Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 16 over de Mortirolo naar Aprica

De renners zijn vermoeid, de benen schreeuwen om rust. De finish in Verona is in zicht, maar is tegelijkertijd ook nog erg ver weg. De renners beginnen dinsdag, na een derde en laatste rustdag, aan de slotweek van de Giro d’Italia 2022. De ronde nadert zijn apotheose. Beginnen doen we met een loodzware bergrit naar Aprica. WierFlits blikt vooruit op de ‘Mortirolo-rit’!

Parcours

Daags na de rustdag staat de tweede Alpenetappe op het menu. In totaal liggen er vier zware beklimmingen op de route van 202 kilometer, maar zal de finish in Aprica na een afdaling zijn. Aangekomen in de finishplaats hebben de renners ruim 5.200 hoogtemeters overwonnen. In 2015 finishte de Giro voor het laatst in Aprica. Mikel Landa soleerde toen naar de overwinning in de zestiende etappe, voor Steven Kruijswijk en Alberto Contador.

Vanuit het vertrek in Salò aan het Gardameer rijden de renners naar het noorden tot in Bagolino. In Bagolino begint de klim naar Goletto di Cadino (19,2 kilometer aan 6,2%). Een lange afdaling brengt de renners naar Capo di Ponte en zal een tijdje de rivier Oglio volgen tot aan Edolo. Hier begint een van de zwaarste klimmen in Italië: de Passo del Mortirolo.

Ondanks dat de renners de relatief makkelijke kant van de Mortirolo bedwingen, is de klim nog steeds zwaar met een lengte van 12,6 kilometer aan 7,6%. Op de top van de Mortirolo volgt een technische afdaling naar Mazzo, waarna de renners snel weer moeten klimmen. In Bianzone begint de klim naar Teglio (5,6 kilometer aan 8,2%). Hier ligt op de top de tweede tussensprint van de dag, waar drie, twee en een seconde te verdienen zijn voor de eerste drie renners.

Al vrij snel na de afdaling van de Teglio begint het uitgedunde peloton aan de Valico di Santa Cristina (13,5 kilometer aan 8,0%). Deze klim gaat over een smal bergpad en is loodzwaar, omdat de stijgingspercentages in het slot niet meer onder de dubbele cijfers komen. Deze steile sectie onder de top nodigt ook uit tot aanvallen van renners die over de nodige daalkwaliteiten beschikken.

Dat komt omdat na de top van de Santa Cristina een smalle en technische afdaling van goed zeven kilometer tot aan Aprica volgt. De laatste kilometers gaan rechtdoor richting de aankomst, maar de renners zullen met hoge snelheid, meegenomen uit de afdaling, op de finish afstevenen.

De rit lijkt een prooi te worden voor een van de klassementsrenners. De Mortirolo en de Valico di Santa Cristina zijn zwaar en zullen voor onderlinge verschillen in het klassement gaan zorgen. Mocht een vluchtgroep toch de ruimte krijgen, dan krijgen we een strijd op twee fronten.

Officieuze start: 11.00 uur

Officiële start: 11.15 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.40 uur

Afstand: 202 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Goletto di Cadino: tussen 13.00 en 13.15 uur

Tussensprint Edolo: tussen 14.10 en 14.30 uur

Passage Passo del Mortirolo: tussen 14.55 en 15.30 uur

Tussensprint Teglio: tussen 15.55 en 16.35 uur

Passage Santa Cristina: tussen 16.40 en 17.30 uur

Favorieten

In de eerste twee weken werd het klassement al stevig opgeschud, maar in de eerste rit na de laatste rustdag worden de mannen van de jongens gescheiden. We weten dan misschien nog niet wie de Giro d’Italia gaat winnen, maar wel wie niet meer meedoen in de strijd om de roze trui. Dit is een etappe voor de echte kampioenen, voor de mannen die na de derde week nog over genoeg fond beschikken. Een strijd op twee fronten is mogelijk, maar lijkt ons dit keer niet van toepassing.

We verwachten dat de klassementsrenners het gaan uitmaken voor de ritzege. De toppers in het klassement zijn momenteel nog aan elkaar gewaagd, maar dinsdag zullen er verschillen ontstaan. Onze topfavoriet? De man die op dit moment de roze trui in zijn bezit heeft en op weg lijkt naar een tweede Giro-zege. Richard Carapaz staat na vijftien etappes helemaal bovenaan, maar de verschillen zijn nog klein en de Ecuadoraan voelt de hete adem van onder meer Jai Hindley en João Almeida in zijn nek. Carapaz zal nog ergens tijd willen pakken op de concurrentie, zeker met de individuele tijdrit in en rond Verona in het achterhoofd.

In de rit van dinsdag, over de Goletto di Cadino, Passo del Mortirolo en Valico di Santa Cristina, kan Carapaz de koe bij de horens vatten en misschien wel de koers in een (eerste) plooi leggen. We trekken naar het gedroomde terrein van de kopman van INEOS Grenadiers, het hooggebergte, en bovendien zijn we aanbeland in de derde week. In week drie is de 28-jarige klimmer op zijn best. In de rit naar Turijn maakte hij al indruk met een verschroeiende demarrage op de Superga, maar kon hij zijn inspanning niet doortrekken tot de finish. Carapaz zal nu wellicht wel het goede moment kiezen, en is er dan iemand in staat om te volgen?

Carapaz zal onderweg vooral de mannen van BORA-hansgrohe in de gaten moeten houden. De Duitse formatie heeft met Emanuel Buchmann de nummer zeven in het klassement in de rangen, maar zal toch vooral kijken naar de voorlopige nummer twee in de stand: Jai Hindley. De Australische klimmer won al een etappe in de Giro, de zware bergrit met aankomst op Blockhaus, en lijkt op dit moment de voornaamste uitdager van Carapaz. Hindley kende na zijn tweede plaats in de Giro van 2020 heel wat fysieke problemen, maar is bij zijn nieuwe werkgever weer helemaal opgebloeid en maakt dus kans op de Giro-zege.

BORA-hansgrohe kan dinsdag kortom meerdere pionnen uitspelen, in de hoop rozetruidrager Carapaz onder druk te zetten. Buchmann zal misschien eerder ten aanval trekken om zo een tactisch overwicht te creëren, Hindley is dan weer de man om op de slotklim van de Valico di Santa Cristina aan de boom te schudden. Of is de Duitse ploeg, net als in de veertiende etappe naar Turijn, in staat om op een onbewaakt moment een putsch te plegen en zo de koers op zijn kop te zetten? Met superknechten als Lennard Kämna, Giovanni Aleotti en Wilco Kelderman is veel, zo niet alles, mogelijk.

We verwachten dat de klassementsrenners het gaan uitmaken voor de ritzege, maar toch geven we Simon Yates drie sterren. De Britse klimmer van BikeExchange-Jayco kan op verschillende manieren winnen. Door de favorieten te volgen en op het einde weg te springen, wat hij demonstreerde in de rit naar Turijn, maar Yates kan het ook afmaken vanuit een vroege vlucht. De 29-jarige renner is inmiddels geen gevaar meer voor het roze en zal dus wel de ruimte krijgen, mocht hij in het begin van de rit besluiten om mee te gaan in een ontsnapping. Yates zal graag nog een derde ritzege willen binnenhengelen voor zijn ploeg.

Wat we hebben geleerd van de voorbije etappes? Dat we een superkampioen als Vincenzo Nibali nooit mogen afschrijven. De Italiaan, die in zijn laatste seizoen en dus Giro zit, is bezig aan een fraaie afscheidstournee. De renner van Astana Qazaqstan lijkt herrezen na enkele mindere jaren en is bezig aan een flinke opmars in het klassement. Nibali staat nu achtste, op 2m58s van Richard Carapaz, maar zal toch ook met iets tastbaars afscheid willen nemen. Een ritzege staat op het verlanglijstje van Lo Squalo: is dinsdag een dag om dat af te vinken? Als Nibali er nog bij zit na de laatste klim, mogen we vuurwerk verwachten in de afzink naar de finish.

Mikel Landa heeft er na twee weken nog nooit zo goed voorgestaan in het klassement. De Spanjaard begint een slotweek van een grote ronde vaak met minuten achterstand, maar de (mede)kopman van Bahrain Victorious staat nu nog binnen de minuut van leider Carapaz. Landa is kortom nog in de running voor de eindzege, maar dan zal hij wel over zijn allerbeste benen moeten beschikken. In de rit naar Turijn moest hij nog alle zeilen bijzetten om de schade te beperken. Een geruststellende gedachte voor Landa: zijn terrein, het echte hooggebergte, komt er nu aan. Dat moet een pure klimmer als Landa als muziek in de oren klinken. Let ook op zijn teamgenoot Pello Bilbao.

Twee andere renners met winstkansen zijn João Almeida en Domenico Pozzovivo. Almeida is in deze Giro vooral bezig met volgen, maar dit doet hij zo goed dat hij nu derde staat in het klassement en nog altijd uitzicht heeft op meer. Almeida heeft nog nergens de indruk gegeven dat hij bergop kan wegrijden van zijn tegenstanders, maar de Portugees van UAE Emirates is taaier dan taai en gaat dus nooit echt kapot. De Carapazzen en Hindleys van deze wereld moeten van Almeida af in de derde week, aangezien die laatste zijn slag kan slaan in de slottijdrit naar Verona. Dit zal voor een interessante koersdynamiek zorgen.

Het verhaal van Pozzovivo is eveneens het vertellen waard. De bijna 40-jarige Italiaan zat na het stoppen van Qhubeka NextHash lange tijd zonder ploeg, bleef doortrainen en kreeg op het laatste moment toch nog een kans bij Intermarché-Wanty-Gobert. We zijn nu een paar maanden verder en zie nu, de kleine Italiaanse klimmer staat vijfde in het klassement (op 1m01s van Carapaz) en zit op het vinkentouw. Pozzovivo is bijzonder goed op dreef en hoort bergop bij de beste renners in deze Giro. Misschien kan dat dinsdag resulteren in ritwinst in de etappe over de Mortirolo. Het zou de kers op een al hele lekkere taart zijn voor zijn ploeg.

Voor mannen als Buchmann, Juan Pedro López, Guillaume Martin en Alejandro Valverde is het dinsdag vooral zaak om de schade te beperken, of ze moeten over een wonderdag beschikken. Onze laatste twee sterren gaan naar twee mannen, die het waarschijnlijk zullen proberen vanuit een vroege vlucht. De Giro van Trek-Segafredo kan al niet meer stuk, na de heldendaden van López en de ritzege van Giulio Ciccone. De Italiaan begon met klassementsambities aan deze Giro, maar koerst nu weer rond als rittenkaper. En met succes, want in de zondagetappe naar Cogne was het raak voor de explosieve klimmer.

Ciccone heeft de smaak ongetwijfeld te pakken en bewaart bovendien ook goede herinneringen aan de Passo del Mortirolo. In de Giro van 2019 ging er eveneens een rit over de Mortirolo, richting de finish in Ponte di Legno. De winnaar? Giulio Ciccone. Verder noteren we met stip de naam van Santiago Buitrago. De jonge Colombiaan is bezig aan een uitstekende Giro, was al meerdere keren mee in de aanval en eindigde zondag, in de rit naar Cogne, knap als tweede. Is het dinsdag wel raak voor Buitrago? De 22-jarige klimmer zal misschien ook wel moeten knechten voor zijn kopmannen Landa en Bilbao.

Andere renners om in de gaten te houden, mocht een vluchtgroep vooruit blijven, zijn Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Antonio Pedrero en Iván Sosa (Movistar), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Thymen Arensman (Team DSM), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert). Bij renners als Kelderman en Kämna is het de vraag of ze de ruimte krijgen van de ploegleiding, aangezien er ook andere belangen spelen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Richard Carapaz

*** Jai Hindley, Simon Yates

** Vincenzo Nibali, Mikel Landa, João Almeida

* Domenico Pozzovivo, Pello Bilbao, Giulio Ciccone, Santiago Buitrago

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners hadden de voorbije weken weinig te klagen over het weer, maar in de slotweek zijn de weergoden de renners een stuk minder gunstig gezind. De kans op (flinke) regenbuien is namelijk behoorlijk groot. In startplaats Salò is het een graad of 25, in finishplaats Aprica is het met 16 graden een stuk koeler. Op de verscheidene bergtoppen is het een graad of tien. Er is verder een kleine kans op een onweersbui gedurende de rit, aldus Weeronline.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Dinsdag is Eurosport er vanaf 10.50 uur live bij. Bekijk hier onze volledige tv-gids. Voor wie de de koers niet op de beeldbuis kan volgen, kun je bij WielerFlits terecht voor een uitgebreide liveblog. Zo hoef je niets van deze koninginnenrit te missen!