Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 13 naar Cuneo

De dertiende etappe in de Giro d’Italia is er op papier een voor de sprinters. De enige beklimming van de dag, de Colle di Nava, is weliswaar pittig, maar ligt waarschijnlijk te ver van de streep om echt brokken te maken. Toch zijn ook de vluchters niet bij voorbaat kansloos. Als zij er vol voor gaan, kan het een zeer interessante koers worden. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De dertiende etappe tussen San Remo en Cuneo telt bijna 1.500 hoogtemeters, maar kan toch een kolfje naar de hand van de sprinters worden. De renners bereiken na 54 kilometer de top van de Colle di Nava (10,1 kilometer aan 6,7%). Hierna begeeft het peloton zich op een plateau tot aan Cuneo en zijn de laatste honderd kilometer bijna vlak.

Vanaf het vertrek in San Remo rijden de renners langs de Ligurische kust in tegenovergestelde richting van de finale van Milaan-San Remo. Vanuit Imperia trekt het peloton het binnenland in over golvende wegen richting de Colle di Nava. Deze klim is het zwaartepunt van deze etappe en normaal gesproken te lastig voor de pure sprinters.

Doordat deze rit na de Colle di Nava nog ruim honderd kilometer duurt, valt te bezien of klimmersploegen hier doortrekken om de sprinters te lossen. Als dit wel gebeurt, dan is er nog altijd genoeg tijd voor de sprinters om de schade te repareren. Na de Colle di Nava volgt een lange afdaling die na de tweede tussensprint, op 38 kilometer van de finish, wordt opgevolgd door licht oplopend wegdek richting finishplaats Cuneo.

Cuneo was in 2019 startplaats van de twaalfde rit, die werd gewonnen door Cesare Benedetti van BORA-hansgrohe. Tijdens de etappe van vandaag, die niet start maar arriveert in Cuneo, zal waarschijnlijk een massasprint of sprint van een uitgedunde groep de uitslag bepalen.

In de laatste kilometer ligt nog één listige rotonde, waar de renners een 180-graden bocht maken. Positionering is voorafgaand aan de rotonde is daarom zeer belangrijk, want na deze lastige bocht gaat de weg in een rechte lijn naar de aankomst die licht omhoog loopt. De laatste twee kilometer lopen aan gemiddeld 2,2% op.

Officieuze start: 13.20 uur

Officiële start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.30 uur

Afstand: 150 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Pieve di Teco: tussen 14.35 en 14.40 uur

Passage Colle di Nava: tussen 15.00 en 15.15 uur

Tussensprint San Michele di Mondovì: tussen 16.10 en 16.30 uur

Favorieten

De rit van vrijdag naar Cuneo is qua parcours enigszins vergelijkbaar met de etappe van vorige week woensdag naar Messina. Toen moest er na de Portella Mandrazzi (20 kilometer aan 4%) nog honderd kilometer verreden worden, nu wacht diezelfde afstand na de Colle di Nava (10,1 kilometer aan 6,7%). Hoewel wat minder lang, boezemt die laatste klim de sprinters waarschijnlijk wat meer angst in. Met zulke percentages kunnen in korte tijd flinke verschillen gemaakt worden.

Het is dan ook de vraag welke sprintersploegen de koers willen controleren in de wetenschap dat hun kopman de slag weleens zou kunnen missen. Alpecin-Fenix heeft hier misschien belang bij, omdat Mathieu van der Poel de Colle di Nava beter verteert dan de andere snelle mannen, maar wie weet vindt Van der Poel het ook weleens een keer goed. Donderdag reed hij weer eens lang in de vuurlinie. Het is bovendien twijfelachtig of zijn team, dat gisteren voor een deel met hem ten strijde trok, sterk genoeg is om de koers zonder hulp te dragen. En er zijn waarschijnlijk maar weinig ploegen die deze steun zullen willen geven.

Intermarché-Wanty-Gobert zag Biniam Girmay opgeven en UAE Emirates, het team van Fernando Gaviria, zal ook niet de hele ploeg willen oproken. Er staat immers een weekend voor deur waarin João Almeida alle hulp kan gebruiken. Israel-Premier Tech heeft met Giacomo Nizzolo dan weer een sprinter die wellicht niet overleeft, als er hard wordt doorgetrokken op de Colle di Nava. Voor Groupama-FDJ, dat rekent op Arnaud Démare, geldt hetzelfde.

Anderzijds zullen Démare en co de op een na laatste sprintkans maar wat graag benutten. De Franse formatie is volledig gebouwd rond hun sprinter, waardoor er in de bergachtige slotweek nog maar weinig voor hen te halen is. En wie weet krijgen ze een handje toegestoken van bijvoorbeeld EOLO-Kometa (Vincenzo Albanese), Cofidis (Simone Consonni) of Team DSM (Alberto Dainese).

Indien deze ploegen ervoor kunnen zorgen dat het inderdaad een sprint met een groot peloton wordt, dan is Démare de grote favoriet. De Fransman won deze Giro al twee ritten en draagt de puntentrui. Nu Caleb Ewan heeft opgegeven, is hij bovendien een belangrijke concurrent kwijt. Daarnaast zal Mark Cavendish, die Démare nog versloeg in de allereerste massasprint van deze ronde, waarschijnlijk genekt worden door de Colle di Nava. De Brit heeft niet zijn beste klimbenen meegenomen naar Italië, zoals bleek in de rit naar Messina. Daar moest Cav als een van de eersten passen, waarna hij nooit meer de aansluiting zou maken.

Fernando Gaviria gaat daarentegen juist behoorlijk goed naar boven. Op de Portella Mandrazzi kwam de Colombiaan totaal niet in de problemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Démare. Die laatste wist echter terug te keren en won vervolgens de sprint, voor een balende Gaviria. Afgelopen woensdag zagen we een vergelijkbaar beeld, toen de renner van UAE opnieuw net naast de zege greep. Twee tweede plaatsen en een derde plek laten evenwel zien dat er met Gaviria zijn benen niets mis is. Hij hikt tegen een ritzege aan en is de te kloppen man, als een peloton zonder Démare op de streep afkomt. Al kan Gaviria de drager van het paars ook zomaar verslaan in een rechtstreeks duel.

In de elfde rit was Gaviria bijvoorbeeld sneller dan Démare, maar toen kwam in de laatste meters Alberto Dainese plots voorbij. De Italiaan van DSM maakte een droom waar door zijn eerste Giro-rit te winnen. Vrijdag zou daar zomaar een tweede aan toegevoegd kunnen worden, want Dainese kan een iets zwaardere koers ook wel aan. Zo werd hij vorig jaar nog derde in de Giro del Veneto, waar hij de sprint van een stevig uitgedund peloton won, achter de ontsnapte Xandro Meurisse en Matteo Trentin. In de eerder aangehaalde rit naar Messina kwam hij als zevende over de streep.

Tiende in die etappe was Simone Consonni, die deze Giro ook al een keer zevende, achtste en derde werd. In Reggio Emilia hoefde hij enkel Dainese en Gaviria voor te laten. Dankzij zijn bouw – Consonni is 1.65 en 60 kilo – kan de renner van Cofidis prima een klimmetje over. Dat liet hij in de Giro van 2021 nog zien. In de door Alberto Bettiol gewonnen rit naar Stradella, die een pittige finale kende, eindigde hij als tweede. Van een klim op honderd kilometer van de aankomst zal hij geen schrik hebben.

Voor Vincenzo Albanese gaat dat ook op. De renner van EOLO-Kometa eindigde deze Giro ook al eens als derde, in de door Biniam Girmay gewonnen tiende etappe. Een pure sprint zal Albanese niet gauw winnen tegen de echte kleppers, maar als het peloton stevig uitgedund wordt, is hij een man om rekening mee te houden. Bovendien zal hij er niet voor terugdeinzen om zelf mee in de aanval te gaan, zoals hij ook donderdag deed. Mits hij daarbij niet te veel kracht heeft verspild, kan hij dus in verschillende scenario’s zegevieren.

Magnus Cort beschikt eveneens over de kwaliteiten om op meerdere manieren te winnen. Tot nog toe heeft de Deen echter niet de benen van de Ronde van Spanje 2021, toen hij drie keer de beste was. Cort begon nochtans sterk aan de Giro, waar hij zijn rentree maakte na een sleutelbeenbreuk. Hij werd vierde in de openingsrit. Zelf gaf hij aan dat hij pas later in de wedstrijd op topniveau zou zijn, dus wie weet is dit zijn dag. Giacomo Nizzolo zal ook hopen dat hij beter doet dan de voorbije twee weken, want hoewel hij tweemaal in de top-vijf eindigde – een keer vijfde, een keer derde – houdt het nog niet bepaald over voor de Italiaan van Israel-Premier Tech. Misschien lukt het wel als de snelste mannen overboord zijn.

Nizzolo zal hopen op een sprint, maar zoals gezegd, is het nog maar afwachten of die er ook komt. Het is niet uitgesloten dat een vlucht het haalt. Alles zal afhangen van de inzet van de ploegen met een snelle man in de gelederen. Kiezen die ervoor om het om zijn beloop te laten, bijvoorbeeld omdat ze al een mannetje mee hebben, dan zouden de aanvallers het weleens kunnen redden. Vaak is het dan gelijk kijken naar de sterke en avontuurlijke klimmers, maar vrijdag lijkt dat niet per se nodig. Veruit de meeste kilometers zijn vlak, en dus zijn hardrijderscapaciteiten minstens zo belangrijk.

Daarom is Thomas De Gendt bijvoorbeeld iemand om op te letten. De Belg was deze Ronde van Italië al eens aan het feest, tien jaar nadat hij zijn eerste Giro-rit won. In Napoli ging De Gendt met de zege lopen. Hij klopte, met de hulp van Harm Vanhoucke, zijn medevluchters, waarmee hij ook nog eens liet zien nog immer over snelle benen te beschikken. Dat kan hier opnieuw van pas komen. Mauro Schmid is ook een gevaarlijke klant, als de aanvallers het uit mogen maken om de overwinning. In de Napoli-rit reed hij bijzonder sterk in de rondte, nadat hij in de individuele tijdrit ook al had bewezen over de juiste vorm te beschikken. Hij werd daar negende.

Het aantal mogelijke vluchters is legio, maar we noemen toch nog wat namen: Matteo Sobrero, Christopher Juul-Jensen (BikeExchange-Jayco), Alessandro De Marchi, Alex Dowsett (Israel-Premier Tech), Will Barta (Movistar), Edoardo Affini, Jos van Emden (Jumbo-Visma), Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Lawrence Naesen (AG2R Citroën). Laatstgenoemde, die ook gisteren meezat, kan ook in een eventuele sprint nog een ereplaats uit de wacht slepen, net als zijn ploeggenoot Andrea Vendrame. Let ook op Davide Ballerini (Quick-Step-Alpha Vinyl), Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Sacha Modolo (Bardiani-CSF-Faizanè).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Fernando Gaviria, Mathieu van der Poel

** Alberto Dainese, Simone Consonni, Magnus Cort

* Giacomo Nizzolo, Vincenzo Albanese, Thomas De Gendt, Mauro Schmid

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Vrijdag tijdens de dertiende etappe verandert er heel erg weinig aan het weerbeeld, aldus Weeronline. In San Remo is het 20-25 graden, maar bij de finish in Cuneo is het een graad of 29. Het weerbeeld laat veel zon zien, maar zo nu en dan trekt er ook bewolking voor de zon. Het blijft droog.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Donderdag is Eurosport er vanaf 11.40 uur live bij.