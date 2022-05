Giro 2022: Liveblog – Etappe 21 individuele tijdrit in Verona zondag 29 mei 2022 om 08:00

De Giro d’Italia 2022 wordt afgesloten met een rit tegen de klok in Verona. De chrono van 17,4 kilometer lang kent onderweg één hindernis. In het midden van het parcours ligt namelijk de beklimming van Torricella Massimiliana, een heuvel van 4,5 kilometer aan 4,6%.



Het parcours gaat het eerste gedeelte over het Torricelle Circuit, dat in 2004 decor was van het wereldkampioenschap op de weg. Op de top van Torricella Massimiliana, aan het tussenpunt na 9,5 kilometer, wordt de enige tussentijd gemeten.

Hierna volgt een afdaling van vier kilometer en rijden de coureurs de straten van Verona binnen. De laatste drie kilometer kent een aantal scherpe bochten. Rond 17.10 uur rijdt de roze trui de arena van Verona binnen op de Piazza Bra en wordt duidelijk wie de Giro d’Italia 2022 op zijn palmares mag bijschrijven.

Start eerste renner: 13.55 uur

Finish eerste renner: tussen 14.15 en 14.25 uur

Start laatste renner: 16.47 uur

Finish laatste renner: tussen 17.05 en 17.15 uur

Afstand: 17,4 kilometer

Tussenpunt: na 9,5 kilometer

