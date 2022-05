Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 3: De eerste kans voor de sprinters

Op de derde dag van de Giro d’Italia zal het voor het de eerste keer een belangrijke dag zijn voor de pure sprinters. Na de winst van Mathieu van der Poel in de lastige eerste rit en de overwinning van Simon Yates in de tijdrit, krijgen de renners op dag drie een vlakke etappe voorgeschoteld. Wie sprint er naar de winst in Balatonfüred? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

In de derde rit van de Giro zijn normaal gesproken de sprinters voor het eerst aan zet. Deze etappe heeft een lengte van 201 kilometer en gaat over een vlak parcours tussen Kaposvár en Balatonfüred. Na de start in Kaposvár koerst het peloton naar het westen in de richting van de eerste tussensprint na 68 kilometer in Nagykanizsa.

Vervolgens wordt er in noordoostelijke richting gereden langs het Balatonmeer. Het Balatonmeer, ook wel de Hongaarse zee genoemd, is een toeristische vakantieplek in Hongarije en wordt omringd door vulkaanlandschap. De weg langs het Balatonmeer kent lichte glooiingen, maar wordt op geen enkel moment echt lastig. Desondanks worden er op 13 kilometer van de finish bergpunten uitgereikt bij de abdij van Tihany.

Hiervoor hebben de renners al de tweede tussensprint op 54 kilometer van de finish in Badacsony gehad. Deze sprint fungeert als laatste opwarming voor de sprinters en hun treintjes. Want in principe staat niks in de weg om deze rit in een massasprint te laten eindigen.

Ook de aankomstzone vormt een ideaal decor voor de eerste massasprint in deze Giro d’Italia. Doordat de weg rechtdoor over brede wegen gaat, en er slechts één rotonde in de laatste kilometer te vinden is, staat niks de sprinttreintjes in de weg hun gang te gaan.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 201 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Nagykanizsa: tussen 14.10 en 14.20 uur

Tussensprint Badacsony: tussen 15.50 en 16.10 uur

Bergsprint Tihany: tussen 16.45 en 17.10 uur

Favorieten

De grote favoriet voor de eerste sprint is in onze ogen Caleb Ewan. De renner van Lotto Soudal is al jaren een van de beste sprinters in de wereld. Ewan won dit seizoen al vijfmaal, zijn grootste zege was die in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. De Australiër beleefde aan de andere kant ook een seizoen vol met pech. Zo moest hij in Tirreno-Adriatico afstappen door een val, Milaan-San-Remo moest hij missen door ziekte en tot slot kwam de sprinter ook nog eens ten val in de eerste rit van de Giro. Nu, winnen had Ewan niet gedaan, maar een derde plaats zat er zeker in.

“Afgezien van enkele schaafwonden, is Caleb weggekomen zonder zware blessures”, liet Lotto Soudal weten. Manager John Lelangue voegde daar nog aan toe dat de teleurstelling bij Ewan groter is dan de fysieke schade. Zeker met de tijdrit ertussen zien we de snelle 27-jarige herstellen voor de eerste echte kans voor de snelste mannen van het wielerpeloton.

Een van de andere snelle mannen in het peloton is Mark Cavendish. Zijn palmares kent iedereen ondertussen, de afgelopen twee seizoenen kwamen daar ook nog een aantal zaken bij. In de Tour vorig jaar verbaasde de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl vriend en vijand door vier etappes te winnen. Dit jaar won de Brit onder meer Milaan-Turijn. Met Michael Mørkøv, Davide Ballerini en Bert Van Lerberghe heeft Cavendish ook een zeer sterke sprinttrein meegekregen naar de Ronde van Italië.

Bij Groupama-FDJ is bijna de hele ploeg gebouwd rond sprinter Arnaud Démare. Een van de belangrijke mannen in de sprinttrein van de Fransman is Nederlander Ramon Sinkeldam. Echt succesvol was de sprinttrein van de Franse ploeg dit jaar nog niet, Démare kon nog niet winnen dit seizoen. Wel bewees hij dat hij in vorm is met een tiende plaats in Milaan-San-Remo. In 2020 reed de 30-jarige renner zijn laatste Ronde van Italië, toen won hij vier etappes én het puntenklassement.

De Italianen hebben veel snelle mannen in de sprint dit jaar. De snelste is misschien wel Giacomo Nizzolo. De renner van Israel-Premier Tech zit echter in hetzelfde straatje als Démare. Ook Nizzolo kon dit jaar namelijk nog niet winnen, maar bewees wel al de juiste vorm te hebben. Zo reed hij dit seizoen al zes keer naar de top-10, de vijfde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne was een van die hoogtepunten. Opvallend was ook de deelname aan de Tour of the Alps, waar de 33-jarige renner zich wilde voorbereiden in het gebergte op de Giro. “Koershardheid opdoen”, zei hij daarover.

Fernando Gaviria won in zijn carrière al vijf keer een etappe in de Giro d’Italia. Een daarvan was in 2019, de andere vier in 2017. De zege in de Giro van drie jaar geleden was meteen ook de laatste zege van Gaviria in een Grote Ronde. De renner van UAE Emirates heeft met Maximiliano Richeze wel zijn trouwe lead-out mee naar de Ronde van Italië. Het tweetal boekte dit seizoen tweemaal succes samen, in de Tour of Oman won Colombiaan Gaviria namelijk de eerste en de laatste etappe. Dat de 27-jarige renner klaar is voor de sprints, bewees hij door afgelopen week tweede te eindigen in Eschborn-Frankfurt.

Naast de ‘grote vijf favorieten’ zijn er nog een heleboel renners die kans maken op de zege op de derde dag van de Giro. Phil Bauhaus is zeker een van die coureurs. De 27-jarige Duitser reed dit seizoen een sterke Tirreno-Adriatico, hij eindigde daarin driemaal in de top-7. In de laatste etappe sprintte hij zelfs naar de overwinnen voor Nizzolo en Kaden Groves. In de Ronde van Catalonië werd Bauhaus tweemaal geklopt, de ene keer door Groves, de andere keer door Ethan Vernon. De renner van Bahrain Victorious won nog nooit een rit in een Grote Ronde, maar is zeker een van de mannen om morgen in de gaten te houden.

Nog zo iemand is Alberto Dainese. De Italiaan is de sprinter van dienst bij Team DSM, en dus niet Nederlander Cees Bol. Dainese zelf kon dit seizoen nog niet winnen, maar verzamelde wel al een aantal ereplaatsen bij elkaar. In de Vuelta van vorig jaar was hij een van de snelste mannen, op Spaans grondgebied reed hij vijf keer in de top-5, een keer werd hij achtste. De 24-jarige Italiaan zal in de Grote Ronde van zijn land dan ook zeer gemotiveerd zijn om goed te presteren.

Een schaduwfavoriet voor de zege is Eritreeër Biniam Girmay. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert is zonder enige twijfel een van de grote verrassingen van het voorjaar. De 22-jarige coureur werd vijfde in de E3 Saxo Bank Classic en won Gent-Wevelgem. Girmay toonde eerder in het seizoen al dat hij van alle markten thuis, want in februari won hij ook al een echte massasprint. In de Trofeo Alcúdia toonde hij zich de snelste van het hele pak. De tegenstand was daar zeker niet zo sterk als in de Giro, maar we schrijven hem toch op. Bovendien toonde hij in de eerste etappe van de Giro nog steeds te beschikken over een goede vorm én snelle benen.

Bij Alpecin-Fenix hebben ze met Jakub Mareczko een echte sprinter in de gelederen. Normaal gezien zou Tim Merlier de man zijn voor de sprints in Italië, maar de Belg geraakt niet op tijd hersteld van zijn elleboogblessure. Bij de Belgische ploeg rijdt er natuurlijk ook nog ene Mathieu van der Poel rond, we mogen hem zelden buiten beschouwing laten. Naar alle waarschijnlijkheid zal Mareczko de sprint rijden, en dus niet roze trui Van der Poel, al weet je natuurlijk nooit met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Daarom nemen we ook beide renners op in onze sterverdeling.

Naast de favorieten hebben we ook nog een grote groep outsiders. In deze groep vinden we met Filippo Fiorelli, Vincenzo Albanese, Davide Cimolai, Andrea Vendrame, Simone Consonni en Sacha Modolo maar liefst zes snelle Italianen terug. Daarnaast houden we ook rekening met een mooie ereplaats van Belgen Lawrence Naesen en Edward Theuns, ook Eritreeër Natnael Tesfatsion kan top-10 rijden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Mark Cavendish, Arnaud Démare

** Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Phil Bauhaus

* Alberto Dainese, Biniam Girmay, Jakub Mareczko, Mathieu van der Poel

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Er wordt mooi en aangenaam weer voorspeld op zondag in Hongarije. Aan de aankomst in Balatonfüred zal de temperatuur tussen de 15 en 20 Graden Celsius schommelen. Er staat de hele dag een zwakke wind uit het oosten, daar moeten de renners dus geen rekening mee houden. Wolken zullen wel aanwezig zijn tijdens de derde etappe van de Giro d’Italia, maar regen zal daar niet uitkomen.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.