er een etappe rondom Napels met vele rondes op Monte di Procida. Het weerbeeld laat opnieuw veel zon zien en het blijft droog, aldus Weeronline. De temperatuur ligt rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind, kracht 3.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.