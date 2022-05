Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 7 naar Potenza

Op, af, op, af. De zevende etappe van Diamente naar Potenza is geen rit door het hooggebergte, maar de coureurs krijgen genoeg klimkilometers voor de kiezen. Voor hen belooft het een loodzware exercitie te worden, voor de wielerminnende bankzitter een heerlijke etappe. De televisiekijker krijgt mogelijk een strijd op twee fronten voorgeschoteld. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

In de zevende rit van de Giro moeten de renners voor het eerst meerdere bergen achter elkaar beklimmen in de regio’s Calabrië en Basilicata. Vanaf Diamante rijden de renners weg van de Tyrreense kust naar het binnenland. Onderweg moet er fiks worden geklommen, wat zorgt voor 4.634 overwonnen hoogtemeters aan de meet in Potenza.

Na veertig glooiende kilometers vanaf Diamante doemt de eerste berg van de dag op: de Passo Colla (9,4 km aan 4,6%) wordt snel na de afdaling opgevolgd door de Monte Sirino. De top van de Monte Sirino ligt op 1.410 meter en wordt bereikt na 32 kilometer klimmen aan een gemiddelde van 3,9%.

Vanaf de top van de Monte Sirino is het nog ruim 100 kilometer tot aan de finish in Potenza. De top van de volgende ongecategoriseerde beklimming, de Viggiano (4,6 km aan 6,3%), dient tegelijk als finish voor de eerste tussensprint. Kort hierna begint de Montagna Grande Di Viggiano, die met een lengte van 6,1 kilometer aan 9,6% de steilste beproeving van de dag lijkt te worden. Vlak voor de top van deze muur zit een strook van 15%. Met nog 60 kilometer tot de meet kan hier de finale al openbreken, in de wetenschap dat hierna geen meter meer vlak is.

Hierna dalen de renners af en beginnen ze aan La Sellata (9,1 km aan 5,1%). Deze klim kan in deze fase van de koers voor meer verschillen zorgen. Bovenop La Sellata is het nog 23 kilometer tot de finish, maar kort daarna volgt alweer een volgende heuvel, naar het centrum van Potenza. Deze weg loopt 2,3 kilometer lang tegen 4,9% gemiddeld omhoog. Dit keer zijn er geen bergpunten te verdienen; wel ligt daar de tweede tussensprint van de dag.

De laatste zes kilometer gaan vooral in dalende lijn over een lokale ronde door Potenza, maar in de laatste twee kilometer loopt het wegdek ineens vals plat. De laatste 500 meter gaan zelfs met 6% omhoog en zorgt voor een finish die op het lijf van puncheurs is geschreven.

Toch lijkt deze rit op het eerste gezicht geschikt voor de vluchters. De opeenvolging van beklimmingen doen denken aan een zware bergrit, maar de lengte en het stijgingspercentage vallen telkens goed mee. Nog een andere mogelijkheid is dat de renners die strijden om de roze trui elkaar hier willen bestoken.

Officieuze start: 11.40 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.35 uur

Afstand: 196 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo Colla: tussen 13.05 en 13.15 uur

Passage Monte Sirino: tussen 14.20 en 14.35 uur

Tussensprint Viggiano: tussen 15.10 en 15.30 uur

Passage Montagna Grande Di Viggiano: tussen 15.30 en 16.00 uur

Passage La Sellata: tussen 16.25 en 17.00 uur

Tussensprint Potenza Centro: tussen 16.45 en 17.25 uur

Favorieten

De vluchters krijgen in deze Ronde van Italië meerdere kansen, maar vrijdag 13 mei zullen ze zeker met rood omcirkeld hebben in hun agenda. De lastige zevende etappe leent zich uitstekend voor een succesvolle ontsnapping. De favorieten voor de ritzege moeten we dus ook tussen de goed klimmende avonturiers zoeken.

De eerste naam waaraan we dan denken, is natuurlijk Lennard Kämna. De Duitser heeft zich de laatste jaren ontpopt tot rittenkaper en boekte op de Etna al een etappezege. Toch is de kans dat we Kämna in de kopgroep zien nihil, juist vanwege zijn overwinning van afgelopen dinsdag. De renner van BORA-hansgrohe staat tweede in het algemeen klassement – te goed om nog eens te laten rijden. Voor rozetruidrager Juan Pedro López geldt dat al helemaal. Ook voor Rein Taaramäe (derde in het klassement) en Mauri Vansevenant (vijfde) gaat het om deze reden moeilijk worden.

Nee, dan kunnen we beter kijken naar iemand als Bauke Mollema, die al wat tijd op de klassementsrenners heeft verloren. De Nederlander besloot op de Etna bij zijn ploeggenoot Mattias Skjelmose Jensen te blijven en staat daardoor op bijna drie minuten van Simon Yates, de bestgeklasseerde van de favorieten. Is deze achterstand echter wel groot genoeg om echt de ruimte te krijgen? Misschien had Mollema er verstandig aan gedaan om het verschil nog wat verder op te laten lopen, zodat men hem zeker zijn gang zou laten gaan. Een voordeel is in ieder geval wel dat hij van de ploeg van rozetruidrager, zijn eigen Trek-Segafredo, geen achtervolging hoeft te vrezen.

Wat ook vaststaat, is dat Mollema een neusje voor de goede vlucht heeft. En hij weet het ook regelmatig af te maken. In de Tour de France van 2017 won hij in Le Puy-en-Velay door alleen weg te rijden uit de kopgroep, vier jaar later herhaalde hij dat kunstje in Quillan. Beide ritten hadden qua karakter wel iets weg van de etappe naar Potenza. Bovendien lijkt Mollema opnieuw in goede vorm te steken, getuige zijn zevende plek op dag één en zijn veertiende plaats in de tijdrit.

Tijdens die Touretappe in 2017, naar Le Puy-en-Velay, eindigde Diego Ulissi als tweede. Nooit kwam de Italiaan dichterbij een ritzege in de Ronde van Frankrijk. Heel gek is dat overigens niet, want het was de enige keer dat Ulissi deelnam aan La Grand Boucle. In de Giro stond de renner van UAE Emirates inmiddels al tien keer aan de start en mocht hij al acht keer juichen. Nadat hij in de openingsrit niet verder kwam dan een achtste plek, krijgt hij in deze zevende etappe een uitgelezen kans om zijn totaal toch nog op te krikken naar negen.

Het parcours is op maat van Ulissi. Ook vanwege de diepe finale, waar hij met zijn sterke eindschot in het voordeel zal zijn. In het klassement staat hij een beetje achter Bauke Mollema, op drieënhalve minuut van Yates. De zegen van de klassementsrenners krijgt Ulissi dan ook ongetwijfeld, maar krijgt hij ook een vrijbrief van zijn ploeg? UAE Emirates zal in deze verraderlijke rit ook wat mannetjes bij kopman João Almeida willen houden. De ploeg uit de Emiraten is in de breedte echter dermate sterk, dat Ulissi, Davide Formolo, Rui Costa en Alessandro Covi een vrijbrief kunnen krijgen.

Dergelijke zorgen heeft Attila Valter niet. De Hongaar is de beste klimmer binnen een team dat vrijwel volledig rond sprinter Arnaud Démare gebouwd is. In de bergen – ook als die nog niet al te hoog zijn – mag Valter dus zijn gang zijn, zoals hij dat vorig jaar ook deed. Toen pakte hij in de eerste week de roze trui, maar dat zal er nu niet meer inzitten. De 23-jarige klimmer staat namelijk al op meer dan dertien minuten in het klassement. Met een ritzege zou hij zijn Giro opnieuw tot een groot succes maken.

Bij het Groupama-FDJ van Valter zal de druk er deels al af zijn, dankzij de etappezege van Arnaud Démare afgelopen woensdag. Bij Astana Qazaqstan is de sfeer waarschijnlijk een stuk minder vrolijk. De Kazachse formatie kent geen al te best 2022 en ook de Giro is voorlopig nog geen succes. Kopman Miguel Ángel López staakte in rit vier de strijd met een heupblessure en diezelfde dag zakte Vincenzo Nibali, op zijn eigen Sicilië, er ook al doorheen. Toch heeft Astana wel wat interessante renners voor de zevende rit.

Naast de eerdergenoemde Nibali, is vooral Joe Dombrowski een man om in de gaten te houden. De Amerikaan heeft dit seizoen nog niet al te veel laten zien, maar dat was vorig jaar ook niet het geval, toen hij op dag vier van de Giro al toesloeg. Onderweg naar Sestola toonde hij zich destijds de sterkste van een omvangrijke kopgroep. Enkele maanden later, in de Ronde van Spanje, flikte hij bijna hetzelfde. Op de Picón Blanco moest hij enkel Rein Taaramäe voorlaten.

Astana heeft daarnaast ook nog David De la Cruz en Vadim Pronskiy. De la Cruz eindigde in de slotrit van de Tour of the Alps als tweede vanuit de vroege vlucht, Pronskiy stak in diezelfde koers ook zijn neus aan het venster. In de door Kämna gewonnen derde etappe eindigde Pronskiy als zevende, maar bergop was de 23-jarige Kazach misschien wel de beste uit de kopgroep. Uit het niets kwam die prestatie niet, want in 2018 wist hij met de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc al een prestigieuze beloftenkoers te winnen. Bij de profs zegevierde Pronskiy nog nooit.

De 22-jarige Mauro Schmid deed dat al wel. Twee keer zelfs. Onlangs was hij de beste in de openingsrit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, in 2021 bewees hij dat hij het ook in zich heeft om een Girorit te winnen. Vorig jaar kwam hij als eerste over de streep in de Strade Bianche-rit naar Montalcino. Met zijn negende plaats in de tijdrit in Boedapest toonde Schmid aan dat de vorm er ook dit jaar is.

Felix Gall was in de Tour of the Alps ook goed in vorm. De Oostenrijker van AG2R Citroën sloot de Italiaanse ronde af als zesde, nadat hij in vier van de vijf etappes bij de eerste tien eindigde. Op de slotdag finishte hij als elfde. In het klassement van de Giro d’Italia staat hij al op bijna zeven minuten van het roze, wat voor zijn vluchtkansen alleen maar voordelig is. Lorenzo Fortunato bevindt zich in ongeveer dezelfde positie: hij staat 38ste op bijna zes minuten. Ook zijn conditie is in orde, gezien zijn tweede plek in de Vuelta Asturias nog geen twee weken terug. Heeft de Italiaanse klimmer weer zo’n dag als op de Monte Zoncolan?

Nans Peters zal dan weer hopen op de benen van 29 mei 2019 of 5 september 2020. Op die eerste dag won hij de Girobergrit naar Anterselva, op de tweede datum triomfeerde hij tijdens de Tour in Loudenvielle. Vorig jaar mocht de Fransman geen enkele keer de zegeruikers ophalen en ook dit seizoen boekte hij nog geen overwinningen, maar hij heeft het zeker in zich. Dat geldt ook voor Peters ploeggenoot Andrea Vendrame. Hij boekte vorig jaar zijn eerste dagsucces in de Giro en zal daar nu een tweede aan toevoegen. Zijn negende plaats in de openingsrit is in elk geval een goed teken.

Ondertussen viel Guillaume Martin juist weer wat tegen. De renner van Cofidis had voor de Giro zijn zinnen gezet op een goede eindklassering, maar verloor in de Etna-rit al veel tijd. Desondanks lijkt het erop dat hij voorlopig het geweer nog niet van schouder verandert en voor een klassement blijft gaan. Simon Carr zal ongetwijfeld wel voor de aanval willen kiezen, maar bij EF Education-EasyPost is de Brit waarschijnlijk degene die Hugh Carthy bergop het best kan ondersteunen. Mag hij in deze fase van de wedstrijd wel al voor eigen kansen rijden, dan is hij dankzij zijn klimkwaliteiten een gevaarlijke klant.

Nu we bijna bij het einde zijn aangekomen, moeten we ook Mathieu van der Poel nog noemen. De rit lijkt op papier net wat te zwaar voor de Nederlander en bovendien is de rit naar Napels, die zaterdag volgt, op zijn lijf geschreven, maar toch kunnen we er niet volledig vanuit gaan dat Van der Poel zich gaat sparen. Hij verrast ons immers keer op keer. Indien MVDP het inderdaad probeert, zal hij vooral de Montagna Grande Di Viggiano (6,1 kilometer aan 9,6%) moeten overleven. Het restant van de rit moet hij aankunnen.

Tot slot, nog enkele outsiders: Vincenzo Albanese, Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet, Valerio Conti en Eduardo Sepúlveda.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bauke Mollema

*** Diego Ulissi, Joe Dombrowski

** Attila Valter, Felix Gall, Lorenzo Fortunato

* Simon Carr, Mauro Schmid, Andrea Vendrame, Mathieu van der Poel

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

De zevende etappe op vrijdag, een bergetappe van Diamante naar Potenza, laat droog weer zien met flinke zonnige perioden. Dat laat Weeronline ons weten. De temperatuur ligt rond 22 graden, maar op hoogte is het vaak een aantal graden koeler. Regen wordt niet verwacht, dus tijdens de vele beklimmingen en afdalingen is van een nat wegdek geen sprake.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.