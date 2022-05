Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 20 over de Passo Pordoi naar Passo Fedaia

De Giro d’Italia is aangekomen bij het allesbeslissende slotweekend. De koninginnenrit door de Dolomieten van zaterdag wordt bepalend voor de verhoudingen voor de afsluitende tijdrit door Verona. Met de Cima Coppi, bergtoppen boven de 2000 meter en een aankomst bergop op de Passo Fedaia, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een spectaculair wedstrijdverloop. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

De laatste etappe-in-lijn van deze Giro gaat over drie bergpassen in de Dolomieten en finisht boven op de Passo Fedaia. In 2008 was er voor het laatst een bergop aankomst op de Passo Fedaia in de Giro d’Italia. Emanuele Sella won toen vóór Domenico Pozzovivo en Riccardo Riccò. Sella moest zijn (rit)zeges in die bewuste Giro echter weer inleveren, nadat hij tegen de dopinglamp liep.

De etappe van zaterdag telt 4.490 hoogtemeters over een parcours van 167 kilometer. De eerste 60 kilometer is een opwarmertje met enkele korte heuvels, want vanaf kilometer 63 begint de Passo San Pellegrino. De Passo San Pellegrino (9,6 km à 8%) is de eerste test bergop voor de renners.

Na de afdaling van de Passo San Pellegrino begint op 57 kilometer van de streep de Passo Pordoi (11,9 km à 6,6%). Deze klim is het hoogste punt van deze Giro. Hiermee is de Cima Coppi dit jaar gelegen op 2.239 meter boven zeeniveau. De Cima Coppi, ook wel het ‘dak van de Giro’ genoemd, wordt elke editie uitgereikt aan de hoogste berg van de Giro.

Hierna begint de afdaling van de Pordoi, die in twee delen loopt. Na het eerste gedeelte zit namelijk een kort knikje in het parcours verscholen. Dit knikje van 2 kilometer aan 5,5% wordt meteen opgevolgd door een snelle afdaling naar de voet van de slotklim.

In Savinèr de Laste begint namelijk de laatste beklimming van deze Giro, de Passo Fedaia van 12,9 kilometer aan 7,8%. Vooral het tweede deel van de Passo Fedaia is loodzwaar. Na doorkomst in Malga Ciapele stijgt de weg namelijk voor drie kilometer aan meer dan 12% gemiddeld en zijn er stroken van 18% te vinden.

Op de top van de Passo Fedaia, op 2.057 meter boven zeeniveau, zal duidelijk worden met welke tijdsverschillen de slottijdrit wordt aangevangen. Deze bergetappe zal voor de klassementsrenners met mindere tijdritbenen de laatste mogelijkheid zijn hun concurrenten pijn te doen.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 167 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Cencenighe Agordino: tussen 13.50 en 14.00 uur

Passage Passo San Pellegrino: tussen 14.35 en 14.55 uur

Passage Passo Pordoi: tussen 15.40 en 16.10 uur

Tussensprint Malga Ciapela: tussen 16.35 en 17.10 uur

Favorieten

Met na deze etappe alleen nog een individuele tijdrit in het vooruitzicht, is dit de laatste kans voor klimmers om bergop het verschil te maken. Met de beklimmingen van achtereenvolgens de Passo San Pellegrino, de Passo Pordoi en de Passo Fedaia krijgen zij daar alle ruimte voor. De afgelopen weken hebben uitgewezen dat een drietal renners zeer aan elkaar gewaagd is. Zij vormen dan ook de top drie van het algemeen klassement. We gaan ervan uit dat zij ook om de zege gaan strijden op de Fedaia.

Richard Carapaz beschikt van deze drie renners over het beste CV. De Ecuadoraan won de Giro in 2019 al en is de regerende olympische kampioen op de weg. Het kopstuk van INEOS Grenadiers heeft een redelijke tijdrit in de benen en kan dus een verdedigende tactiek volgen in de allerlaatste bergrit van deze ronde. Carapaz is echter ook explosief en durft aan te vallen als het nodig is. Ook heeft hij een sterk eindschot. Alles bij elkaar is de 28-jarige klimmer dé favoriet voor de zege in de rit naar Marmolada.

Carapaz hoeft echter niet te verwachten dat hij de winst cadeau krijgt, want Jai Hindley deed in de afgelopen weken weinig onder voor de Ecuadoraan. Bovendien heeft de Australiër een sterk blok om zich heen bij BORA-hansgrohe. Hij móét gaan aanvallen, want het beter doen dan met name Carapaz in de afsluitende tijdrit is geen zekerheid. Hindley weet wat het is om in de slotfase van een Grote Ronde de eindzege door de vingers te zien glippen; sla de geschiedenisboeken maar terug naar het jaar 2020.

De derde tenor die nog kans maakt op de eindoverwinning, is Mikel Landa. De Spaanse klimmer zorgde al geregeld voor mooie uitslagen in de Grote Rondes, maar kreeg bij tijd en wijle ook af te rekenen met pech. Nu zijn een podiumplaats en zelfs de roze trui nog binnen handbereik. De 32-jarige renner heeft genoeg ervaring en de kwaliteiten om het Carapaz en Hindley nog heel lastig te maken in deze laatste bergrit. Bovendien heeft Landa bij Bahrain Victorious een sterk collectief rond zich voor zulke zware ritten.

Er moeten wonderen gebeuren, mocht Vincenzo Nibali zondag met de roze trui in Verona staan. Een etappezege hoort eerder tot de mogelijkheden voor de 37-jarige Italiaan, die aan zijn laatste Giro d’Italia bezig is. Aan het eind van het seizoen hangt hij zijn fiets namelijk aan de haak. In de drieweekse ronde bewees hij dat hij nog altijd lang met de besten mee kan. Als hij het in deze rit naar Marmolada wederom tot de finale volhoudt, kan hij misschien profiteren van de strijd om het roze tussen Carapaz, Hindley en Landa.

Jan Hirt heeft al gezegd dat de kansen voor de vluchters in deze etappe minder groot zullen zijn dan in eerdere etappes. Óf een vlucht met de Tsjech, die op weg is naar een top 10-klassering, weg mág rijden, is ook nog maar de vraag. Toch schrijven we zijn naam maar op voor de laatste bergrit van de Giro. Hirt won al de etappe naar Aprica en was een dag later derde in Lavarone. Aan het begin van het seizoen won hij de Tour of Oman. Bovendien beleeft zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert een wonderjaar. Wordt het sprookje weer een stukje mooier?

Ook Santiago Buitrago heeft in de derde week van de Giro al een dagzege op zak. Voor renners uit Colombia kennen bergen van boven de 2000 meter doorgaans geen geheimen meer. De 22-jarige renner zal zich dan ook in zijn sas voelen op de Passo Pordoi en de Passo Fedaia. Krijgt hij echter de ruimte van zijn ploeg Bahrain Victorious om zijn ding te doen? Het team heeft met Mikel Landa namelijk een podiumkandidaat in de selectie en wil hem zonder twijfel zo goed mogelijk aan de finale laten beginnen.

Voor de laatste rij sterren kijken we vooral naar mogelijke aanvallers. Thymen Arensman is aan een sterke Giro bezig en was al tiende op de Blockhaus en tweede in Aprica. Dagsucces is al binnen voor Team DSM, maar in de prijzenkast is altijd ruimte voor méér. Normaal moet Giulio Ciccone de bergen in de Dolomieten goed kunnen verteren, maar de Italiaan is deze Giro niet altijd even stabiel in zijn prestaties. Vallen de stukjes op weg naar Marmolada op hun plek voor de klimmer van Trek-Segafredo?

Wat eerder al bij Buitrago ter sprake kwam, geldt ook voor Lennard Kämna. Krijgt de Duitser van zijn ploeg BORA-hansgrohe de ruimte om te koersen, terwijl kopman Jai Hindley in een gevecht om het roze is verwikkeld? De Duitser is een genie in het succesvol afronden van ontsnappingen en won al de rit naar de Etna. Last, but not least, Alejandro Valverde. Net als Vincenzo Nibali is de Spanjaard aan zijn laatste seizoen bezig, maar doet dat in stijl. Een tweede etappezege in de Giro zou naadloos daarbij aansluiten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Richard Carapaz

*** Jai Hindley, Mikel Landa

** Santiago Buitrago, Jan Hirt, Vincenzo Nibali

* Thymen Arensman, Giulio Ciccone, Lennard Kämna, Alejandro Valverde

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Op zaterdag staat er nog een bergetappe van Belluno naar Passo Fedaia op het programma, meldt Weeronline. Er trekken weer buien over het noorden van Italië en daarbij is ook onweer mogelijk. In de dalen is het veelal een graad of 21, hogerop is het enkele graden kouder met waarden rond 15 graden.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Zaterdag is Eurosport er vanaf 12.05 uur live bij. Op WielerFlits is alle actie te volgen in een liveblog.