Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 15 naar Cogne

De veertiende etappe naar Turijn is er eentje geworden om nog lang te heugen, maar in rit vijftien naar Cogne is het parcours ook niet van de poes. Met twee beklimmingen van eerste categorie en een klim van tweede categorie belooft het een cruciale rit te worden. Wie we in de gaten moeten houden voor de ritzege? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De etappe voor de laatste rustdag is een bergrit in de Alpen tussen Rivarolo Canavese en Cogne van 177 kilometer. De eerste negentig kilometer gaan parallel langs de rivier de Dora Baltea over licht glooiend terrein. In vergelijking met de rest van de etappe is deze aanloop niet al te lastig. Na de eerste tussensprint op 90 kilometer in Pollein beginnen de renners aan de eerste van drie beklimmingen.

De Pila-Les-Fleurs (12,2 kilometer aan 9,9%) brengt de renners op 1.400 meter boven zeeniveau. Hierna volgt een afdaling naar het Aosta-dal en begint de klim naar Verrogne. Deze klim is 13,8 kilometer lang aan een gemiddelde van 7,1% en brengt de renners naar 1.600 meter en kent onder de top een aantal stroken die meer dan 10% stijgen.

Op de top van de Verrogne is het nog veertig kilometer tot de finish. Een lange afdaling brengt de coureurs door de vallei van de Dora Baltea tot aan het dorpje Aymavillles. Hier begint de slotklim naar Cogne.

De slotklim naar Cogne is met een lengte van 22 kilometer erg lang, maar kan vanwege zijn milde stijgingspercentages worden aangemerkt als een loper. De klim kent in de eerste vier kilometer nog wel zware stijgingspercentages tussen de 7 en 10%. Hierna vlakt de weg af richting de top en stijgt daardoor de totale klim tegen 4,3% gemiddeld.

Deze etappe is het eerste van het drieluik Alpenritten, die vooraf cruciaal lijken te zijn in de strijd om de Maglia Rosa. Doordat de slotklim geen afschrikwekkende stijgingspercentages kent, wordt het lastig voor de klassementsrenners om verschil te maken. Het is goed mogelijk dat een kopgroep uit de greep van de favorieten weet te blijven en voor de etappezege mag strijden.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 178 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Pollein: tussen 14.25 en 14.35 uur

Passage Pila-Les-Fleurs: tussen 14.55 en 15.15 uur

Passage Verrogne: tussen 15.50 en 16.20 uur

Tussensprint Cogne-Centro: tussen 16.50 en 17.25 uur

Favorieten

De vijftiende etappe is op maat van de klimmers, daar zijn we het allemaal over eens, maar zien we zondag ook de klassementsmannen om de ritzege bikkelen? Dat is maar zeer de vraag, aangezien de slotklim naar Cogne een echte loper is en normaal gesproken niet zwaar genoeg is om het verschil te maken. We sluiten niet uit dat een klassementsrenner het al probeert op de voorlaatste klim, maar de toppers zullen wellicht toch hun kruit droog houden voor de loodzware slotweek. Zeker na de rit – of moeten we zeggen slagveld – richting Turijn.

De kans is groot dat we zondag een koers in een koers gaan krijgen. Dat we een scenario krijgen waarin de klassementsrenners elkaar bekampen vanop de tweede rij, en een omvangrijke kopgroep (met daarin erkende klimmers) het gaat uitmaken voor de dagzege. Dan komen we al snel uit bij de ritwinnaar van Turijn, Simon Yates. De Brit van BikeExchange-Jayco begon met torenhoge ambities aan deze Giro, eindwinst was het doel, maar die konden al snel de prullenbak in. Yates zakte in de bergetappe naar Blockhaus volledig door het ijs en staat inmiddels al ver in het algemeen klassement. Toch heeft Yates nog voldoende om voor te strijden.

De explosieve klimmer koerst nu rond als rittenkaper, een rol die hem als een handschoen past. In het verleden liet Yates al zien dat hij over de kwaliteiten beschikt om vanuit de vroege vlucht te zegevieren. De Tour van 2019 is een perfect voorbeeld: Yates won dat jaar als aanvaller in een tijdsbestek van drie dagen de bergetappes naar Bagnères-de-Bigorre en Foix. We noteren hem ook met stip voor de rit van zondag. Een goede Yates kent bergop zijn gelijke niet, zeker niet in een vroege vlucht, en bovendien beschikt hij bergop over de vinnigheid om een sprintje in zijn voordeel te beslechten. In Turijn liet hij zien weer helemaal terug te zijn.

Gaat Yates, een dag na zijn indrukwekkende zege in Turijn, voor een twee op twee? Met Lucas Hamilton kan BikeExchange-Jayco nog een tweede kandidaat-ritwinnaar uitspelen. De 26-jarige klimmer was al zevende in de rit naar Genova en zal ook de ruimte krijgen om aan te vallen.

Yates is de man om in de gaten te houden, maar er zijn naar goede gewoonte meer kapers op de kust. Ook voor Giulio Ciccone kwam er al vroeg een einde aan zijn klassementsaspiraties. De Italiaan van Trek-Segafredo kende nota bene op ‘zijn’ Blockhaus een slecht moment en verloor goed tien minuten. Ciccone heeft zijn geweer inmiddels van schouder veranderd en kruipt weer in de rol die hem zo goed past, namelijk die van rittenkaper. Ciccone deed als renner van Bardiani niks anders en ook in het tenue van Trek-Segafredo liet hij zich vaak van zijn aanvallende kant zien. Zondag is er voor hem een uitgelezen kans om ten aanval te trekken. Dat is misschien ook het geval voor Bauke Mollema, die eerder deze Giro al tweede werd in de zevende etappe naar Potenza.

UAE Emirates zal in de vijftiende etappe vooral zijn klassementskopman João Almeida ondersteunen, maar stuurt ook vaak renners vooruit in de strijd om de dagzege. We verwachten ook zondag weer een renner van UAE in de kopgroep en dan kijken we vooral naar Davide Formolo. De Italiaanse klimmer was al tweede in de rit naar Potenza en zal maar wat graag voor eigen volk zegevieren. Formolo heeft ervaring met het winnen vanuit een vlucht, zo ook in de Giro, en heeft de voorbije weken aangetoond in goede vorm te verkeren. Ook zijn land- en ploeggenoot Diego Ulissi is een renner om in de gaten te houden, maar er zullen ook wat renners bij Almeida moeten blijven.

Dan over naar BORA-hansgrohe, dat met Jai Hindley en Emanuel Buchmann nog twee renners in de gelederen heeft die hoog staan in het algemeen klassement. Dat neemt echter niet weg dat een man als Wilco Kelderman de ruimte zal krijgen om op jacht te gaan naar ritwinst. De Nederlander heeft aangegeven dat hij niet meer bezig is met het klassement en vooral met een ritzege in zijn hoofd zit. De vraag is alleen of Kelderman alweer over voldoende jus beschikt, na de loodzware rit naar Turijn. Kelderman maakte zaterdag grote indruk door als ‘meesterknecht’ kilometerslang op kop te beuken van het favorietengroepje, wist zo het kaf van het koren te scheiden, maar dat heeft ongetwijfeld ook veel energie gekost.

Het zal, als we tenminste met een BORA-hansgrohe-bril naar de etappe kijken, ook moeten komen van Lennard Kämna. De Duitser won in deze Giro al een bergetappe met aankomst op de Etna en kan zondag een gooi doen naar een tweede ritzege. Kämna is een specialist van de vroege vlucht en heeft een neusje voor het goede moment, wat hem al meerdere fraaie zeges heeft opgeleverd. Komt daar dit weekend nog eentje bij? De vraag is wel of Kämna van de ploegleiding een vrijgeleide krijgt richting de finish, nu de Giro aan een cruciale fase begint en de Duitse ploeg nog volop meedoet voor de eindoverwinning.

Wie er vanuit de vlucht nog meer in aanmerking komen voor de zege? Bahrain Victorious hoopt met Mikel Landa een gooi te doen naar Giro-winst, maar mikt ook op ritoverwinningen. Santiago Buitrago en Wout Poels lijken de aangewezen renners om mee te schuiven in een sterke kopgroep. Buitrago maakte enkele dagen geleden een sterke indruk in de rit naar Genova en Poels koos deze Giro ook al meermaals voor de aanval. Voorlopig nog zonder succes, maar Poels is een doorzetter die vaak in de derde week komt bovendrijven. Of moet Poels in de pas lopen voor Landa en Pello Bilbao, de twee kopmannen bij Bahrain Victorious?

Na de rit naar Turijn was het voor veel renners wonden likken, uithuilen en opnieuw beginnen. Zo ook voor Movistar. Kopman Alejandro Valverde was niet attent genoeg op het moment dat BORA-hansgrohe besloot door te trekken in een afdaling en verloor veel tijd, maar staat opvallend genoeg nog wel tiende in het klassement. De afscheidnemende Spanjaard lijkt wel uitgeteld voor de strijd om de roze trui, maar gaat hij zich nu ook omturnen tot rittenkaper? Of wil hij zijn top 10-notering vasthouden? En voelt Valverde zich fysiek en vooral mentaal alweer klaar om te vlammen? Misschien moet het voor nu wel komen van Iván Sosa, zaterdag ook al in de aanval, en Antonio Pedrero.

Team DSM moest het geweer van schouders veranderen, na het uitvallen van klassementskopman Romain Bardet. Thymen Arensman leek de volgende troef voor het klassement, maar ook de jonge Nederlander kreeg een pandoering in de knotsgekke rit naar Turijn. Arensman staat nu vijftiende in het klassement, op bijna twaalf minuten van de nieuwe rozetruidrager Richard Carapaz. Dit opent misschien wel deuren voor de rit naar zondag. Andere coureurs om in de gaten te houden zijn Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), renners die nog wat van deze Giro willen maken.

Verder noteren we de namen van Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl), Nans Peters (AG2R Citroën), David De la Cruz, Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Guillaume Martin (Cofidis) en Filippo Zana (Bardiani-CSF Faizanè). Jumbo-Visma zag zaterdag in de rit naar Turijn Tom Dumoulin met rugproblemen opgeven. De Nederlandse formatie kan met Koen Bouwman, de ritwinnaar in Potenza, Sam Oomen en Tobias Foss nog wat kaarten op tafel leggen. Verder zal blauwetruidrager Diego Rosa goede zaken willen doen met het oog op het bergklassement.

We verwachten zondag een strijd op twee fronten, maar misschien strijden de klassementsrenners op de slotklim toch voor de ritzege. Dan is het uiteraard opletten voor de usual suspects. Rozetruidrager Richard Carapaz is goed op weg om zijn tweede Giro te winnen, maar de verschillen in de top zijn nog klein en Jai Hindley en Vincenzo Nibali doen momenteel zeker niet onder voor de Ecuadoraan. En dan hebben we nog de nummers drie en vier in het klassement, João Almeida en Mikel Landa, die ook nog volop meedoen voor eindwinst. Let ook op Domenico Pozzovivo, Pello Bilbao en Emanuel Buchmann.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Simon Yates

*** Giulio Ciccone, Wilco Kelderman

** Lennard Kämna, Iván Sosa, Thymen Arensman

* Hugh Carthy, Lorenzo Fortunato, Santiago Buitrago, Bauke Mollema

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zondag is het opnieuw droog met veel zon, al gaat dit wel gepaard met de nodige stapelwolken. In Rivarolo Canavese en de lagere delen van de etappe schommelt de temperatuur rond de dertig graden, op de verscheidene bergtoppen (rond een hoogte van 1.500 meter) is het een graad of twintig. Er is verder een kleine kans op een onweersbui aan het einde van de rit, aldus Weeronline.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Zaterdag is Eurosport er vanaf 12.50 uur live bij. Bekijk hier onze volledige tv-gids.