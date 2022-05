Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 6 naar Scalea

De Giro d’Italia gaat op donderdag 12 mei verder met een klassieke sprintersrit. Alleen vroeg in de zesde etappe liggen wat hoogtemeters van belang, maar de rest van de rit tussen Palmi en Scalea – die grotendeels langs de kust loopt – is zo goed als vlak. Welke sprinter gaat met de overwinning aan de haal? WielerFlits werpt een blik op het parcours en de favorieten.

Parcours

In de zesde etappe zal voor het eerst over het vasteland van Italië worden gekoerst. Aankomstplaats Scalea organiseerde in 2000 voor het laatst de finish van een etappe van de Giro. Destijds eindigde de etappe in een sprint die gewonnen werd door de inmiddels 53-jarige Tsjech Ján Svorada, die uitkwam voor Lampre-Daikin. Hij klopte er Guido Trenti en Miguel Ángel Martín Perdiguero.

Vrijwel direct na het vertrek uit Palmi zal het peloton de enige beklimming van de dag bedwingen. De klim naar het vliegveld van Vibo Valentia is in totaal 17,5 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 2,7%. Er zitten wel een aantal steilere stroken in, maar voor de meeste sprinters moet dit geen probleem zijn. Het lijkt vooral de ideale springplank voor de kopgroep om een voorsprong te pakken en uit te breiden.

Vanaf de top van de klim is het nog ongeveer 160 kilometer tot de finish. Hierna wordt er in noordelijke richting over de kustweg langs de Tyrreense Zee gekoerst, waar er onderweg nog twee tussensprints zijn. De eerste dient zich al aan na 40 kilometer koers, deze geldt voor de paarse puntentrui, en de tweede tussensprint is gelegen op 45 kilometer van de finish. Daar zijn bonificatieseconden te verdienen.

In de finale rijden de renners over een vlak parcours met geregeld wat kleine glooiingen die niet zijn aangemerkt als gecategoriseerde beklimmingen. Het peloton rijdt over de brede kustweg langs de zee die doorloopt tot aan de finish in Scalea. In de slotkilometers zijn geen bochten te bekennen waardoor deze rit op het lijf van de sprinters is geschreven.

Officieuze start: 12.35 uur

Officiële start: 12.50 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 192 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Aertoporto L. Razza: tussen 13.35 en 13.45 uur

Tussensprint Vibo Valentina: tussen 13.45 en 13.50 uur

Tussensprint Guardia Piemontese Marina: tussen 16.05 en 16.25 uur

Favorieten

De sprinters krijgen in deze Giro d’Italia niet super veel kansen, maar de etappe naar Scalea is toch een van de zekerheidjes. Reken maar dat Drone Hopper-Androni Giocattoli enkele renners in de vlucht zal sturen en dat na 192 kilometer een massasprint de winnaar zal bepalen. Er zijn namelijk meer dan genoeg ploegen die er een spurt van willen maken, zeker nadat niet alle favorieten aan sprinten toe kwamen in Messina.

Te beginnen met Quick-Step-Alpha Vinyl, dat rekent op Mark Cavendish. In Hongarije wist de Brit de enige massasprint te winnen, waardoor we weten dat hij goed in vorm is. Vooral de manier waarop Cavendish won, met een sprint van zeker 300 meter, maakte indruk. In de bergen heeft Cav wel wat problemen, dat bleek op weg naar Messina opnieuw, maar in een vlakke sprint moet hij zeker tot de favorieten gerekend worden. Zijn lead-out, bestaande uit Davide Ballerini en Michael Mørkøv, vormt daarin een belangrijke schakel. De vraag is of hij de dreun van woensdag verwerkt heeft.

Wat met Caleb Ewan? In de openingsetappe leek hij op weg naar een derde plaats, maar gooide een opmerkelijke val roet in het eten. Twee dagen later in Balatonfüred was de trein van Lotto Soudal volledig ontspoord en wist de Australiër er vanuit verloren positie nog een achtste plaats uit te slepen. Voor deze Giro hadden we met zekerheid Ewan opgeschreven voor de vier sterren. De rit naar Messina overleefde hij niet en dus zal hij, net als Cavendish, uit zijn op revanche. Ook zijn trein met Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig en Roger Kluge zal weten dat het menens is. Het zal toch niet nóg een keer mis gaan?

Arnaud Démare is de volgende gegadigde. De kopman van Groupama-FDJ wist in de eerste sprintetappe tweede te worden. Hij zat in goede positie en kon de tred van Mark Cavendish bijbenen, maar er voorbij komen lukte niet. In Messina was het wél raak, nadat zijn ploeg een forse inspanning had geleverd om hem terug te brengen na de lastige klim halverwege de rit. Démare heeft een volledige ploeg in dienst en dus flink wat druk op zijn schouders. Maar waar de teleurstelling groot was in Balatonfüred, zal na de ritoverwinning in Messina de euforie overheersen. Gaat Démare op die flow verder in Scalea? Hij zal trouwens in de paarse puntentrui rijden.

De nummer twee van de etappe naar Messina moet ook zeker genoemd worden: Fernando Gaviria. In Balatonfüred werd de Colombiaan al derde, een uitslag waar hij vrede mee kon hebben. Maar de rappe man van UAE Emirates zal toch hoger mikken dan die derde en tweede plaatsen. Het is ook alweer van 2019 geleden dat Gaviria een Giro-etappe wist te winnen. Voegt hij in Scalea een zesde Giro-zege toe aan zijn totaal? Dat hij kort na de finish in Messina gefrustreerd op zijn stuur sloeg, laat zien dat hij het gevoel heeft er dicht bij te zijn.

Mochten we een Italiaan moeten aanwijzen die deze etappe kan winnen, dan komen we al snel uit bij Giacomo Nizzolo. Bij Israel-Premier Tech is hij de enige kopman. Met Alex Dowsett en Rick Zabel heeft Nizzolo ook twee grote motoren in dienst. De eerste sprintkans werd echter verprutst door de Europees kampioen van 2020; hij werd daar slechts elfde. In Messina wist hij in het uitgedunde peloton naar een derde plaats te sprinten. Een flinke verbetering, al lijkt hij wel de pure snelheid te missen om daadwerkelijk te kunnen winnen.

Bahrain Victorious kijkt voornamelijk naar het algemeen klassement met Mikel Landa en Pello Bilbao, maar in de sprintetappes zal het WorldTeam uit het Midden-Oosten ook zijn zegje willen doen. In de persoon van Phil Bauhaus heeft de ploeg een sprinter mee. De Duitser wist dit jaar al een sprint te winnen in Tirreno-Adriatico, ook op Italiaanse bodem. Bauhaus is bezig aan zijn tweede Giro; in 2017 was een vierde plaats zijn beste rituitslag. Woensdag was hij in Messina zesde. In een sprintveld zónder Cavendish en Ewan zal hij wellicht op meer gehoopt hebben.

België zal uitkijken naar Edward Theuns, die de kans krijgt als kopman van Trek-Segafredo in de vlakke etappes. In Balatonfüred sleepte hij een zesde plaats uit het vuur. “Ik zat in het wiel van Cavendish toen Mørkøv versnelde, maar Démare kwakte mij eruit. Ik heb het nog geprobeerd, maar de snelheid lag te hoog”, vertelde Theuns na afloop. Zeker nu ze bij Trek-Segafredo op een roze wolk leven met de leiderstrui van Juan Pedro López. In Messina rolde een negende plaats uit de bus. Winnen lijkt een brug te ver voor Theuns, die Otto Vergaerde als zijn rechterhand heeft.

Neerlands hoop in bange Giro-sprintdagen is gevestigd op Cees Bol. Terwijl in de Ronde van Hongarije mannen als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Olav Kooij sprinten, rijdt Bol rond in Italië. De afgelopen vlakke etappes moest Bol zich inzetten voor zijn ploegmaat Alberto Dainese, maar op weg naar Scalea is het alle ballen op Bol. “Deze verdeling bevalt goed. We hebben het zo al vaker gedaan dit seizoen, zoals in de Ronde van Turkije”, aldus de Nederlander, die in het verleden al bewezen heeft de topsprinters aan te kunnen. Maar in 2022 wil het voorlopig nog niet lukken voor Bol. Zijn laatste zege dateert van maart 2021, toen hij in Parijs-Nice won.

Biniam Girmay scharen we niet onder de pure sprinters, maar aangezien het toptalent uit Eritrea zich richt op winst in het puntenklassement, gaat hij opnieuw meesprinten. In Balatonfüred lukte dat al goed met een vierde plaats en in Messina eindigde hij als vijfde, nadat hij in volle sprint bijna in de hekken gereden werd. De rappe Girmay bleef echter overeind en wist zijn ritme weer te vinden. Mocht de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert goed geplaatst zitten en de ruimte krijgen om zijn eigen sprint te rijden, dan kan hij zomaar verrassen.

Tot slot kijken we nog naar enkele outsiders. Namens Cofidis zal Simone Consonni zich weer inzetten voor een top-10-notering. De Italiaan, die daarbij hulp krijgt van de eveneens rappe Davide Cimolai, heeft daar een neusje voor. Mocht hij wat geluk hebben, dan zit een top-5 erin voor Consonni. Ook Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) kan voor een mooie ereplaats gaan namens zijn Italiaanse ProTeam.

Twee outsiders die zich kunnen mengen in de sprint zijn Magnus Cort en Mathieu van der Poel, maar de Deen van EF Education-EasyPost en de Nederlander van Alpecin-Fenix krijgen de komende week nog veel meer kansen op ritsucces in de heuvelachtige ritten. In een pure massasprint lijken ze kansloos in een direct duel met sprintbommen als Ewan en Cavendish, dus waarom het risico nemen?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mark Cavendish

*** Caleb Ewan, Arnaud Démare

** Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo, Biniam Girmay

* Phil Bauhaus, Edward Theuns, Cees Bol, Simone Consonni

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Donderdag verlaten de renners Sicilië en gaat de Giro verder in het zuiden van Italië met de etappe van Palmi naar Scalea. De zon zal wederom volop schijnen en het blijft droog. De temperatuur is vergelijkbaar met woensdag en ligt tussen 22 en 24 graden en er staat nauwelijks wind.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.