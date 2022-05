Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 18 naar Treviso

De laatste week van de Giro 2022 is er vooral een voor de klimmers. Toch krijgen ook de snelle mannen nog een kans, want donderdag gaat het vrijwel de hele rit lichtjes bergaf, met slechts enkele onderbrekingen. Na 152 kilometer zal het waarschijnlijk dus sprinten worden in Treviso. Zet Arnaud Démare de puntjes op de i door zijn vierde te pakken? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De achttiende rit is op papier de laatste kans voor de sprinters om voor de etappezege te gaan. De etappe tussen Borgo Valsugana en Treviso is 152 kilometer lang en kent slechts twee gecategoriseerde beklimmingen. De rit voert door de vallei van de rivier Piave, die zijn bekendheid ook wel dankt aan de prosecco-wijn.

In 2013 was Treviso ook al aankomstplaats, toen Mark Cavendish in de massasprint Nacer Bouhanni en Luka Mezgec versloeg. In de eerste honderd kilometer krijgen de renners enkele glooiingen voor de wielen geschoven, maar dat zal niet voldoende zijn om de sprinters te lossen. Le Scale di Primolano (2,6 kilometer aan 4,2%) is na 25 kilometer de eerste gecategoriseerde beklimming.

In deze rit liggen de tussensprints op 80 en 35 kilometer van de finish. Met het oog op de paarse trui en de verwachte eindsprint in Treviso zullen de sprinters gebrand zijn bij de eerste tussensprint punten te pakken. Het zwaartepunt van de etappe is op vijftig kilometer van de meet, als de renners de steile Muro del Poggio (niet te verwarren met de Poggio di San Remo) over moeten.

De Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km aan 11,3%) is al vaker meegenomen in de Giro d’Italia. Zo ook in 2017, als opwarmertje in de laatste bergetappe. Een vroege vlucht met Tom-Jelte Slagter en Dylan Teuns passeerde de Muro del Poggio als eerst, maar 150 kilometer later zou Thibaut Pinot de ritzege op zijn naam zetten. Dumoulin kwam 32 seconden later over de finish en verloor daarmee 18 seconden op rozetruidrager Quintana. De volgende dag zou de Nederlander alles goedmaken in de tijdrit naar Milaan.

Na de Muro di Ca’ del Poggio zijn de laatste veertig kilometer volledig vlak richting de finish in Treviso. Op vijftien kilometer van de streep passeren de renners de aankomst, waarna een klein lokaal circuit rondom Treviso het slot van de etappe vormt. In de laatste kilometer is er een lastige smalle rotonde, die wordt gevolgd door een bijna haakse linkse bocht op 800 meter van de finish.

Deze etappe biedt de laatste mogelijkheid aan de sprinters voordat het slotweekend gaat bepalen wie de Maglia Rosa mee naar huis neemt.

Officieuze start: 13.40 uur

Officiële start: 13.50 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.25 uur

Afstand: 152 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Le Scale di Primolano: tussen 14.20 en 14.30 uur

Tussensprint Valdobbiadene: tussen 15.25 en 15.35 uur

Passage Muro di Ca’ del Poggio: tussen 16.05 en 16.20 uur

Tussensprint Susegana: tussen 16.20 en 16.40 uur

Favorieten

De sprinters hebben twee zware dagen achter de rug, maar krijgen nu dan toch hun laatste kans. Deze zullen ze met beide handen willen grijpen. Vooral Groupama-FDJ zal alles op alles zetten om het tot een sprint te laten komen, maar ook Quick-Step-Alpha Vinyl gaat er ongetwijfeld vol voor. Met respectievelijk Arnaud Démare en Mark Cavendish maken beide ploegen een grote kans op de ritzege.

Voor de start van de Giro zou men Cavendish de meeste kans toeschrijven van de twee genoemde snelle mannen, nu is Démare de onbetwiste topfavoriet. Het kan verkeren. De Fransman toonde zich al drie keer de snelste in deze Ronde van Italië en staat onbedreigd eerste in het puntenklassement. Voor het paarse tricot hoeft Démare het dus niet meer te doen, maar nu hij de smaak te pakken heeft, zal hij een vierde zege niet zomaar laten liggen. En zijn ploeg zal hem – opnieuw – optimaal ondersteunen.

Cavendish heeft dan weer het voordeel van de ervaring: hij won al een keer in Treviso, in de Giro van 2013. Dit jaar, in zijn zesde Ronde van Italië, was hij ook al een keer de beste. In het Hongaarse Balatonfüred boekte hij zijn zestiende Giro-ritzege. Maar het driedaagse verblijf in Hongarije lijkt alweer een eeuwigheid geleden, en dus zal Cavendish zo langzamerhand alweer hunkeren naar een zege. Twee derde plaatsen en een zesde plek zullen hem de afgelopen weken niet hebben kunnen verzadigen.

Nog naarstiger op zoek naar een overwinning is Fernando Gaviria. De Colombiaan van UAE Emirates rijdt – qua uitslagen – een stabiele Giro, maar een uitschieter in de vorm van winst ontbreekt. Derde, tweede, tweede, vierde. Alberto Dainese kan een dergelijk rijtje niet voorleggen, maar dat zal de Italiaan een worst zijn. Hij heeft zijn zege immers al wel binnen. In de elfde rit kwam hij als een duiveltje uit een doosje en klopte hij, jawel, Gaviria. Daarmee was de druk eraf, maar gezien zijn dolle vreugde, zal de wil om te winnen er niet door verloren zijn gegaan.

Derde in de door Dainese gewonnen rit naar Reggio Emilia was Simone Consonni, die deze Giro al vijf keer in de top-tien eindigde. Dichter dan die derde plaats kwam hij echter nog niet. Hij eindigde dan ook vooral vaak in het tweede deel van de top-tien: zevende, achtste, tiende en zesde. Voor Consonni is winnen dus wellicht wat te ambitieus, maar voor Phil Bauhaus moet het erin zitten. De Duitser reed nog nooit een grote ronde uit, maar is nog altijd in koers. Sterker nog, hij lijkt te verbeteren: na twee zesde plekken in de eerste week, eindigde hij in Cuneo als tweede. Kan hij nog één plekje beter doen?

Na het uitvallen van onder anderen Jakub Mareczko, Giacomo Nizzolo, Biniam Girmay en vooral Caleb Ewan zijn er nog maar weinig andere renners over van wie we mogen we verwachten dat ze een massasprint naar hun hand zetten. Edward Theuns en Andrea Vendrame kunnen misschien een ereplaats meepikken, maar winnen? Dat lijkt toch onwaarschijnlijk. Misschien dat zij nog meer kans maken, als ze meezitten met de juiste ontsnapping. Als Démare genoegen neemt met drie zeges en Cavendish de vermoeidheid in de benen voelt, bestaat er een waterkansje dat de vluchters het uit mogen gaan maken.

Op wie moeten we in dat geval nog meer letten? Allereerst op iemand die er al eens dichtbij was in een relatief vlakke etappe: Pascal Eenkhoorn. In rit 13, naar Cuneo, was hij de motor van een kopgroep van vier. Vooral door zijn inspanningen moesten de manschappen in het peloton tot het uiterste gaan om de vluchters weer in de kraag te vatten. Dat lukte in extremis, maar wie weet probeert Eenkhoorn het opnieuw en heeft hij dit keer meer geluk.

Thomas De Gendt was al een keer aan het feest deze Ronde van Italië. Tien jaar na zijn straffe zege in de Stelvio-etappe, won hij ditmaal in Napoli. Daar liet hij zien nog altijd over enorme hardrijderscapaciteiten te beschikken én toonde hij het nog altijd af te kunnen maken. En laten we de naam van Mathieu van der Poel niet vergeten. In geval van een aanval altijd gevaarlijk en mogelijk mengt hij zich in de sprint van dit uitgedunde sprintersveld. Woensdag was hij goed in de bergrit(!) naar Lavarone.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Fernando Gaviria, Mark Cavendish

** Alberto Dainese, Phil Bauhaus, Simone Consonni

* Andrea Vendrame, Edward Theuns, Pascal Eenkhoorn, Thomas De Gendt

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt donderdag warm en zonnig tussen Borgo Valsugana en Treviso, volgens Weeronline. Het kwik kan stijgen tot 29 graden en de kans op neerslag is klein. Vanuit het oosten waait een zwakke wind.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Donderdag is Eurosport er vanaf 13.30 uur live bij.