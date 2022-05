Giro 2022: Intermarché-Wanty-Gobert met Biniam Girmay als blikvanger

Intermarché-Wanty-Gobert heeft op Twitter zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Italië, die aanstaande vrijdag van start gaat. De blikvanger in de selectie is Biniam Girmay, die dit seizoen de Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem op zijn naam schreef.

Naast Girmay, die onlangs zijn contact verlengde, zien we ook Aimé De Gendt, Jan Hirt, Barnabás Peák, Domenico Pozzovivo, Lorenzo Rota, Rein Taaramäe en Loïc Vliegen terug in de selectie van de Belgische ploeg. Met Pozzovivo en Rota hebben ze twee renners die in eigen land zullen koersen, al kunnen we dat ook zeggen over Hongaar Peák. De start van de Giro d’Italie ligt namelijk in en rond hoofdstad Boedapest.

“We kozen ervoor om een evenwichtig te selecteren waarmee we op alle terreinen een rol kunnen spelen. Onze klimmers hebben een pak ervaring in de Grote Rondes, dat zal Biniam Girmay maar ook Barnabás Peák helpen, zij hebben de eerste week in het rood aangestipt in hun agenda. Vanaf de start in Boedapest wachten namelijk een aantal mooie opportuniteiten voor onze 22-jarige Eritreeër”, aldus ploegleider Valerio Piva.

Naast Girmay en Peák hebben ze bij Intermarché-Wanty-Gobert ook een aantal mannen die graag naar het Italiaanse gebergte trekken. “We zullen onze klassementsambities dag per dag evolueren. In de derde week zullen de betere klimmers automatisch op het voorplan terecht komen. Domenico Pozzovivo heeft de capaciteiten om een van hen te zijn, met de steun van Jan Hirt en Rein Taaramäe.”

“In de eerste Ronde van Italië voor ons team, die van vorig seizoen, hebben we succes behaald dankzij de aanvallende koersstijl die ons zo eigen is. We willen deze identiteit de komende drie weken behouden.”