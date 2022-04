Giro 2022: de reserves van Quick-Step-Alpha Vinyl die Ilan Van Wilder kunnen vervangen

Ilan Van Wilder zal door zijn kaakbreuk, die hij heeft opgelopen in een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, niet in actie kunnen komen in de Giro. De Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl zou normaal gezien zijn debuut maken in de Italiaanse ronde. De ploeg van manager Patrick Lefevere heeft nu vier mogelijke vervangers naar voren geschoven.

Dat Van Wilder de Giro niet ging rijden, wisten we nu al even. Wie hem gaat vervangen, is echter nog niet geweten. Op de voorlopige deelnemerslijst van de Ronde van Italië zien we echter vier mogelijke vervangers staan. Michael Mørkøv, Pieter Serry, Zdenek Stybar en James Knox zijn de renners in kwestie.

Indien Mørkøv en Stybar de vervanger zou worden van Van Wilder, dan lijkt het erop dat Mark Cavendish een extra man heeft in zijn sprinttrein. Als Serry of Knox wordt toegevoegd aan de definitieve selectie, heeft de Belgische ploeg een extra ijzer in het vuur voor het Italiaanse gebergte.

De zeven andere voorlopige namen voor de Giro d’Italia van Quick-Step-Alpha Vinyl zijn zoals eerder gezegd Cavendish, Bert Van Lerberghe, Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Josef Cerny en Mauro Schmid. De eerste Grote Ronde van het jaar gaat volgende week vrijdag van start.