Giro 2022: starttijden individuele tijdrit Verona

De Giro d’Italia sluit af met een individuele tijdrit in Verona. De chrono is 17,4 kilometer lang en bevat de Torricella Massimiliana, een heuvel van 4,5 kilometer aan 4,6%. De eerste starter is Roger Kluge om 14.00 uur, terwijl de kersverse rozetruidrager Jai Hindley om 16.48 uur de laatste starter is. Mathieu van der Poel vertrekt om 15.31. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Starttijden van de Belgen

14.01 uur – Pieter Serry (Quick-Step-Alpha Vinyl)

14.03 uur – Bert Van Lerberghe (Quick-Step-Alpha Vinyl)

14.18 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

14.25 uur – Lawrence Naesen (AG2R Citroën)

14.28 uur – Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech)

14.30 uur – Senne Leysen (Alpecin-Fenix)

14.31 uur – Otto Vergaerde (Trek-Segafredo)

14.40 uur – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

14.47 uur – Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.15 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.40 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

15.59 uur – Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl)

Starttijden van de Nederlanders

14.09 uur – Julius van den Berg (EF Education-EasyPost)

14.10 uur – Wesley Kreder (Cofidis)

14.17 uur – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

14.36 uur – Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

14.59 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

15.27 uur – Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

15.31 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

15.45 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

15.56 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

16.01 uur – Gijs Leemreize (Jumbo-Visma)

16.03 uur – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16.08 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

16.09 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

16.11 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

16.12 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Starttijden favorieten ritzege, volgens onze voorbeschouwing

14.41 uur – Lawson Craddock (EF Education-EasyPost)

14.59 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

14.52 uur – Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

15.15 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.18 uur – Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco)

15.31 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

15.34 uur – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

15.50 uur – Ben Tulett (INEOS Grenadiers)

16.11 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

16.45 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Starttijden top-10 algemeen klassement

16.21 uur – Hugh Carty (EF Education-EasyPost)

16.24 uur – Juan Pedro López (Trek-Segafredo)

16.27 uur – Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert)

16.30 uur – Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

16.33 uur – Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert)

16.36 uur – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

16.39 uur – Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan)

16.42 uur – Mikel Landa (Bahrain Victorious)

16.45 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.48 uur – Jai Hindley (BORA-hansgrohe)