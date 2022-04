Biniam Girmay verlengt contract bij Intermarché-Wanty-Gobert tot en met 2026

Intermarché-Wanty-Gobert heeft het contract van goudhaantje Biniam Girmay verlengd tot en met 2026. De Eritreeër brak dit jaar helemaal door, hij won de Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem. “De ploeg is als een familie voor mij, er is geen andere plek waar ik zou willen zijn.”

Girmay komt sinds augustus 2021 in actie voor de Belgische ploeg van manager Hilaire Van der Schueren. De 20-jarige renner begon dit seizoen meteen met een knaller door te winnen in de Challenge Mallorca. De nummer twee van het WK voor beloften trok die goede vorm door naar het klassieke voorjaar, waar Girmay vijfde werd in de E3 Saxo Bank Classic én eerste in Gent-Wevelgem.

De sterke prestatie van de jonge renner zorgde ervoor dat er veel geruchten waren over zijn contract. Meerdere teams zouden aan de mouw getrokken hebben, maar Girmay kiest er uiteindelijk voor om te blijven bij de Belgische ploeg. Intermarché-Wanty-Gobert is er in geslaagd om zijn lopende contract tot 2024 open te breken tot 2026.

“De ploeg is mijn familie, er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Ik voel me goed in dit team, en dat is wat het meeste telt voor mij. We kijken allemaal op dezelfde manier naar de toekomst, we willen dezelfde dingen neerzetten. Vanaf de eerste dag werd er naar mij geluisterd en werd er vertrouwen aan me gegeven. Ze geloofden in mijn capaciteiten om te presteren in belangrijke wedstrijden. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen blij zal zijn te horen dat ik bijteken bij de ploeg die me de kans heeft gegeven om belangrijke dingen neer te zetten voor het Afrikaanse wielrennen”, aldus Girmay op de site van de ploeg.

Ook manager Aike Visbeek is vanzelfsprekend zeer blij met de contractverlenging. “Ik wil Biniam ook bedanken voor het vertrouwen in ons project. We willen onze tijd nemen met hem om te werken aan zijn ontwikkeling, zeker gezien zijn jonge leeftijd. Ik ben heel trots wat we tot nu toe samen hebben bereikt.”

De winnaar van Gent-Wevelgem trok na zijn overwinning terug naar zijn thuisland, waar hij zich voorbereidde op de Giro d’Italia, die volgende week vrijdag van start gaat. “Het doel is om daar een etappe te winnen, maar ook om de drie weken goed te overleven”, aldus manager Visbeek. Girmay rijdt morgen wel nog Eschborn-Frankfurt.