Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 21 individuele tijdrit in Verona

Nog een etappe en dan zit de Giro d’Italia 2022 erop. Anders dan de Tour de France, waar de ronde traditiegetrouw eindigt met een sprintersrit door Parijs, vormt een individuele tijdrit het sluitstuk in de Corsa Rosa. Het zou niet voor het eerst zijn dat de leiderstrui op de slotdag nog van eigenaar wisselt, al lijkt het klassement nu in een plooi te liggen. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten voor de laatste dagzege.

Parcours

De Giro d’Italia wordt afgesloten met een rit tegen de klok in Verona. De chrono van 17,4 kilometer lang kent onderweg één hindernis. In het midden van het parcours ligt namelijk de beklimming van Torricella Massimiliana, een heuvel van 4,5 kilometer aan 4,6%.

Het parcours gaat het eerste gedeelte over het Torricelle Circuit, dat in 2004 decor was van het wereldkampioenschap op de weg. Het eerste deel van de tijdrit gaat rechtdoor over een brede weg die gaandeweg overloopt in de heuvel van ruim vier kilometer.

Op de top van Torricella Massimiliana, aan het tussenpunt na 9,5 kilometer, wordt de enige tussentijd gemeten. Hier zijn ook de laatste drie bergpunten van deze ronde te verdienen, voor wat het waard is. Hierna volgt een afdaling van vier kilometer en rijden de coureurs de straten van Verona binnen. De laatste drie kilometer kent een aantal scherpe bochten.

Rond 17.10 uur zondagmiddag rijdt de roze trui de arena van Verona binnen op de Piazza Bra en wordt duidelijk wie de Giro d’Italia 2022 op zijn palmares mag bijschrijven.

Start eerste renner: 13.55 uur

Finish eerste renner: tussen 14.15 en 14.25 uur

Start laatste renner: 16.47 uur

Finish laatste renner: tussen 17.05 en 17.15 uur

Afstand: 17,4 kilometer

Tussenpunt: na 9,5 kilometer

Favorieten

De slotetappe van de Giro d’Italia staat vooral in het teken van de strijd om de laatste roze trui en de Trofeo Senza Fine, maar ook staat de 21ste dagzege op het spel. De top drie in het algemeen klassement heeft een redelijke tijdrit in de benen, maar normaal gesproken gaat de winst naar een echte specialist in het werk tegen de klok. In 2019 werd de afsluitende tijdrit op vrijwel hetzelfde parcours verreden en pakte Chad Haga de overwinning, vóór Victor Campenaerts en Thomas De Gendt. De gemiddelde snelheid bedroeg toen 46,1 kilometer per uur.

Mogelijk krijgt het publiek in het Romeinse amfitheater van Verona een Italiaanse winnaar te zien. Jumbo-Visma kwam met mooie ambities naar de Giro, maar de kopmannen konden zich niet in de strijd om het algemeen klassement mengen. Door de successen van Koen Bouwman werd het toch nog een ronde om tevreden op terug te kijken. Edoardo Affini kan op de slotdag de wedstrijd in stijl afsluiten. De tijdrijder beschikt in de derde week nog over goede benen en was vorig jaar al eens derde in de afsluitende rit tegen de klok. Houd de Italian Stallion in de gaten.

Met Matteo Sobrero van BikeExchange-Jayco staat nog een sterke Italiaanse tijdrijder aan de start. Zelfs de huidige nationaal kampioen, want de 25-jarige renner klopte vorig jaar door en rond Faenza de eerder genoemde Affini, Mattia Cattaneo én wereldkampioen Filippo Ganna. Sobrero was een jaar geleden vierde in de afsluitende tijdrit naar Milaan en won later dus het nationaal kampioenschap en het Europees kampioenschap Mixed Relay. Eerder deze Giro reed hij naar de vierde plek in de individuele tijdrit door Boedapest.

In de Hongaarse hoofdstad sprong vooral de knalprestatie van Mathieu van der Poel in het oog. De kopman van Alpecin-Fenix kwam alleen niet aan de tijd van Simon Yates en verdedigde zijn roze trui met verve. MVDP kondigde al aan dat als hij zich goed voelt, hij ervoor wil gaan door en rond Verona. Met Yates hoeft hij alvast geen rekening meer te houden, want de Brit staakte in de zeventiende etappe de strijd. Bovendien voelt Van der Poel zich tegen het einde van de Giro nog goed, vertelde hij in aanloop naar het slotweekend.

Van der Poel is niet de enige Nederlander om naar uit te kijken in de tijdrit rond Verona. Thymen Arensman van Team DSM hoorde in zijn juniorentijd al tot de betere Nederlandse tijdrijders, was dit jaar zesde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico en is op dit moment aan een steengoede Giro bezig. In de rit tegen de klok door Boedapest reed de 22-jarige renner knap naar de tiende plaats, op achttien seconden van winnaar Yates. Later was hij onder andere tiende op Blockhaus en tweede in de rit naar Aprica. Zaterdag werd hij nog vijfde op de Passo Fedaia.

Behalve Affini heeft Jumbo-Visma nog meer opties in de tijdrit. Tobias Foss is Noors kampioen in deze discipline en reed dit jaar al naar een vierde plek in de tijdrit van de Volta ao Algarve en naar de zesde plaats in de rit tegen de klok in Boedapest in deze Giro d’Italia. Een internationale tijdrit bij de profs kon hij echter nog niet winnen en momenteel maakt hij een moeizame Giro door, nadat hij in 2021 negende was in het eindklassement. Kan de 25-jarige renner zich in zijn kampioenstrui nog een keer opladen en de ronde afsluiten met een mooie uitslag? Bergklassementwinnaar Koen Bouwman heeft ook een goede tijdrit in de benen.

Ben Tulett is pas aan zijn eerste grote ronde bezig, maar haalde in de individuele tijdrit door de Hongaarse hoofdstad Boedapest al een fraaie vijfde plaats. De Brit was slechts een fractie van een seconde van de vierde plek van Matteo Sobrero verwijderd. Wel hield hij onder meer Tobias Foss en Wilco Kelderman achter zich. In aanloop naar de Giro was hij ook al tiende in de lastige tijdrit van de Ronde van het Baskenland. De tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de junioren kan in Verona opnieuw een gooi doen naar een goed resultaat. Zaterdag kwam hij nog enorm sterk voor de dag.

Van de top drie van het algemeen klassement heeft Richard Carapaz misschien wel de beste tijdrit in de benen. Het kopstuk van INEOS Grenadiers is de huidige Ecuadoraanse nationale kampioen en heeft goede herinneringen aan de tijdrit rond Verona, want in 2019 stelde hij hier – toen nog in de trui van Movistar – zijn eindzege veilig. Bovendien kan hij profiteren van de adviezen van Ben Tulett en Jonathan Castroviejo, die al eerder op het parcours verschijnen. Maar of het genoeg is om ook te winnen? Hij zou daarmee wel zijn roze kater van zaterdag kunnen wegspoelen. Maar de eindzege lijkt een brug te ver.

Behalve Sobrero, Foss en Carapaz, komen we nog enkele nationale kampioenen tegen, onder wie Lawson Craddock van BikeExchange-Jayco. Zijn ploeg raakte onderweg kopman Simon Yates kwijt, kan de Amerikaan in Verona zijn kans grijpen nu hij met niemand rekening meer hoeft te houden? Thomas De Gendt van Lotto Soudal was in 2019 derde in de slottijdrit in Verona na Chad Haga en Victor Campenaerts, maar die zijn er nu niet bij. Laten we dus ook de naam van de etappewinnaar van Napels markeren.

De laatste naam die we willen noemen, moet je ook bij Jumbo-Visma zoeken. Jos van Emden is onlosmakelijk met de Giro-eindzege van Tom Dumoulin in 2017 verbonden. Want waar Dumoulin het roze veiligstelde, won Van Emden de slottijdrit. Het zou voer voor een leuke vraag zijn voor het populaire bordspel Triviant. Dat de tweevoudige Nederlandse kampioen in deze discipline nog steeds hard tegen de klok kan rijden, bewees hij wel in Tirreno-Adriatico waar hij achtste was in de individuele tijdrit rond Lido di Camaiore.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Edoardo Affini

*** Mathieu van der Poel, Matteo Sobrero

** Thymen Arensman, Tobias Foss, Ben Tulett

* Richard Carapaz, Lawson Craddock, Thomas De Gendt, Jos van Emden

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zoals het er nu voorstaat komt het tijdens de slottijdrit in Verona op zondag tot enkele buien, volgens Weeronline. De verschillen tussen de renners kunnen dan ook groot zijn en ook de weg kan nat of wellicht net droog zijn.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Zondag is Eurosport er vanaf 13.30 uur live bij. Op WielerFlits is alle actie te volgen in een liveblog.