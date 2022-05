Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 10 naar Jesi

Na een broodnodige en welverdiende tweede rustdag, trekt het Giro-circus zich dinsdag weer op gang voor een verraderlijke heuveletappe naar Jesi. De mannen voor het klassement zullen zich waarschijnlijk gedeisd houden, maar voor de sterke rasaanvallers en explosieve springveren is dit een etappe om duimen en vingers bij af te likken. Pakt Mathieu van der Poel zijn tweede ritzege? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Daags na de tweede rustdag is er een heuveletappe die over 196 kilometer tussen Pescara en Jesi gaat. In de Giro van 2013 diende Pescara als aankomst in de zevende rit, die door Adam Hansen werd gewonnen.

De eerste 100 kilometer van vandaag gaan in noordelijke richting langs de Adriatische kust over een biljartvlak parcours. Na de tussensprint in Civitanova Marche trekken de coureurs naar het binnenland van de regio Marche en wordt het parcours heuvelachtiger. De beklimmingen van Crocette Di Montecosaro (2,7 km aan 5%) en Recanati (2,7 km aan 7,8%) liggen op 85 en 70 kilometer van de meet en volgen elkaar snel op.

De kilometers die volgen, gaan over geaccidenteerd terrein en bevatten soms stevige kuitenbijters met dubbele stijgingspercentages, maar niet elke klim is gecategoriseerd door organisator RCS. Op de top van de Filottrano (600 meter aan 7,6%), op 40 kilometer van de finish, ligt de tweede tussensprint van deze etappe. Deze plek is niet zomaar gekozen. De vijf jaar geleden overleden Michele Scarponi woonde namelijk in Filottrano en ligt er ook begraven.

De laatste stevige beproeving van deze rit is de 4,2 kilometer lange klim naar Monsano. Dit dorpje op 222 meter hoogte boven zeeniveau bereiken de renners op acht kilometer van de finish, na een klim met een stijgingspercentage van 4,2% gemiddeld. Het steilste stukje ligt in de derde kilometer, als het wegdek aan 11% omhoog loopt. De ideale springplank voor aanvallers?

Vervolgens is er een snelle afdaling naar Jesi en zal na de laatste haakse bocht de aankomstzone nog verraderlijk vals plat zijn. Deze rit is op voorhand geschikt voor een vluchtgroep, maar mochten sterke sprinters de venijnige klimmetjes overleven, dan zijn zij ook kanshebber voor de ritzege in Jesi.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 196 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Civitanova Marche: tussen 14.55 en 15.05 uur

Passage Crocette Di Montecosaro: tussen 15.10 en 15.25 uur

Passage Recanati: tussen 15.35 en 15.50 uur

Tussensprint Filottrano: tussen 16.10 en 16.30 uur

Passage Monsano: tussen 16.50 en 17.15 uur

Favorieten

We beginnen bij de man die enkele dagen in de roze trui heeft mogen rondfietsen. Mathieu van der Poel heeft al een ritzege op zak, maar zijn honger is zeker nog niet gestild. De kopman van Alpecin-Fenix smeet zich de voorbije dagen al in het aanvalsgeweld, maar voorlopig zonder succes. De sportieve duizendpoot was in de etappe van en naar Napels mee in de juiste vlucht, maar moest als topfavoriet de meeste kastanjes uit het vuur halen en kwam uiteindelijk wat te kort in de finale. Een zevende plek, daar doet een superkampioen als Mathieu van der Poel het niet voor.

Van der Poel heeft echter de tijd om te herbronnen. Zondag kon hij zijn krachten wat ‘sparen’ in de bergetappe naar Blockhaus en maandag kan hij met de beentjes omhoog op de tweede rustdag. MVDP zal met andere woorden uitgerust aan de start staan in Pescara en krijgt op weg naar Jesi een ideaal parcours voorgeschoteld. Als puncheur superdeluxe zou hij de opeenvolging van korte klimmetjes uitstekend moeten kunnen verteren en Van der Poel kan in de finale altijd terugvallen op zijn ijzersterke sprint. Hij kan dus op meerdere scenario’s gokken. De Nederlander is uit op sportieve revanche, en een op revanche beluste Van der Poel is extra gevaarlijk.

Er zijn echter meerdere kapers op de kust en Van der Poel zal de ritzege zeker niet in zijn schoot geworpen krijgen. De etappe naar Napels heeft aangetoond dat het ook voor een topper als Van der Poel lastig is om te winnen vanuit een vroege vlucht. Want dat een vlucht het zal uitzingen tot het einde, daar lijken de wielerkenners het wel over eens. De etappe is te zwaar voor de pure sprinters, maar Biniam Girmay is veel meer dan dat. De Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert heeft dat in deze Giro al voldoende laten zien. Zo was hij in de rit naar Napels, op een lastig parcours, een van de toonaangevende figuren in de ontsnapping.

Girmay hield in de rit met start en finish in Napels vooral Mathieu van der Poel in de gaten, maar dat deed hij wel met verve. De 22-jarige renner gaf geen krimp op de momenten dat MVDP aan de boom schudde. Winnen bleek die dag net te hoog gegrepen, maar Girmay kwam wel keurig als vijfde over de streep. De rit naar Jesi doet in veel opzichten denken aan de Napels-etappe en dus doen we er verstandig aan om opnieuw Girmay met stip te noteren. De winnaar van de voorbije Gent-Wevelgem hoeft de koers niet te maken, gezien zijn snedige sprint, maar Girmay beschikt wel over de inhoud om proactief te koersen.

De Deense alleskunner Magnus Cort begon met een vierde plaats uitstekend aan deze Giro d’Italia, maar sindsdien hebben we nog maar weinig vernomen van de besnorde renner van EF Education-EasyPost. Cort probeerde nog wel enkele keren mee te gaan in een vroege ontsnapping, maar slaagde niet in zijn opzet. Paniek is echter een slechte raadgever, al helemaal omdat er nog meerdere kansen komen in deze Ronde van Italië. We denken dan allereerst aan de etappe van dinsdag. Cort smijt zich graag in een ontsnapping, maar kan ook gokken op een sprint van een uitgedunde groep. Kwaliteiten die zeker van pas kunnen komen.

Nu Lennard Kämna op meer dan drie minuten staat in het klassement, kan de Duitser zich wellicht richten op datgene wat hij zo goed kan: rittenkapen. De renner van BORA-hansgrohe was al succesvol in de etappe naar de Etna en dit geeft Kämna een vrijbrief om de komende dagen vrijuit te koersen. Niks moet, alles mag. Toch zal Kämna nog wel wat uit deze Giro willen halen. Een tweede ritzege is een bonus, maar ook de blauwe bergtrui is een realistisch doel. Dinsdag liggen de punten zeker niet voor het oprapen, maar het parcours moet Kämna wel degelijk liggen. Als de Duitser gaat in de finale, wie is er dan in staat om hem nog terug te halen? Een kanttekening: krijgt hij de ruimte van Trek-Segafredo, de ploeg van rozetruidrager López?

UAE Emirates heeft met João Almeida een kandidaat-eindwinnaar in de gelederen, maar dat wil niet zeggen dat de ploeg zich blindstaart op het algemeen klassement. De rittenkapers binnen de ploeg krijgen wel degelijk de ruimte om op jacht te gaan naar etappewinst. Zo kwam Davide Formolo in Potenza al dicht bij de overwinning en was Diego Ulissi in de rit naar Napels mee in de vuurlinie. We schrijven de twee Italianen ook op voor de rit van dinsdag. Met name Formolo is in uitstekende doen. Ulissi maakt tot nu toe een fletse indruk, maar dat kan zomaar veranderen. Een andere UAE-man om in de gaten te houden, is Alessandro Covi.

De Zwitser Mauro Schmid is een andere potentiële rittenkaper. De 22-jarige aanvaller is de vooruitgeschoven pion van Quick-Step-Alpha Vinyl in dit soort, noem het gerust, overgangsritten. Dat Schmid het in zich heeft om een Giro-rit te winnen vanuit de vroege vlucht, liet hij vorig jaar al zien in de Strade Bianche-etappe naar Montalcino. In deze Giro deed hij in de rit naar Napels al nadrukkelijk mee om de zege. Bergop bleek hij zeker niet de mindere van mannen als Van der Poel en Girmay. Dat belooft voor de rit naar Jesi. Mauri Vansevenant, Pieter Serry en James Knox krijgen eveneens de ruimte binnen het kamp van Quick-Step.

Trek-Segafredo heeft al een succesvolle Giro achter de rug, met dank aan López. De jonge Spanjaard draagt al bijna een week de roze trui, maar zal het kleinood normaal gesproken niet meenemen naar Verona. De ploeg heeft ook nog andere doelen. Een algemeen klassement rijden met Giulio Ciccone, daar kan een streep door na de rit naar Blockhaus. Maar de formatie zal ook graag een etappe willen winnen. Bauke Mollema lijkt de aangewezen renner om dit te bewerkstelligen. De Nederlander was er op dag zeven, in Potenza, al bijzonder dichtbij met een tweede stek. Kan Mollema dinsdag nog één plaatsje hoger mikken? De rit naar Jesi moet hem (op papier) liggen.

Onze laatste sterren gaan naar Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa). Narvaez moet met zijn explosiviteit zijn streng kunnen trekken op het parcours naar Jesi en dus schuiven we de Ecuadoraan, die in 2020 al een Giro-rit wist te winnen, naar voren. Tesfatsion is in de schaduw van zijn landgenoot Girmay ook bezig aan een goede Giro. De rappe coureur uit Eritrea staat zijn mannetje bergop, is snel en was de voorbije dagen al meermaals in de aanval. In de rit naar Blockhaus kwam hij wel ten val (waar hij met de schrik vrijkwam), maar een rustdag kan wonderen doen.

Albanese werd deze Giro al zevende in Potenza na een bergrit en negende in Scalea in een massaspurt. Het tekent de veelzijdigheid van de Italiaan, die prima een heuvel over kan en daarnaast een goede sprint in de benen heeft. Andere renners die we in de gaten moeten houden, zijn Andrea Vendrame, Felix Gall, Nans Peters (AG2R Citroën), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Stefano Oldani, Oscar Riesebeek, Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Valerio Conti, Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Anthony Perez (Cofidis), Davide Villella (Cofidis) en Attila Valter (Groupama-FDJ).

Enkele namen die we nog willen noemen, zijn die van Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) en Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Magnus Cort, Biniam Girmay

** Mauro Schmid, Davide Formolo, Bauke Mollema

* Jhonatan Narváez, Natnael Tesfatsion, Vincenzo Albanese, Lennard Kämna

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Na een rustdag op maandag gaan de renners dinsdag verder met de rit van Pescara naar Jesi. Het blijft droog en vrij zonnig en het wordt geleidelijk warmer. De temperatuur komt uit op waarden rond 27 graden, dat meldt Weeronline. In finishplaats Jesi komt de wind met windkracht 3 uit het noorden.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Dinsdag is Eurosport er van de officieuze start om 12.20 uur live bij.