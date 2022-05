Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 19 naar Santuario di Castelmonte

Na de relatief makkelijke etappe naar Treviso is het tijd voor de apotheose van deze Giro d’Italia. De meeste ogen zullen gericht zijn op de monsterrit van zaterdag naar de Passo Fedaia en de slottijdrit in Verona, dus biedt de vrijdagetappe naar Santuario di Castelmonte opnieuw kansen voor de aanvallers. Wat kunnen we verwachten? WielerFlits kijkt naar het parcours en de favorieten.

Parcours

De negentiende etappe van de Giro is een heuvelrit tussen Marano Lagunare en Santuario di Castelmonte. Deze rit lijkt op voorhand geschikt voor avonturiers, maar kan ook nog een kans zijn voor een klassementsrenner om wat te proberen. Voor het christelijk heiligdom Santuario di Castelmonte is het de eerste keer dat er een Giro-rit in hun stad arriveert.



Na de start in Marano Lagunare begint rond kilometerpaal 70 de eerste beklimming van de dag. De Villanova Grotte (3,5 kilometer aan 8,7%) wordt na een korte afdaling opgevolgd door de langere Passo di Tanamea. Na de Passo di Tanamea (8,9 km aan 5,5%) rijdt het peloton Sloveens grondgebied binnen en gaat de weg omlaag richting Idrsko.

De Giro betreedt hiermee voor de zesde keer ooit het groene landschap van Slovenië. Door de successen van onder meer Tadej Pogačar en Primož Roglič leeft het wielrennen er meer dan ooit, en dat zal te zien zijn zodra de Giro-renners door het land koersen. Het heuvelachtige terrein kan voor spektakel zorgen, met één klim in het bijzonder: de Kolovrat.

De klim naar Kolovrat is ruim 10,3 kilometer lang aan 9,2% gemiddeld en kent onder aan de klim stijgingspercentages tot 15%. Er zijn ook enkele kilometers die niet onder een gemiddelde van 10% duiken. Op de top van deze klim is het nog 44 kilometer tot de finish. Hierna dalen de renners af en betreden ze weer Italië, waar na tien vlakke kilometers nog één klim wacht.

Bij het inrijden van Cividale del Friuli, waar de tweede tussensprint van de dag ligt, begint de slotklim. De finalebeklimming naar Santuario di Castelmonte (7,1 kilometer aan 7,8%) is eigenlijk langer, maar kent ook enkele vlakke stukken en een korte afdaling. De laatste twee kilometers zijn ronduit zwaar, want de stijgingspercentages komen dan niet onder de 10%. Het steilste stuk ligt ruim vier kilometer voor de top, als het wegdek 14% omhoog loopt.

De aankomst leent zich perfect voor explosieve klimmers die op de steile stroken nog een flinke hap tijd kunnen pakken. De mogelijkheid bestaat ook dat de klassementsmannen hun kruit drooghouden voor de bergetappe van zaterdag naar de Passo Fedaia en de slottijdrit in Verona. Dit zou betekenen dat een vluchter er met de overwinning vandoor kan gaan.

Officieuze start: 12.10 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 178 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Buja: tussen 13.45 en 13.50 uur

Passage Villanova Grotte: tussen 14.15 en 14.30 uur

Passage Passo di Tanamea: tussen 14.50 en 15.10 uur

Passage Kolovrat: tussen 15.55 en 16.25 uur

Tussensprint Cividale del Friuli: tussen 16.35 en 17.10 uur

Favorieten

De negentiende etappe naar Santuario di Castelmonte biedt alle kansen voor aanvallers. Zaterdag wacht nog een loodzware etappe met onder meer de Passo Pordoi en de Passo Fedaia. Daar gaat, naar verwachting, gesmeten worden met minuten. Willen ‘De Grote Drie’ hun krachten sparen, of grijpen ze elk moment aan om de concurrentie tijd aan te smeren? Tijdwinst is in deze fase belangrijker dan ritwinst.

Dus kijken we naar de goede klimmers die zich in het offensief willen smijten. En dat is een bekend lijstje. Zo springt de naam van Hugh Carthy er meteen uit. De Brit van EF Education-EasyPost kon een goed klassement al vroeg vergeten in deze Giro en gooit het in deze slotweek op de aanval. In de etappes naar Cogne en Lavarone werd hij vierde en in Aprica eindigde hij als tiende. Bergop behoort Carthy in een kopgroep vaak tot de beteren, maar er was altijd wel iemand beter, vinniger of sneller. Is het vrijdag wel raak voor hem?

Jan Hirt heeft al een etappe op zak en werd in Lavarone derde. Met de vorm van de Tsjech van Intermarché-Wanty-Gobert zit het wel snor, maar wat hem kan tegenhouden is zijn goede positie in het algemeen klassement. Na het wegvallen van João Almeida is Hirt nu zesde in het klassement. Hij zal waarschijnlijk weinig ruimte krijgen van de concurrentie. Plaatsbehoud gaat in deze etappes namelijk ook een rol van betekenis spelen.

De klimmers van Jumbo-Visma mogen zich opnieuw uitleven in deze lastige etappe. De vraag is of bergtruidrager Koen Bouwman zich gaat mengen. Er zijn in totaal 76 bergpunten te verdienen, maar zaterdag liggen er liefst 130 (!) punten voor het oprapen. Mogelijk spaart Bouwman zijn krachten voor de rit van zaterdag om zijn bergtrui veilig te stellen.

In dat geval zijn er kansen voor Gijs Leemreize en Sam Oomen. Vooral Leemreize heeft een neusje voor de juiste vlucht, alleen de ritzege ontbreekt nog. Wel werd hij al eens tweede, derde, zesde en negende in een etappe-uitslag. Bovendien kan hij, als Bouwman niet mee is, bergpunten weghalen voor zijn ploegmaat. En mocht hij bergop niet het verschil kunnen maken, dan kan dat altijd nog in de afdaling. Zelfs Mathieu van der Poel vond dat hij snel daalde. Oomen zat ook al twee keer mee in een ontsnapping, maar telkens kon hij niet mee met de besten.

Nederlanders in de aanval, we worden ermee om de oren geslagen deze Giro d’Italia. Thymen Arensman was al meerdere keren de aanstichter van een kopgroep. In Aprica greep hij net naast ritwinst, maar hij hoopte zich nog eens te laten zien. Vooral omdat de klimmer van Team DSM benadrukt heeft niet voor een goed algemeen klassement te willen gaan. Op weg naar Santuario di Castelmonte moet hij in de aanval kunnen gaan en het parcours ligt hem goed. Beschikt hij over de juiste klimbenen, dan is hij een grote kanshebber voor ritwinst.

Arensman zal niet zomaar een vrijgeleide krijgen. Trek-Segafredo zal hem in de gaten houden, onder meer omdat hij een grote uitdager van Juan Pedro López is in het jongerenklassement. Beide talenten staan op meer dan vijftien minuten van de roze trui en zullen dus de ruimte krijgen. López houdt sinds zijn verloren leiderstrui goed stand in de bovenste regionen en staat redelijk stiekem nog in de top-10 van het klassement. Op de Etna werd hij nog tweede. Maakt López zijn Giro nog beter door een etappe te winnen?

Daarmee zou hij in de voetsporen treden van zijn ploeggenoot Giulio Ciccone, die won in Cogne. De Italiaanse klimmer zal in de aanval moeten, wil hij nog kans maken op de bergtrui van Bouwman. In dat geval komt ook een kans op ritwinst om de hoek kijken. Eerder in deze derde week had Ciccone echter de benen niet om Bouwman en co te volgen bergop. Is hij inmiddels hersteld of zit het er niet meer in? Voor Bauke Mollema is er ook een mogelijkheid op ritsucces. De slotklim naar Santuario di Castelmonte ligt hem, met zijn snedige sprint, als gegoten. Maar komt Mollema met de besten over de steile Kolovrat? That’s the question.

Voor sommige renners is deze negentiende etappe een kans om nog een sprong te maken in de top van het klassement. Renners als Alejandro Valverde (Movistar), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Guillaume Martin (Cofidis) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) kunnen een sprong maken richting de top-10. Bovendien zijn ze ongevaarlijk voor de grote kleppers. De kans bestaat wel dat ze die inspanning zaterdag moeten bekopen met tijdverlies. Is het dat waard?

De kans op een Sloveense ritzege in deze etappe over Sloveens grondgebied lijkt klein. Domen Novak van Bahrain Victorious is de enige Sloveen die nog in koers is. Hij liet zich de afgelopen weken zien als een betrouwbare helper voor Mikel Landa.

We rekenen dus op een winnaar uit de vlucht, maar toch houden we een slag om de arm. De beklimming naar Kolovrat is namelijk zo zwaar, dat er best wel eens een aanval kan komen vanuit de klassementsrenners. Jai Hindley en Mikel Landa zullen elk moment proberen aan te grijpen om Richard Carapaz onder druk te zetten of te isoleren. De steile Kolovrat is daarvoor de ideale plaats, al is er na de top nog wel ruim veertig kilometer te koersen.

Landa heeft met Wout Poels (ijzersterk in de bergrit naar Lavarone), Santiago Buitrago en Pello Bilbao nog drie helpers die de koers hard kunnen maken. En bij BORA-hansgrohe heeft Hindley met Wilco Kelderman, Emanuel Buchmann en Lennard Kämna drie sterke klimmers aan zijn zijde. De vraag is of zij zo sterk zijn dat ze INEOS Grenadiers in de problemen kunnen brengen. Richie Porte en Pavel Sivakov waren deze week de beste helpers van Carapaz.

Mochten Bahrain Victorious en BORA-hansgrohe hun helpers vrijheid geven, dan moet serieus rekening gehouden worden met Poels, Buitrago, Kelderman en Kämna voor ritwinst. Bergop laten zij, op bepaalde dagen, goede dingen zien in deze Giro en dat kan goed van pas komen. Vanuit de kopgroep kunnen zij daarnaast een dubbelrol vervullen, want ze kunnen zich terug laten zakken om hun kopmannen te helpen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Hugh Carthy

*** Thymen Arensman, Santiago Buitrago

** Juan Pedro López, Gijs Leemreize, Alejandro Valverde

* Jan Hirt, Giulio Ciccone, Bauke Mollema, Lennard Kämna

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

De negentiende etappe op vrijdag brengt de renners van Marano Lagunare naar Castelmonte. De zon schijnt flink, maar heel lokaal is een bui niet uitgesloten volgens Weeronline. Met temperaturen van 26 tot 29 graden is het zomers warm. De wind komt uit het zuiden, maar waait aan windkracht 1.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Vrijdag is Eurosport er vanaf 12.00 uur live bij.