Giro 2022: João Almeida moet opgeven na positieve coronatest

João Almeida moet de Giro d’Italia noodgedwongen verlaten. De Portugese kopman van UAE Emirates, vierde in het klassement en leider in het jongerenklassement, heeft positief getest op het coronavirus en gaat in etappe 18 niet meer van start. Teammanager Mauro Gianetti bevestigt het nieuws, Almeida heeft volgens hem lichte symptomen.

“Het is waar. Het is inderdaad COVID-19. It’s so shit“, vertelt Gianetti aan VeloNews. “Hij voelde zich afgelopen nacht en vanmorgen niet zo goed. Daarom hebben we zelf tests uitgevoerd. Nu gaan we nog een PCR-test doen, maar de zelftest is positief. Hij stapt uit koers en heeft lichte symptomen. Zijn gezondheid is het belangrijkst en het is belangrijk dat hij goed herstelt.”

“We hebben alle renners en stafleden getest, maar hij is de enige die positief test. Het is heel erg jammer. Hij deed mee voor het podium, en de witte trui was zo goed als zeker voor hem. Maar is niet anders. Dit is de realiteit waarin we leven. We moeten ermee omgaan.”

Vierde in het klassement

Almeida raakte woensdag in de bergetappe naar Lavarone zijn plek in de top-3 van het algemeen klassement kwijt. Hij kon het tempo van roze trui Richard Carapaz, Jai Hindley en Mikel Landa niet volgen. Daardoor zakte hij in het klassement naar de vierde plaats, op 1.54 minuut van Carapaz. Toch liet Almeida de moed niet in de schoenen zakken: “Het podium is nog mogelijk. Het wordt niet gemakkelijk, maar we gaan vechten tot de laatste kilometer.”

In het jongerenklassement leidde Almeida met meer dan tien minuten voorsprong op Juan Pedro López, de revelatie van Trek-Segafredo. Thymen Arensman (Team DSM) is derde in dat klassement op zeventien minuten van de Portugese leider.

‘Wist meteen dat mijn benen niet op niveau waren’

Na de etappe van woensdag vertelde de klimmer van UAE Emirates dat hij zich niet topfit voelde. “Sinds het begin voelde ik me niet goed, ik was nog niet 100 % gerecupereerd van gisteren (dinsdag, red.). Dat was een heel zware rit, en ik wist meteen dat mijn benen niet op het normale niveau waren. Ik wist alleen niet of ik alleen dat gevoel had of de rest ook. Tja, ik bleek dus alleen te zijn. Er zijn nog drie zware dagen en een tijdrit. Het is nog niet gedaan”, zei hij.

