Giro 2022: Lotto Soudal presenteert ploeg rond sprinttroef Caleb Ewan

Lotto Soudal heeft vandaag zijn achtkoppige selectie voor de 105de Giro d’Italia bekendgemaakt, die komende vrijdag van start gaat in Boedapest. Het Belgische WorldTeam mikt in de sprintetappes op ritoverwinningen met de Australiër Caleb Ewan.

Bij zijn vierde deelname aan de Giro zal Ewan in de sprintvoorbereiding worden bijgestaan door de ervaren Duitsers Roger Kluge, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann. Thomas De Gendt maakt zich dan weer op voor zijn zesde Giro, tien jaar nadat hij in Milaan als derde op het eindpodium stond.

De jonge Belg en klimmer Harm Vanhoucke mikt in de Giro op ritwinst, net als de Britse aanvaller Matthew Holmes. Sylvain Moniquet, die op interesse kan rekenen van Cofidis, maakt zich op voor zijn Girodebuut.

Ewan boekte in de Giro van 2017 zijn eerste ritoverwinning. Twee jaar later was hij zelfs tweemaal succesvol op Italiaanse bodem en ook in de Giro van vorig jaar kwam hij tot twee keer toe als eerste over de streep.