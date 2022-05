Joao Almeida ondanks tijdsverlies: “Het is nog niet over voor mij”

Joao Almeida was misschien wel het grootste slachtoffer in de 17e Girorit. De Portugees verloor meer dan een minuut op zijn concurrenten, maar geeft de hoop nog niet op. Dat zegt hij aan Eurosport.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

De interviewer in kwestie wilde weten hoe zwaar het mentaal is om elke dag te moeten achtervolgen. Almeida kiest nogal vaak snel voor eigen tempo deze Giro, maar redt toch vaak zijn vel. Vandaag niet. “Natuurlijk is dat zwaar, maar ik wil gewoon niet opgeven. Ik blijf vechten en de Giro is voor mij nog niet over.”

Almeida kende echter niet zijn beste dag. “Sinds het begin voelde ik me niet goed, ik was nog niet 100 % gerecupereerd van gisteren. Dat was een heel zware rit, en ik wist meteen dat mijn benen vandaag niet op het normale niveau waren. Ik wist alleen niet of ik alleen dat gevoel had of de rest ook. Tja, ik bleek dus alleen te zijn. Het zijn nog drie harde dagen en een tijdrit. Het is nog niet gedaan.”

Almeida staat nu op 1’54” van leider Richard Carapaz en op 49″ van Mikel Landa, die momenteel de derde podiumplaats vast heeft. “Het podium is nog mogelijk. Het wordt niet gemakkelijk, maar we gaan vechten tot de laatste kilometer.”